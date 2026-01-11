Sentimen Ether 'Sangat Turun' Mendekati Level Sebelum 'Lonjakan Besar'

Sentimen media sosial Ethereum yang menurun mencerminkan level yang mirip dengan yang terlihat sebelum reli harga 2025, yang akhirnya mendorong aset kembali ke rekor tertinggi sepanjang masa 2021, menurut analis sentimen kripto.

"Ethereum sebenarnya turun jauh, ini akan berargumen bahwa kita tidak akan jatuh terlalu jauh lagi," kata analis Santiment Brian Quinlivan dalam video yang dipublikasikan ke YouTube pada hari Sabtu.

"Ini agak mengingatkan pada apa yang kita lihat sebelum Ethereum melakukan lonjakan besar tahun lalu," kata Quinlivan.

Pada 23 Agustus, Ether (ETH) melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa baru sekitar $4.900, melampaui puncak 2021 sebelumnya setelah rebound tajam dari titik terendah tahunan mendekati $1.470 pada bulan April, menurut data CoinGecko. Reli tersebut menandai pemulihan multi-bulan yang kuat setelah periode pesimisme meluas terhadap Ethereum.

Quinlivan mengatakan bahwa harga Ether "lepas landas tepat saat orang-orang benar-benar mulai menghapuskan Ethereum."

Ethereum telah mengukuhkan posisi sebagai "kapitalisasi pasar nomor dua"

Ether sejak itu turun 36% dari rekor tertinggi sepanjang masa, diperdagangkan pada $3.089 pada saat publikasi, setelah peristiwa likuidasi pasar kripto $19 miliar pada 10 Oktober, yang menyebabkan tren turun pasar yang lebih luas.

Harga Ether turun 4,64% selama 30 hari terakhir. Sumber: CoinMarketCap

Namun, Quinlivan tidak melihat pasar meragukan potensi kenaikan Ethereum seperti yang terjadi di awal 2025. "Saya tidak akan mengatakan itu terjadi sekarang. Ethereum sepertinya kembali menjadi kapitalisasi pasar nomor dua yang diharapkan bagi banyak orang," katanya.

"Peringkatnya sudah tepat lagi," katanya. Presiden Coinbase Asset Management Anthony Bassili mengungkapkan pandangan serupa kepada Cointelegraph pada November 2025. "Ada pandangan yang sangat, sangat jelas di komunitas investor dalam hal portofolio pertama yang tepat adalah Bitcoin. Selanjutnya adalah Bitcoin, Ethereum," katanya.

Sentimen pasar kripto tetap di wilayah "Takut"

Quinlivan mengatakan dia bullish pada pertumbuhan jaringan Ethereum, menggambarkannya sebagai "benar-benar luar biasa." Dia mengatakan kemungkinan karena meningkatnya minat pada staking, yang telah menjadi topik hangat di media sosial akhir-akhir ini.

Ini terjadi karena sentimen di pasar kripto yang lebih luas terus berada di level rendah, bergerak antara "Takut" dan "Sangat Takut" sejak awal November. Pada hari Minggu, Indeks memposting skor "Takut" sebesar 29.

Pelaku pasar masih dalam mode risk-off menjauh dari aset di luar Bitcoin (BTC), menurut Indeks Musim Altcoin, yang saat ini menunjukkan skor "Musim Bitcoin" 34 dari 100.

Indeks beralih antara skor "Musim Bitcoin" dan "Musim Altcoin" berdasarkan kinerja 100 altcoin teratas relatif terhadap Bitcoin selama 90 hari terakhir.

