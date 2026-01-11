Prediksi Harga NEAR: Menargetkan Resistensi $1,76 pada 13 Januari di Tengah Sinyal Teknikal yang Beragam



Jessie A Ellis



NEAR Protocol diperdagangkan pada $1,72 dengan RSI netral di 54,30. Analisis teknikal menunjukkan target jangka pendek $1,76, meskipun momentum MACD bearish meningkatkan kehati-hatian untuk Januari 2026.

Ringkasan Prediksi Harga NEAR

• Target jangka pendek (1 minggu): $1,76

• Perkiraan jangka menengah (1 bulan): rentang $1,66-$1,84

• Level breakout bullish: $1,84 (Upper Bollinger Band)

• Support kritis: $1,66

Apa yang Dikatakan Analis Kripto Tentang NEAR Protocol

Meskipun prediksi analis spesifik dari KOL utama terbatas untuk periode saat ini, analisis pasar terbaru memberikan wawasan tentang lintasan NEAR Protocol. Menurut analisis Blockchain.News dari 10 Januari 2026, "NEAR Protocol diperdagangkan pada $1,70 dengan RSI netral di 53,16. Analis memperkirakan target jangka menengah $2,10-$2,35, meskipun momentum MACD bearish menunjukkan kehati-hatian untuk Januari 2026."

Selain itu, data CoinCodex dari 8 Januari 2026, menunjukkan bahwa "selama lima hari ke depan, NEAR Protocol akan mencapai harga tertinggi $1,76 pada 13 Jan 2026, yang akan mewakili pertumbuhan 4,45% dibandingkan dengan harga saat ini."

Data on-chain mengungkapkan sentimen campuran untuk NEAR Protocol, dengan volume perdagangan tetap moderat di $7,59 juta selama 24 jam terakhir di pasar spot Binance.

Rincian Analisis Teknikal NEAR

Prediksi harga NEAR saat ini sangat dipengaruhi oleh beberapa indikator teknikal kunci yang menggambarkan gambaran campuran untuk aksi harga jangka pendek protokol.

Analisis RSI: RSI NEAR Protocol berada di 54,30, menempatkannya dengan kuat di wilayah netral. Ini menunjukkan tidak ada kondisi overbought maupun oversold, memberikan ruang untuk pergerakan di kedua arah tanpa tekanan pembalikan segera.

Momentum MACD: Pembacaan histogram MACD 0,0000 menunjukkan momentum bearish, dengan garis MACD di 0,0183 bertemu garis sinyal. Konvergensi ini menunjukkan melemahnya momentum bullish dan potensi pergerakan sideways atau ke bawah.

Posisi Bollinger Bands: Dengan NEAR diperdagangkan pada posisi %B 0,71, token diposisikan di bagian atas rentang Bollinger Bands. Resistance upper band berada di $1,84, sementara support di lower band adalah $1,40. Middle band (SMA 20-periode) memberikan support menengah di $1,62.

Struktur Moving Average: NEAR Protocol saat ini diperdagangkan di atas moving average jangka pendeknya (EMA 12: $1,69, EMA 26: $1,67) tetapi tetap jauh di bawah SMA 200-hari di $2,32, menunjukkan tren jangka panjang tetap bearish.

Target Harga NEAR Protocol: Kasus Bull vs Bear

Skenario Bullish

Dalam kasus bullish untuk perkiraan NEAR Protocol ini, resistance langsung di $1,74 mewakili rintangan pertama. Penembusan di atas level ini dapat mendorong NEAR menuju resistance kuat di $1,76, selaras dengan proyeksi analis terbaru untuk target 13 Januari.

Jika momentum meningkat melampaui $1,76, Upper Bollinger Band di $1,84 menjadi target logis berikutnya, mewakili potensi keuntungan 7% dari level saat ini. Konfirmasi teknikal akan memerlukan volume berkelanjutan di atas $10 juta dan RSI menembus di atas 60.

Skenario Bearish

Skenario bearish untuk prediksi harga NEAR berpusat pada kelemahan MACD saat ini. Penembusan di bawah support langsung di $1,69 dapat memicu penjualan menuju zona support kuat di $1,66.

Penurunan lebih lanjut dapat melihat NEAR menguji support SMA 20-periode di $1,62, dengan Lower Bollinger Band di $1,40 mewakili skenario terburuk untuk Januari 2026. Kasus bearish mendapat kekuatan jika volume harian turun di bawah $5 juta dan RSI jatuh di bawah 45.

Haruskah Anda Membeli NEAR? Strategi Entry

Berdasarkan level teknikal saat ini, titik entry potensial untuk NEAR Protocol termasuk pantulan dari level support $1,69 atau breakout terkonfirmasi di atas resistance $1,74 dengan volume meningkat.

Investor konservatif mungkin menunggu pengujian ulang level support kuat $1,66, yang selaras erat dengan SMA 50-hari di $1,67. Level ini menawarkan rasio risk-reward yang lebih baik untuk posisi jangka menengah.

Penempatan stop-loss harus mempertimbangkan ATR harian $0,08, menyarankan stop sekitar $1,64 untuk posisi long yang masuk di dekat level saat ini. Ukuran posisi harus memperhitungkan volatilitas moderat NEAR dan gambaran teknikal campuran saat ini.

Kesimpulan

Prediksi harga NEAR ini menunjukkan pandangan optimis yang berhati-hati untuk minggu depan, dengan target $1,76 tampak dapat dicapai berdasarkan level resistance saat ini dan perkiraan analis terbaru. Namun, momentum MACD bearish dan posisi di bawah moving average jangka panjang memerlukan manajemen risiko yang hati-hati.

Perkiraan NEAR Protocol untuk Januari 2026 menunjukkan rentang perdagangan yang mungkin antara $1,66 dan $1,84, dengan arah sebagian besar bergantung pada sentimen pasar cryptocurrency yang lebih luas dan konfirmasi volume di level teknikal kunci.

Disclaimer: Prediksi harga cryptocurrency bersifat spekulatif dan melibatkan risiko signifikan. Analisis ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh dianggap sebagai nasihat keuangan. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan pertimbangkan toleransi risiko Anda sebelum membuat keputusan investasi.

Sumber gambar: Shutterstock