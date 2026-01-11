BursaDEX+
XRP sekali lagi menarik perhatian pada timeframe yang lebih tinggi karena grafik 3 harinya mulai mencerminkan fase bullish di masa lalu. Pengamat pasar memantau dengan cermat bagaimana

XRP Bertahan di Support Fibonacci $1,88 saat Chart 3 Hari Menandakan Kelanjutan Bullish

Penulis: TronweeklySumber: Tronweekly
2026/01/11 21:30
XRP kembali menarik perhatian pada timeframe yang lebih tinggi karena grafik 3 harinya mulai mencerminkan fase bullish di masa lalu. Pengamat pasar memantau dengan cermat bagaimana harga berperilaku di dekat zona support jangka panjang, terutama karena indikator momentum mengisyaratkan kemungkinan kelanjutan tren daripada breakdown.

Struktur 3 Hari XRP Menandakan Kekuatan Setelah Koreksi Panjang

Dark Defender menjelaskan bahwa grafik 3 hari XRP kini menampilkan salah satu setup bullish paling jelas. Dia kemudian menambahkan bahwa pola yang lebih besar mirip dengan yang terlihat sekitar Juli dan November 2024, periode yang mengalami pergerakan naik yang besar. Grafik menunjukkan XRP diperdagangkan secara sideways selama beberapa bulan dalam kisaran yang ketat.

Pada fase ini, harga terus menguji zona permintaan di mana pembeli terus masuk. Ini berfungsi sebagai area di mana lebih banyak stok dikumpulkan, menunjukkan bahwa tekanan jual tidak mendorong harga turun dengan cepat. Sementara itu, RSI juga tetap berada di dekat level oversold tetapi tidak breakdown, yang berarti momentum turun telah melemah.

Akhirnya berubah menjadi rally besar dan cepat, Wave tiga dalam pola yang lebih besar. Harga mulai naik dengan kuat. RSI bergerak di atas garis tengahnya dengan penuh keyakinan. Pergerakan ini menunjukkan ekspansi dalam skala yang lebih besar dibandingkan dengan akumulasi.

Sumber: X

Setelah rally, XRP tidak melakukan koreksi yang keras. Harga turun dalam tiga langkah, tetap di atas support makro yang naik. Bahkan saat harga turun, RSI membuat low yang lebih tinggi.

Ini biasanya merupakan indikasi kekuatan tersembunyi dan menunjukkan bahwa pullback adalah bagian dari uptrend yang lebih besar, bukan awal dari pembalikan. Harga tampaknya saat ini sedang menguji zona permintaan kunci di dekat retracement Fibonacci 61,8% sekitar $1,88, di mana pembeli pada timeframe yang lebih tinggi biasanya masuk.

Pola Wedge dan Momentum Mendukung Pergerakan Lebih Besar

Ahli lain, JD, melihat gambaran besar dan mencatat bahwa XRP terus mengikuti pola wedge pada grafik 3 hari: Di awal siklus, harga terjepit di dalam falling wedge di mana penjualan secara bertahap melemah. 

Ketika XRP akhirnya menembus di atas setup tersebut, harga naik dengan cara yang mulus dan sesuai buku teks yang sangat cocok dengan apa yang ditunjukkan struktur grafik.

Sumber: X

Ketika XRP akhirnya menembus di atas setup ini, harga melanjutkan dengan pergerakan terukur yang jelas dan tetap dekat dengan apa yang telah ditunjukkan oleh setup teknikal.

Setelah rally ini, XRP mulai membentuk descending broadening wedge. Meskipun ini adalah pola yang mengekspresikan peningkatan volatilitas dan ketidakpastian di pasar, pola ini sering terjadi menjelang akhir dari koreksi.

Harga secara bertahap bergerak turun menuju tepi bawah pola ini, di mana permintaan historis yang kuat berada. Candle terbaru menunjukkan pantulan dari area ini, yang menunjukkan melemahnya kontrol bearish.

Pandangan ini juga didukung oleh indikator momentum. RSI tetap berada di atas support jangka panjang dan mencoba untuk mendorong lebih tinggi, meskipun harga turun ke level yang lebih rendah.

