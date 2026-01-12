BursaDEX+
Sentimen media sosial Ethereum yang menurun mencerminkan level yang terlihat sebelum reli harga 2025 yang mendorong aset tersebut ke rekor tertinggi sepanjang masa yang baru, menurut Santiment

Sentimen Ethereum mencapai pengaturan bersejarah menjelang potensi lonjakan besar: Santiment

Penulis: Crypto.newsSumber: Crypto.news
2026/01/12 00:00
Santiment mengatakan sentimen sosial Ethereum yang lemah saat ini mencerminkan level yang terlihat sebelum rally 2025 dari $1,470 ke $4,900, menandakan potensi kenaikan.

