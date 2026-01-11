BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Postingan Sentimen Ether 'Sangat Turun' Mendekati Level Sebelum 'Lonjakan Besar' muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sentimen media sosial Ethereum yang menurun sedang mencerminkanPostingan Sentimen Ether 'Sangat Turun' Mendekati Level Sebelum 'Lonjakan Besar' muncul di BitcoinEthereumNews.com. Sentimen media sosial Ethereum yang menurun sedang mencerminkan

Sentimen Ether 'Sangat Turun' Mendekati Level Sebelum 'Lonjakan Besar'

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/11 21:40
NEAR
NEAR$1.772-4.26%
Major
MAJOR$0.12928+3.28%
Talus
US$0.00639-2.59%
Ethereum
ETH$3,331.33-0.01%
4
4$0.02545-5.81%

Sentimen media sosial Ethereum yang menurun mencerminkan level yang mirip dengan yang terlihat sebelum reli harga 2025, yang akhirnya mendorong aset kembali ke rekor tertinggi sepanjang masa 2021, menurut analis sentimen kripto.

"Ethereum sebenarnya turun jauh, ini akan berargumen bahwa kita tidak akan jatuh terlalu jauh lagi," kata analis Santiment Brian Quinlivan dalam video yang dipublikasikan ke YouTube pada hari Sabtu.

"Ini agak mengingatkan pada apa yang kita lihat sebelum Ethereum melakukan lonjakan besar tahun lalu," kata Quinlivan.

Pada 23 Agustus, Ether (ETH) melonjak ke rekor tertinggi sepanjang masa baru sekitar $4.900, melampaui puncak 2021 sebelumnya setelah rebound tajam dari titik terendah tahunan mendekati $1.470 pada bulan April, menurut data CoinGecko. Reli tersebut menandai pemulihan multi-bulan yang kuat setelah periode pesimisme meluas terhadap Ethereum.

Quinlivan mengatakan bahwa harga Ether "lepas landas tepat saat orang-orang benar-benar mulai menghapuskan Ethereum." 

Ethereum telah mengukuhkan posisi sebagai "kapitalisasi pasar nomor dua"

Ether sejak itu turun 36% dari rekor tertinggi sepanjang masa, diperdagangkan pada $3.089 pada saat publikasi, setelah peristiwa likuidasi pasar kripto $19 miliar pada 10 Oktober, yang menyebabkan tren turun pasar yang lebih luas.

Harga Ether turun 4,64% selama 30 hari terakhir. Sumber: CoinMarketCap

Namun, Quinlivan tidak melihat pasar meragukan potensi kenaikan Ethereum seperti yang terjadi di awal 2025. "Saya tidak akan mengatakan itu terjadi sekarang. Ethereum sepertinya kembali menjadi kapitalisasi pasar nomor dua yang diharapkan bagi banyak orang," katanya. 

"Peringkatnya sudah tepat lagi," katanya. Presiden Coinbase Asset Management Anthony Bassili mengungkapkan pandangan serupa kepada Cointelegraph pada November 2025. "Ada pandangan yang sangat, sangat jelas di komunitas investor dalam hal portofolio pertama yang tepat adalah Bitcoin. Selanjutnya adalah Bitcoin, Ethereum," katanya.

Sentimen pasar kripto tetap di wilayah "Takut"

Quinlivan mengatakan dia bullish pada pertumbuhan jaringan Ethereum, menggambarkannya sebagai "benar-benar luar biasa." Dia mengatakan kemungkinan karena meningkatnya minat pada staking, yang telah menjadi topik hangat di media sosial akhir-akhir ini.

Ini terjadi karena sentimen di pasar kripto yang lebih luas terus berada di level rendah, bergerak antara "Takut" dan "Sangat Takut" sejak awal November. Pada hari Minggu, Indeks memposting skor "Takut" sebesar 29.

Terkait: Co-founder Ethereum menegaskan kembali dukungan untuk Roman Storm, mengutip privasi

Pelaku pasar masih dalam mode risk-off menjauh dari aset di luar Bitcoin (BTC), menurut Indeks Musim Altcoin, yang saat ini menunjukkan skor "Musim Bitcoin" 34 dari 100.

Indeks beralih antara skor "Musim Bitcoin" dan "Musim Altcoin" berdasarkan kinerja 100 altcoin teratas relatif terhadap Bitcoin selama 90 hari terakhir.

Majalah: Bagaimana hukum kripto berubah pada 2025 — dan bagaimana mereka akan berubah pada 2026

Cointelegraph berkomitmen pada jurnalisme independen dan transparan. Artikel berita ini diproduksi sesuai dengan Kebijakan Editorial Cointelegraph dan bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Pembaca didorong untuk memverifikasi informasi secara independen. Baca Kebijakan Editorial kami https://cointelegraph.com/editorial-policy

Sumber: https://cointelegraph.com/news/ether-sentiment-price-major-run-history-santiment?utm_source=rss_feed&utm_medium=feed&utm_campaign=rss_partner_inbound

Peluang Pasar
Logo NEAR
Harga NEAR(NEAR)
$1.772
$1.772$1.772
-3.85%
USD
Grafik Harga Live NEAR (NEAR)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59