BitMine Staking 86.400 ETH Lagi, Memperkuat Strategi Jangka Panjang

BitMine Immersion Technologies telah secara signifikan memperdalam eksposurnya terhadap Ethereum, memperkuat perannya sebagai salah satu peserta korporat terbesar dalam ekosistem staking.

Dalam langkah terbarunya, perusahaan ini melakukan staking tambahan sebesar 86.400 ETH dalam satu transaksi, mengalokasikan modal senilai sekitar $266 juta pada harga pasar saat ini. Transaksi tersebut mengangkat total saldo staking BitMine menjadi lebih dari 1,08 juta ETH, dengan nilai sekitar $3,3 miliar, menempatkan perusahaan di antara pelaku non-native paling berpengaruh dalam ekonomi validator Ethereum.

Poin-poin penting: BitMine menambahkan 86.400 ETH ke staking dalam satu transaksi, senilai sekitar $266 juta

Total ETH yang di-stake kini melebihi 1,08 juta, dengan nilai mendekati $3,3 miliar

Perusahaan memegang sekitar 2,74 juta ETH secara keseluruhan, senilai lebih dari $8 miliar

Strategi ini menandakan komitmen jangka panjang daripada trading aktif

Dari Akumulasi ke Komitmen Jangka Panjang

Data on-chain menunjukkan bahwa staking terbaru dilakukan melalui beberapa deposit ke dalam kontrak BatchDeposit Ethereum, pola yang telah diikuti BitMine secara konsisten selama beberapa minggu terakhir. Secara paralel, perusahaan terus memegang treasury ETH yang jauh lebih besar secara keseluruhan, dengan total kepemilikan kini mendekati 2,74 juta ETH — posisi senilai lebih dari $8 miliar.

Langkah terbaru ini mengikuti serangkaian tindakan serupa. Beberapa hari sebelumnya, BitMine melakukan staking lebih dari 82.000 ETH, dan sebelum itu, memulai strategi staking dengan jumlah lebih kecil pada akhir tahun lalu. Secara bersama-sama, langkah-langkah ini menandakan transisi yang jelas dari akumulasi sederhana ke positioning jangka panjang yang didorong oleh yield.

Daripada memperlakukan Ethereum sebagai aset trading, BitMine tampaknya mengunci eksposur dan menerima likuiditas yang berkurang sebagai imbalan untuk imbalan jaringan yang dapat diprediksi — strategi yang lebih umum dikaitkan dengan manajemen treasury bergaya sovereign daripada trading kripto spekulatif.

Menambah Tekanan pada Antrean Validator yang Sudah Padat

Staking agresif BitMine datang pada saat pipeline validator Ethereum sudah padat. Antrean untuk validator baru telah membengkak hingga lebih dari 1,8 juta ETH, mendorong waktu tunggu aktivasi melampaui satu bulan. Aktivitas keluar, sebaliknya, tetap rendah, yang berarti ETH terus mengalir ke staking jauh lebih cepat daripada yang keluar.

Ketidakseimbangan ini secara bertahap menghilangkan pasokan dari sirkulasi, membuat pasar lebih sensitif terhadap pergeseran permintaan. Dengan hampir 30% dari total pasokan Ethereum yang kini di-stake, jaringan semakin dibentuk oleh peserta yang bersedia mengalokasikan modal untuk periode yang panjang daripada mengejar fluktuasi harga jangka pendek.

Membangun Infrastruktur Staking Sendiri

Skala keterlibatan BitMine bukan kebetulan. Tahun lalu, perusahaan mengumumkan rencana untuk mengembangkan kerangka validator sendiri — Made-in-America Validator Network — yang bertujuan untuk mendukung operasi staking internal. Sebelum meluncurkannya sepenuhnya, BitMine menguji pengaturan tersebut dengan beberapa penyedia institusional untuk mengevaluasi kinerja dan keamanan.

Landasan kerja tersebut kini tampaknya membuahkan hasil, memungkinkan perusahaan untuk melakukan staking dalam skala besar tanpa bergantung secara eksklusif pada operator pihak ketiga. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana beberapa pemegang Bitcoin korporat membangun sistem kustodian dan treasury sebelum memperluas posisi mereka.

Pandangan Bullish terhadap Trajektori Jangka Panjang Ethereum

Ketua BitMine Tom Lee telah berulang kali membingkai Ethereum sebagai taruhan struktural jangka panjang daripada perdagangan siklus. Dalam komentar terbaru, Lee menunjuk pada tokenisasi dan infrastruktur keuangan berbasis blockchain sebagai pendorong pertumbuhan utama Ethereum, dengan berargumen bahwa jaringan diposisikan untuk bersaing secara langsung dengan sistem pembayaran dan penyelesaian tradisional.

Meskipun pasar kripto jangka pendek tetap volatil, Lee menyarankan bahwa periode penjualan paksa dan tekanan likuiditas cenderung mendahului pemulihan yang kuat. Dalam pandangannya, peran Ethereum yang berkembang dalam keuangan tokenized pada akhirnya dapat membenarkan valuasi jauh di atas level saat ini.

Strategi Treasury yang Membentuk Ulang Pasar

Dengan jutaan ETH yang terkunci dan lebih banyak lagi yang mengalir ke antrean staking, strategi BitMine melakukan lebih dari sekadar menghasilkan yield — strategi ini secara aktif membentuk ulang dinamika pasokan Ethereum. Pemegang besar yang sabar mengurangi float yang dapat diperdagangkan, memperkuat dampak permintaan, dan meningkatkan pentingnya fundamental jangka panjang daripada sentimen jangka pendek.

Terlepas dari apakah harga mengikuti segera atau tidak, pesannya jelas: beberapa pemain terbesar di pasar memposisikan Ethereum sebagai infrastruktur, bukan inventaris.

