Pump.fun Meluncurkan Pembagian Biaya Kreator ke Beberapa Dompet dan Alat Transfer Kepemilikan

TLDR:

Kreator kini dapat mendistribusikan biaya peluncuran ke hingga sepuluh alamat dompet berbeda dengan persentase khusus.

Biaya yang belum diklaim tetap tersedia secara permanen untuk penerima dan tidak dapat disita oleh pihak lain atau admin.

Admin CTO baru mendapatkan kontrol penuh atas alokasi biaya terlepas dari pencabutan otoritas pembaruan sebelumnya.

Transfer kepemilikan memungkinkan pengalihan kontrol koin secara lengkap melalui antarmuka aplikasi seluler dan platform web.

Pump.fun telah mengumumkan pembaruan besar untuk platformnya, memperkenalkan kemampuan berbagi biaya kreator di berbagai dompet.

Fitur baru ini memungkinkan kreator untuk mendistribusikan biaya di antara hingga sepuluh penerima berbeda sekaligus memungkinkan transfer kepemilikan koin dan kemampuan untuk mencabut otoritas pembaruan.

Perubahan ini mengatasi kekhawatiran lama tentang transparansi dan kepercayaan dalam ekosistem kreator platform.

Sistem Distribusi Biaya yang Ditingkatkan Mengatasi Masalah Kepercayaan

Platform ini mengidentifikasi kesenjangan kritis dalam struktur biaya sebelumnya yang mencegah tim mengelola distribusi pendapatan secara efisien. Kreator sebelumnya menghadapi tantangan signifikan ketika mencoba mengarahkan biaya ke individu atau alamat tertentu.

Keterbatasan ini memaksa pemegang token untuk menaruh kepercayaan pada administrator tunggal untuk menangani distribusi biaya dengan benar.

Menurut pengumuman dari akun resmi Pump.fun, pembatasan ini sering mengakibatkan hilangnya peluang dan merusak narasi proyek.

Sistem baru memungkinkan kreator dan admin Community Takeover (CTO) untuk mengalokasikan persentase biaya yang tepat kepada anggota tim melalui aplikasi seluler dan web.

Pengguna sekarang dapat mengonfigurasi distribusi ke hingga sepuluh alamat dompet berbeda dengan alokasi persentase spesifik untuk setiap penerima.

Platform memproses klaim secara otomatis, memicu distribusi ke semua penerima yang ditunjuk setiap kali anggota tunggal memulai penarikan.

Penerima biaya mempertahankan hak klaim permanen di bawah struktur baru, memastikan biaya yang tidak diklaim tetap tersedia tanpa batas waktu.

Sistem ini mencegah pihak mana pun dari menyita alokasi yang tidak diklaim, memberikan keamanan jangka panjang untuk semua penerima yang ditunjuk.

Mekanisme ini mengatasi kekhawatiran sebelumnya tentang aksesibilitas biaya dan memastikan anggota tim dapat mengakses bagian mereka terlepas dari waktu.

Transfer Kepemilikan dan Kontrol Admin CTO

Pembaruan ini memperkenalkan kemampuan transfer kepemilikan yang komprehensif bersama dengan fitur berbagi biaya. Kreator sekarang dapat mentransfer kepemilikan koin lengkap ke pihak lain langsung melalui antarmuka platform.

Selain itu, sistem memungkinkan administrator untuk mencabut otoritas pembaruan kapan saja, memberikan fleksibilitas dalam struktur tata kelola proyek.

Permintaan CTO beroperasi di bawah parameter tertentu setelah diterima oleh kreator asli. Administrator koin baru menerima kontrol penuh atas alokasi biaya dan manajemen penerima setelah transfer kepemilikan berhasil.

Admin ini dapat memodifikasi struktur biaya yang ada, menambah atau menghapus anggota tim, dan melaksanakan transfer kepemilikan tambahan sesuai kebutuhan.

Platform mempertahankan hak administratif ini bahkan setelah admin koin sebelumnya mencabut otoritas pembaruan.

Pilihan desain ini memastikan administrator baru dapat mengelola proyek secara efektif tanpa batasan dari keputusan tata kelola sebelumnya.

Pump.fun menunjukkan bahwa pembaruan ini merupakan yang pertama dari beberapa perbaikan yang direncanakan untuk alat kreator dan fungsionalitas platform.

