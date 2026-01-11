Inilah Alasan Harga Polygon (POL) Melonjak 51%

Polygon (POL) telah menjadi salah satu pemain terkuat di pasar selama seminggu terakhir. Harga POL melonjak lebih dari 50%, dan pada saat penulisan, diperdagangkan sekitar $0,1725, naik 3% lagi pada hari ini. Volume perdagangan juga naik sekitar 30%, mengkonfirmasi bahwa pergerakan ini didukung oleh partisipasi nyata, bukan tipis

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungiagar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.