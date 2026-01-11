Zcash Merosot ke Zona Breakdown 30% saat Sentimen Anjlok

Harga Zcash sedang dalam tekanan. Guncangan tata kelola menghancurkan sentimen, grafik mengalami breakdown pada timeframe yang lebih rendah, dan risiko penurunan kini telah terdefinisi dengan jelas.

Yang membuat pergerakan ini tidak biasa adalah bahwa pemegang besar telah membeli secara agresif selama penurunan, dengan harga ZEC turun 25% dari minggu ke minggu. Harga, sentimen, dan perilaku whale kini bergerak ke arah yang berlawanan.

Pola Breakdown dan Kehilangan EMA Menyoroti Zona Risiko 30%

Zcash telah memicu struktur bearish yang mudah terlewatkan pada grafik harian tetapi jelas pada timeframe 12 jam. Harga menyelesaikan breakdown head-and-shoulders setelah tergelincir di bawah garis leher dekat $381. Setelah level tersebut gagal, pola tersebut teraktivasi.

Menerapkan proyeksi standar dari kepala ke garis leher menempatkan target penurunan mendekati $253. Ini menyiratkan potensi pergerakan lebih dari 30% dari level saat ini jika kelemahan berlanjut.

Struktur Harga Zcash: TradingView

Breakdown ini tidak terjadi sendirian. Harga Zcash juga jatuh di bawah exponential moving average periode-200 pada grafik 12 jam. EMA memberikan bobot lebih pada harga terkini dan membantu mendefinisikan kekuatan tren. Kehilangan EMA 200 sering menandai pergeseran dari support tren menjadi resistance tren.

Pada saat yang sama, EMA periode-20 telah berputar di bawah EMA periode-100. Crossover bearish ini menunjukkan momentum jangka pendek kini melemah lebih cepat daripada tren yang lebih luas. Jika persilangan semakin dalam, jalur breakdown harga ZEC bisa meluas.

Teori EMA Melemahkan Struktur: TradingView

Bersama-sama, struktur breakdown, kehilangan EMA, dan sinyal crossover bearish menunjukkan bahwa tekanan penurunan sedang aktif.

Keruntuhan Sentimen Memicu Penurunan saat Whale Diam-diam Mengakumulasi

Pendorong utama di balik breakdown adalah sentimen.

Setelah guncangan tata kelola, sentimen positif Zcash runtuh dari hampir 90 menjadi sekitar 5 dalam beberapa hari. Itu adalah penurunan lebih dari 90%. Secara historis, ZEC telah merespons dengan kuat terhadap perubahan sentimen.

Pada 27 Desember, puncak lokal dalam sentimen positif bertepatan dengan reli cepat. Zcash naik dari sekitar $511 menjadi $550 selama dua hari, keuntungan sekitar 8%. Sekarang yang sebaliknya terjadi. Saat sentimen menguap, penawaran menipis dan harga tergelincir ke dalam breakdown.

Penurunan Sentimen Positif: Santiment

Namun pemegang besar merespons dengan sangat berbeda.

Selama tujuh hari terakhir, 100 pemegang Zcash teratas meningkatkan saldo mereka sebesar 47,71%. Itu berarti sekitar 15.000 ZEC ditambahkan. Dompet whale standar meningkatkan kepemilikan sebesar 11,44%, menambahkan sekitar 2.000 ZEC, senilai sekitar $780.000. Secara gabungan, whale mengakumulasi hampir 17.000 ZEC, dengan total sekitar $6 juta selama penurunan.

Whale Bertahan di Tengah Kelemahan: Nansen

Dompet tokoh publik juga meningkatkan kepemilikan mereka hampir 20%.

Perilaku ritel bergerak ke arah sebaliknya. Saldo exchange meningkat, menunjukkan pemegang yang lebih kecil kemungkinan menjual karena ketakutan. Hasilnya adalah pasar yang terpecah. Pemain jangka panjang membeli dengan tenang, sementara peserta jangka pendek bereaksi terhadap sentimen yang runtuh.

Pembelian whale telah memperlambat penurunan, tetapi tidak menghentikan breakdown.

Level Harga Zcash Bergantung pada Harapan yang Dipimpin EMA

Harga Zcash kini berada di titik belok yang jelas.

Pada sisi bawah, $361 adalah level pertama yang harus diperhatikan. Penembusan bersih di bawahnya akan memperkuat kasus bearish dan mengekspos level $326, diikuti oleh target breakdown penuh mendekati $253.

Zona $253 tersebut mewakili proyeksi pergerakan 30% dari pola head and shoulders.

Pada sisi atas, struktur bearish masih bisa dibatalkan, tetapi kondisinya ketat. Zcash harus merebut kembali dan bertahan di atas EMA periode-200. Terakhir kali level ini direbut kembali, pada awal Desember, ZEC rally lebih dari 40% dan membentuk bahu kiri dari pola tersebut.

Analisis Harga Zcash: TradingView

Di atas itu, resistance berada mendekati $407, diikuti oleh $436 dan $482. Menembus level-level ini akan menandakan stabilisasi sentimen dan pembaruan kekuatan tren.

Untuk saat ini, Zcash tetap terjebak antara kerusakan teknis dan akumulasi diam-diam. Sumbu breakdown telah dinyalakan. Apakah akan terbakar sepenuhnya tergantung pada apakah sentimen pulih cukup cepat untuk memulihkan struktur yang hilang.