Prediksi Harga BNB: Target $950-$1.050 pada Februari 2026



Felix Pinkston



Prediksi harga BNB menunjukkan momentum bullish di $912,96 dengan indikator teknis yang menunjukkan Binance Coin dapat mencapai $950-$1.050 pada Februari 2026 di tengah kondisi RSI netral.

Ringkasan Prediksi Harga BNB

• Target jangka pendek (1 minggu): $928-$950

• Prakiraan jangka menengah (1 bulan): Kisaran $950-$1.050

• Level breakout bullish: $928,01

• Support kritis: $891,61

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang Binance Coin

Meskipun prediksi analis spesifik dari influencer media sosial terbatas dalam 24 jam terakhir, prakiraan institusional memberikan wawasan berharga tentang trajektori Binance Coin. Menurut analisis terbaru dari Blockchain.News yang diterbitkan 10 Januari 2026, analisis teknis menunjukkan Binance Coin dapat menargetkan kisaran $950-$1.050 pada Februari 2026 jika level resistance kunci berhasil ditembus.

CoinCodex mempertahankan prospek 2026 yang lebih luas, memproyeksikan BNB untuk diperdagangkan antara $837,42 dan $1.386,60 sepanjang tahun, dengan harga rata-rata tahunan $1.096,69. Sementara itu, prakiraan terbaru Coinbase menetapkan target harga $1.143,44, yang mewakili peningkatan 27,6% selama lima tahun berdasarkan pola pertumbuhan tahunan yang diproyeksikan.

Metrik on-chain dan data exchange terus mendukung prakiraan Binance Coin yang bullish, dengan volume perdagangan berkelanjutan yang menunjukkan partisipasi pasar yang kuat dalam fase penemuan harga BNB saat ini.

Rincian Analisis Teknis BNB

Struktur teknis Binance Coin mengungkapkan setup yang menarik pada level saat ini. Diperdagangkan di $912,96 dengan gain harian 1,26%, BNB menunjukkan ketahanan dalam kisaran perdagangan terbarunya $899,13-$917,33.

Indikator RSI berada di 60,72, menempatkan BNB di wilayah netral dengan ruang untuk pergerakan ke atas sebelum mencapai kondisi overbought. Pembacaan momentum yang seimbang ini menunjukkan potensi apresiasi harga yang berkelanjutan tanpa tekanan koreksi segera.

Analisis MACD menunjukkan histogram di 0,0000, mengindikasikan pergeseran momentum potensial. Meskipun saat ini menampilkan karakteristik momentum bearish, posisi netral ini sering mendahului pergerakan arah ketika pembeli dan penjual mencapai keseimbangan.

Posisi Bollinger Bands mengungkapkan BNB diperdagangkan di 0,85 relatif terhadap rentang band, mendekati resistance atas di $929,50. Posisi ini menunjukkan tekanan bullish yang kuat, meskipun kehati-hatian diperlukan di dekat level resistance band atas.

Konfluensi moving average memberikan konteks tambahan, dengan BNB diperdagangkan di atas rata-rata jangka pendek kunci termasuk SMA 7 hari di $905,47 dan menembus di atas SMA 200 hari kritis di $898,46.

Target Harga Binance Coin: Skenario Bull vs Bear

Skenario Bullish

Prediksi harga BNB utama menargetkan resistance langsung di $928,01, mewakili potensi kenaikan 1,6% dari level saat ini. Berhasil menembus level ini membuka jalan menuju $950, sejalan dengan rentang prakiraan Februari Blockchain.News.

Momentum bullish yang diperpanjang dapat mendorong BNB menuju target atas $1.050, terutama jika Bitcoin mempertahankan kekuatan dan permintaan token exchange meningkat. Pembacaan Stochastic %K sebesar 85,92 menunjukkan kondisi overbought jangka pendek, tetapi volume berkelanjutan di atas $100 juta harian mendukung tekanan ke atas yang berkelanjutan.

Konfirmasi teknis untuk prakiraan Binance Coin yang bullish memerlukan:

– Penutupan harian di atas resistance $928,01

– RSI mempertahankan di atas support 55

– Volume perdagangan melebihi rata-rata harian saat ini $103,5 juta

Skenario Bearish

Risiko penurunan fokus pada klaster support langsung antara $891,61 dan $902,28. Breakdown di bawah zona ini dapat memicu tekanan jual tambahan menuju garis tengah Bollinger Band di $874,80.

Pembacaan netral histogram MACD saat ini di 0,0000 memperingatkan pergeseran momentum potensial. Jika tekanan jual meningkat, BNB dapat menguji ulang support moving average 50 hari di $874,93.

Sinyal konfirmasi bearish kritis meliputi:

– Penutupan harian di bawah support $891,61

– Breakdown RSI di bawah 50

– Volume perdagangan menurun di bawah $80 juta harian

Haruskah Anda Membeli BNB? Strategi Entry

Kondisi teknis saat ini mendukung akumulasi strategis untuk investor yang toleran risiko. Titik entry antara $902-$910 menawarkan positioning risk-reward yang menguntungkan, memanfaatkan klaster support langsung untuk penempatan stop-loss.

Pembeli konservatif harus menunggu pullback menuju level support kuat $891,61, memberikan harga entry yang lebih baik dengan parameter risiko yang terdefinisi. Penempatan stop-loss di bawah $875 membatasi eksposur penurunan sambil mempertahankan partisipasi kenaikan.

Ukuran posisi harus mencerminkan Average True Range BNB sebesar $22,47, yang menunjukkan volatilitas harian yang signifikan. Protokol manajemen risiko menyarankan membatasi eksposur posisi individual hingga 2-3% dari nilai portofolio mengingat dinamika pasar cryptocurrency.

Strategi dollar-cost averaging terbukti efektif dalam kondisi pasar saat ini, memungkinkan investor untuk membangun posisi secara bertahap sambil menavigasi fluktuasi harga jangka pendek yang melekat pada token exchange.

Kesimpulan

Prediksi harga BNB menunjukkan optimisme moderat dengan kepercayaan 65% dalam mencapai target $950-$1.050 pada Februari 2026. Indikator teknis sejalan dengan prakiraan institusional, mendukung prakiraan Binance Coin yang bullish meskipun pembacaan momentum netral saat ini.

Perdagangan jangka pendek fokus pada level breakout $928,01, sementara pemegang jangka panjang mendapat manfaat dari utilitas exchange fundamental BNB dan mekanisme burn yang konsisten. Posisi saat ini di atas moving average kunci dan volume perdagangan berkelanjutan memperkuat prospek positif untuk Binance Coin.

Disclaimer: Prediksi harga cryptocurrency melibatkan risiko dan volatilitas yang signifikan. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil masa depan. Selalu lakukan riset menyeluruh dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum berinvestasi. Analisis teknis memberikan skenario berbasis probabilitas, bukan hasil yang dijamin.

Sumber gambar: Shutterstock