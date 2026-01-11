Bagaimana saham PayPal melewatkan seluruh bull run 2025 dan akan melakukan hal yang sama di 2026

Kita semua baru saja menyaksikan saham PayPal PYPL melewatkan seluruh bull run 2025, bahkan ketika saham-saham teknologi lainnya naik secara parabolik mengambil kendali belum pernah terjadi sebelumnya atas seluruh pasar saham, crypto memompa Bitcoin ke angka mencengangkan $126.000, dan AI juga lepas landas.

Namun PayPal terus jatuh. Pada 9 Januari, turun lagi 1%, ditutup pada $57,66. Dan ini bukan masalah satu hari. Sudah terjebak di bawah selama berbulan-bulan.

Pada saat yang sama, orang dalam menjual PYPL di Q4 2025 dan tidak ada satupun yang membeli sementara short seller menghasilkan jutaan dolar dari PayPal, menurut data dari InvestingPro.

Penurunan peringkat menumpuk untuk saham PayPal sementara investor ritel kehilangan harapan

Kebencian online terhadap PayPal tidak berhenti. Seorang trader di Reddit mengatakan mereka rugi $20.000 dan menyebutnya "saham sampah," tepat ketika skor sentimen Reddit mencapai 12 dari 100, yang sejujurnya, itu adalah titik terendah. Postingan lain meledak dengan 210 upvote dan 103 komentar dari orang-orang yang pada dasarnya mengadakan kelompok dukungan untuk kerugian mereka.

Postingan paling viral datang dari seseorang dengan $100.000 di saham yang menulis, "Saya rugi 20k di saham sampah ini. Haruskah saya menjual semuanya dan membeli SPY puts? Ini tidak akan pernah naik lagi." Orang itu menggunakan leverage 326%, dan judul postingan berbunyi:- "PayPal kalah, akan yolo semuanya.

Masalahnya adalah, PayPal sebenarnya mengalahkan earnings delapan dari sembilan kuartal terakhir, tetapi tidak ada yang peduli karena saham terus jatuh, sekarang turun 38% dari $93,03, yang sudah jauh dari tertingginya $231,38 pada tahun 2021. Saham sekarang mendekati 52-week low-nya di $55,72.

Wall Street juga lelah, karena Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley, dan Bank of America semuanya telah menurunkan peringkat PYPL menuju 2026.

PayPal jatuh 20% pada penurunan 2018, 31% pada crash Covid, dan kemudian jatuh lebih dari 83% ketika inflasi melanda. Tidak ada apa-apa selain penderitaan. Dan bahkan sekarang, diperdagangkan pada 10 kali forward earnings dengan pertumbuhan earnings kuartalan 31%, dan pasar masih acuh tak acuh.

Jefferies juga tidak merasakannya. Mereka mempertahankan peringkat Hold dan memasang target $60. Saat ini, diperdagangkan sekitar $58,42. Itu едва di atas bagian bawah. Mereka juga memperingatkan tentang Jerman, di mana PayPal mendapat sekitar 20% dari volume pembayaran bermerek dan 25% dari dolar margin transaksi. Penjualan di sana melambat.

Mereka sekarang memperkirakan hanya pertumbuhan TPV 2%, turun dari 5% kuartal lalu. Bahkan dengan P/E 11,78 dan Skor Piotroski sempurna 9, tidak ada yang membeli ceritanya. Target harga ada di mana-mana, dari $51 hingga $120, dan earnings turun dalam 35 hari.

Analis Wall Street lainnya terbagi dalam hal ke mana PayPal akan pergi selanjutnya. Dari 44 analis yang meliput PayPal, 20 memberi peringkat Buy, 20 memberi peringkat Hold, dan empat memberi peringkat Sell, menurut FactSet.

