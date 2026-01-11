Monero (XMR) Bertahan di Atas Support $460 Sementara Pasar Membidik Penembusan $500

Monero (XMR) sedang berkonsolidasi tepat di bawah level psikologis $500 setelah salah satu rally paling eksplosif di pasar kripto tahun ini. XMR mempertahankan rally eksplosifnya lebih dari 143% di tahun berjalan dan mendekati 151% dalam 12 bulan terakhir, menjadikannya pemimpin keseluruhan di antara mata uang digital utama pada tahun 2025.

Harga XMR saat ini berada di $480,36 setelah mencatat kenaikan substansial sebesar 5,92% dalam sehari. Token ini mempertahankan lajunya dalam memperoleh dukungan lebih lanjut dan meningkatkan nilainya menjadi $8,86 miliar dalam valuasi pasar di tengah permintaan yang meningkat di pasar.

Sumber: CoinGecko

Monero Membentuk Pola Ascending Triangle Bullish

Analis pasar Ardi menyebutkan bahwa Monero telah berkembang lagi dengan momentum positif yang kuat saat terus membentuk formasi ascending triangle. Selain itu, ia menunjukkan bahwa telah terbentuk higher low di XMR.

Sumber: X

Ardi menunjukkan bahwa "penerimaan yang lebih jelas di atas level $460 di berbagai time frame" mungkin akan mengkonfirmasi pola tersebut dan memberikan dorongan yang dibutuhkan pasar. Pola tersebut menunjukkan pembelian yang kuat, dengan minat beli dimulai pada level-level sebelumnya.

XMR Menghadapi Resistensi di Dekat Zona $500

Dari sisi teknikal, Monero masih kuat dalam hal trendnya. Harga berada jauh di atas level signifikan seperti EMA 50 hari dan membentuk higher highs dan higher lows dalam garis tren naik.

Namun, indikator momentum menunjukkan kehati-hatian. Relative Strength Index (RSI) telah naik menjadi sekitar 84, yang menempatkan XMR dengan kuat ke wilayah overbought. Meskipun tren pasar yang kuat dapat mempertahankan pembacaan RSI tinggi untuk waktu yang cukup lama, analis juga menunjukkan bahwa koreksi sementara sering mengikuti pergerakan dengan kecepatan ini.

Sumber: TradingView

Level resistensi dimulai tepat di atas area sekitar $490-$500, dengan support awal berkisar di sekitar pertengahan $450an. Support yang kuat di atas area tersebut dapat membentuk basis untuk leg naik berikutnya.

Breakout atau Cool-Off? Pasar Menimbang Langkah Selanjutnya

Saat XMR melayang di bawah $500, pasar terbagi antara dua skenario jangka pendek. Breakout melewati level kunci, disertai dengan aktivitas perdagangan yang signifikan, dapat membuka jalan untuk target baru di bulan-bulan mendatang. Namun penolakan pada harga saat ini dapat menyebabkan pergerakan korektif untuk menyesuaikan laju.

Namun, sentimen pasar secara dominan positif dan hanya sedikit diwarnai oleh kekhawatiran mengenai faktor teknikal yang terlalu ekstended. Di saat isu privasi sekali lagi menjadi fokus kuat di dunia cryptocurrency, tingkat minat yang signifikan terpusat pada pola konsolidasi Monero di dekat rekor tertinggi.

