Postingan Consolidating at Support for a 20% Breakout? muncul di BitcoinEthereumNews.com. Harga $XRP saat ini menunjukkan tanda-tanda klasik "tenang sebelum badai

Konsolidasi di Support untuk Breakout 20%?

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/12 00:23
Harga $XRP saat ini menunjukkan tanda-tanda klasik "ketenangan sebelum badai." Setelah awal tahun 2026 yang volatile, token ini melayang di sekitar zona support kritis, menunggu katalis dari pasar yang lebih luas—khususnya Bitcoin (BTC)—untuk memicu pergerakan naik berikutnya.

Harga XRP Berkonsolidasi di Dekat Support Kuat

Per 11 Januari 2026, harga XRP diperdagangkan di sekitar level $2,08. Melihat grafik per jam, kita dapat melihat periode pergerakan sideways yang jelas setelah penolakan tajam dari area resistance $2,40 awal bulan ini.

XRP/USD 1H – TradingView

Aksi harga saat ini sangat stabil, dengan kisaran $2,06 – $2,10 bertindak sebagai dasar sementara. Zona ini sejalan dengan fase akumulasi sebelumnya, menunjukkan bahwa bulls secara aktif mempertahankan wilayah ini. Stoch RSI pada timeframe 1 jam saat ini berada di wilayah oversold, mengindikasikan bahwa tekanan jual sedang menghabis dan pantulan lokal sudah tertunda.

Korelasi Bitcoin: Target Kenaikan 20%

Sejarah menunjukkan bahwa XRP sering tertinggal di belakang $Bitcoin selama fase awal rally, hanya untuk mengungguli setelah volatilitas mencapai puncak. Saat ini, Bitcoin sedang menguji support psikologis di $90.000. Jika BTC berhasil merebut kembali level $93.000 dan bergerak menuju $100.000, XRP diposisikan untuk permainan mengejar dengan cepat.

Mengapa pergerakan 20% "mudah" untuk XRP saat ini:

  1. Gap ke Resistance: Resistance horizontal utama berikutnya berada di $2,35 – $2,40. Pergerakan dari $2,08 ke $2,35 mewakili gain sekitar 13%, sementara retest penuh terhadap tertinggi tahunan mendekati $2,50 akan merupakan lonjakan 20%.
  2. Kekuatan Support: Level psikologis $2,00 didukung oleh EMA 50 hari, menjadikannya "garis batas" bagi trader.
  3. Volatilitas Rendah: Lingkungan volatilitas rendah saat ini sering mendahului breakout impulsif.

Prediksi Harga XRP: Level Kunci yang Perlu Diperhatikan

Agar XRP mengonfirmasi pembalikan bullish, ia perlu menembus dan bertahan di atas level $2,20. Level ini telah bertindak sebagai titik pivot sepanjang minggu pertama Januari.

LevelTipeSignifikansi
$2,45Resistance UtamaTitik penolakan; breakout di sini mengarah ke $3,00.
$2,20Resistance LangsungLevel konfirmasi tren lokal.
$2,08Harga Saat IniPivot konsolidasi.
$2,00Support PsikologisDasar terkuat dalam struktur saat ini.

Jika Anda ingin mengamankan aset Anda selama periode volatile ini, pertimbangkan untuk memindahkan kepemilikan jangka panjang Anda ke hardware wallet untuk memastikan keamanan maksimal.

Sumber: https://cryptoticker.io/en/xrp-price-prediction-consolidation-january-2026/

