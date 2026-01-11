Prediksi Harga Pi Network 2026–2030: Bisakah PI Mencapai $0,30 Segera?

Pi Network Kesulitan Mendapatkan Daya Tarik Setelah Peningkatan 2026

Toolkit pengembang memperkuat utilitas jangka panjang, namun harga jangka pendek tetap terbatas.

Resistensi EMA yang kuat dan pembukaan token terus membatasi momentum kenaikan.

Harga Pi Network hari ini diperdagangkan mendekati $0,2085 menyusul pembaruan besar pertama proyek di tahun 2026, yang memperkenalkan toolkit pengembang terintegrasi yang ditujukan untuk mengurangi waktu integrasi menjadi di bawah sepuluh menit. Pembaruan ini merupakan langkah bermakna menuju transisi Pi dari asal penambangan selulernya menjadi jaringan penyelesaian yang didorong utilitas. Meskipun ada kemajuan ini, aksi harga tetap teredam karena trader terus memprioritaskan dinamika pasokan dan kendala likuiditas daripada pencapaian pengembangan.

Meskipun peningkatan infrastruktur meningkatkan prospek jangka panjang, struktur teknis jangka pendek tetap rapuh. PI terus berkonsolidasi di bawah level resistensi kunci, menimbulkan pertanyaan apakah fundamental yang membaik dapat mendukung pergerakan menuju $0,30 dalam waktu dekat.

Kemajuan Pengembangan Pi Network Menandakan Utilitas, Bukan Penetapan Harga Ulang Segera

Pi Network telah meluncurkan Software Development Kit gabungan dengan API backend yang dirancang untuk menyederhanakan pembayaran dan integrasi aplikasi di JavaScript, React, Next.js, dan Ruby on Rails. Toolkit ini menurunkan hambatan masuk bagi pengembang dan dimaksudkan untuk mempercepat pembuatan aplikasi yang menggunakan PI sebagai lapisan penyelesaian daripada sebagai aset spekulatif murni.

Di tingkat protokol, versi 23 yang mengintegrasikan Stellar Core v23.0.1 telah digunakan untuk meningkatkan kecepatan transaksi dan keamanan. Jaringan sekarang mendukung lebih dari 15,8 juta Pioneer Mainnet, menggarisbawahi keunggulan skalanya. Tim juga telah mengonfirmasi rencana untuk meluncurkan bursa terdesentralisasi pada awal 2026, dengan smart contract berbasis Rust yang sudah aktif.

Meskipun ada pencapaian ini, pasar belum mencerminkan penetapan harga ulang yang bermakna. Trader terus melihat kemajuan pengembangan sebagai fondasi daripada katalis langsung untuk apresiasi harga jangka pendek.

Pembukaan Token Terus Membebani Harga Jangka Pendek

Beban besar bagi PI tetap ekspansi pasokan. Hampir 95 juta token PI, senilai sekitar $20 juta, dijadwalkan untuk dibuka pada Januari. Meskipun angka ini lebih rendah dari rilis yang diharapkan pada Februari, ini tetap signifikan relatif terhadap likuiditas saat ini dan terus membebani sentimen.

Data on-chain menunjukkan sinyal campuran. Lebih dari 2,7 juta token PI meninggalkan bursa selama minggu pertama Januari, menunjukkan beberapa pemegang memilih penitipan sendiri daripada penjualan segera. Namun, dominasi sosial Pi Network telah turun menjadi 0,004 persen, mencerminkan liputan media yang lemah dan minat ritel yang lemah.

Hingga permintaan berkembang secara bermakna, pembukaan token kemungkinan akan tetap menjadi hambatan yang menunda pergerakan berkelanjutan menuju $0,30.

Resistensi EMA Menentukan Jalur ke $0,30

Secara teknis, PI tetap di bawah semua moving average eksponensial utama, memperkuat struktur bearish yang telah bertahan sejak pertengahan 2025. EMA 20 hari mendekati $0,2089 terus membatasi rebound jangka pendek, sementara EMA 50 hari sekitar $0,2159 dan EMA 100 hari mendekati $0,2452 membentuk resistensi berlapis di atas. EMA 200 hari tetap jauh di atas harga mendekati $0,3717, menyoroti jarak yang harus ditempuh PI untuk mengonfirmasi pembalikan tren yang lebih luas.

Sumber: Tradingview

Support terus bertahan di sepanjang garis tren naik mendekati $0,2060, yang telah menyerap beberapa tes penurunan. Bollinger Bands menunjukkan harga melayang di dekat band bawah sekitar $0,1998, dengan band tengah mendekati $0,2140 bertindak sebagai resistensi segera. Penembusan berkelanjutan di atas zona ini akan menjadi langkah teknis pertama menuju pengujian $0,24 dan akhirnya $0,30.

Struktur Jangka Pendek Menunjukkan Konsolidasi, Bukan Breakout

Pada kerangka waktu dua jam, PI terus berkonsolidasi di sepanjang garis tren naik yang terbentuk pada akhir Desember. RSI tetap netral mendekati 46, sementara MACD tetap datar, menunjukkan kurangnya momentum arah. Pembeli telah mempertahankan support, namun kekuatan lanjutan tetap tidak ada.

Sumber: Tradingview

Tanpa katalis yang jelas atau lonjakan volume, harga tetap terjebak dalam saluran menurun yang telah memandu penurunan yang lebih luas sejak pertengahan 2025. Ini menunjukkan bahwa sementara momentum penurunan telah melambat, ekspansi kenaikan menuju $0,30 belum dikonfirmasi.

Sentimen Pasar Tetap Hati-hati Menjelang Katalis 2026

Sentimen pasar seputar Pi Network tetap taktis daripada didorong keyakinan. Meskipun peluncuran SDK telah diterima dengan baik di kalangan pengembang, trader terus fokus pada jadwal pembukaan, keterbatasan likuiditas, dan tidak adanya ekspansi bursa besar.

Diskusi di saluran sosial mencerminkan kesabaran daripada antusiasme. Sebagian besar peserta tampaknya bersedia menunggu konfirmasi bahwa peningkatan ekosistem diterjemahkan menjadi permintaan transaksional nyata sebelum memasukkan reli berkelanjutan ke dalam harga.

Level Support dan Resistensi: Apa yang Dibutuhkan PI untuk Mencapai $0,30

Agar PI secara realistis menantang level $0,30, harga harus terlebih dahulu mempertahankan support di $0,2060 dan merebut kembali area $0,22 dengan volume. Penerimaan di atas zona ini akan memungkinkan harga untuk menguji band resistensi $0,24–$0,26, yang selaras dengan bagian atas klaster EMA.

Kegagalan mempertahankan support garis tren akan mengekspos penurunan menuju $0,19, dengan pergerakan lebih dalam menuju $0,15 mungkin jika tekanan jual meningkat.

Skenario Bullish dan Bearish untuk Pi Network

Dalam skenario bullish, PI menyerap pasokan baru tanpa penurunan besar dan berhasil merebut kembali resistensi EMA jangka pendek. Momentum yang didorong oleh peluncuran bursa terdesentralisasi yang akan datang dapat memberikan permintaan yang diperlukan untuk mendorong harga menuju $0,30.

Dalam skenario bearish, penolakan di resistensi dikombinasikan dengan penjualan yang didorong pembukaan memperkuat tren turun yang lebih luas. Penembusan pasti di bawah $0,2060 akan menunda ambisi kenaikan dan meningkatkan risiko koreksi yang lebih dalam.

Prediksi Harga Pi Network 2026–2030

Tahun Harga Minimum Harga Rata-rata Harga Maksimum 2026 $0,20 $0,28 $0,35 2027 $0,25 $0,40 $0,60 2028 $0,30 $0,55 $0,85 2029 $0,40 $0,70 $1,10 2030 $0,55 $0,90 $1,40



2026

Pi Network memasuki 2026 berusaha untuk stabil di atas wilayah $0,20. Pergerakan menuju $0,30 dimungkinkan jika resistensi mendekati $0,24 dibersihkan dan permintaan meningkat setelah peluncuran bursa terdesentralisasi.

2027

Dengan asumsi pertumbuhan ekosistem bertahap dan likuiditas yang membaik, PI dapat diperdagangkan dalam rentang yang lebih luas karena volatilitas terkompresi dan penjual menipis.

2028

Dengan adopsi utilitas berkelanjutan, PI dapat menantang zona resistensi yang lebih tinggi, meskipun kenaikan kemungkinan akan tetap siklis daripada linier.

2029

Pada 2029, pembalikan tren yang dikonfirmasi dapat melihat PI diperdagangkan dengan nyaman di atas $1,00, asalkan level resistensi jangka panjang dibersihkan.

2030

Jika Pi Network berhasil mengonversi basis pengguna besarnya menjadi peserta ekonomi aktif, 2030 dapat menandai fase matang dengan stabilitas harga yang lebih kuat dan langit-langit valuasi yang lebih tinggi.

Kesimpulan

Pi Network membuat kemajuan yang dapat diukur di front pengembangan, namun harga tetap dibatasi oleh tekanan pasokan, visibilitas yang lemah, dan resistensi teknis yang kuat. Meskipun pergerakan menuju $0,30 dimungkinkan, itu tergantung pada PI merebut kembali level resistensi kunci dan menyerap pembukaan token yang sedang berlangsung.

Untuk saat ini, PI berada di titik belok kritis. Fundamental membaik, tetapi sampai permintaan mengonfirmasi pergeseran, reli apa pun menuju $0,30 tetap bersyarat daripada terjamin.

FAQ

1. Bisakah Pi Network mencapai $0,30 pada 2026?

Ya, PI dapat mencapai $0,30 pada 2026, tetapi hanya jika merebut kembali zona resistensi $0,22–$0,24, menyerap pembukaan token, dan melihat likuiditas yang membaik. Tanpa kondisi ini, pergerakan apa pun menuju $0,30 kemungkinan akan kekurangan keberlanjutan.

2. Apa yang saat ini menahan harga PI?

Pembukaan token yang berat, likuiditas bursa yang terbatas, partisipasi ritel yang lemah, dan resistensi overhead yang kuat dari beberapa EMA adalah kendala utama pada harga.

3. Apakah Pi Network bullish atau bearish saat ini?

PI tetap bearish secara struktural pada kerangka waktu yang lebih tinggi, meskipun momentum jangka pendek telah stabil menjadi konsolidasi.

4. Level resistensi apa yang harus ditembus PI untuk bergerak lebih tinggi?

PI harus terlebih dahulu merebut kembali $0,22, diikuti oleh zona $0,24–$0,26. Membersihkan level ini akan secara signifikan meningkatkan probabilitas dorongan menuju $0,30.

5. Bisakah PI turun di bawah $0,20 lagi?

Ya. Kehilangan pasti support garis tren mendekati $0,2060 dapat mengekspos penurunan menuju $0,19 dan berpotensi $0,15.

6. Akankah peluncuran DEX Pi Network berdampak pada harga?

DEX dapat bertindak sebagai katalis jika mendorong permintaan transaksional nyata dan meningkatkan likuiditas. Dampaknya akan tergantung pada adopsi, bukan peluncuran itu sendiri.

7. Apa prospek jangka panjang Pi Network?

Prospek jangka panjang tergantung pada apakah Pi Network mengonversi basis pengguna besarnya menjadi peserta ekonomi aktif. Jika adopsi utilitas berkembang dan likuiditas semakin dalam, pembalikan tren berkelanjutan antara 2027 dan 2030 menjadi mungkin.

