X akan memperkenalkan pelacakan harga native untuk saham dan kripto di timeline

X sedang menguji alat baru yang akan memungkinkan penggunanya memeriksa harga saham dan cryptocurrency langsung dari timeline mereka. Alat ini seharusnya melampaui jejaring sosial tradisional dengan menyediakan akses pengguna X ke informasi keuangan dan wawasan pasar.

Laporan menunjukkan bahwa fokus pertama alat ini akan pada visibilitas harga, tetapi tidak akan mencakup fungsionalitas perdagangan penuh. Pengguna akan dapat mengakses grafik crypto sederhana dengan mengetuk ticker atau simbol token yang disebutkan dalam artikel crypto. Ini menggambarkan bagaimana aset digital dan pasar tradisional sedang bertemu, terutama untuk investor muda.

X menggunakan pelacakan aset terpadu untuk menargetkan konvergensi pasar

Per 11 Januari, Elon Musk belum merilis komentar apa pun mengenai fitur baru tersebut. Namun, pernyataan sebelumnya menunjukkan bahwa dia tertarik untuk langsung memasukkan alat keuangan ke dalam aktivitas digital reguler.

Pengembangan alat baru ini mewakili tujuan lebih luas Elon untuk menjadikan X sebagai "aplikasi segalanya." Menurut rencana tersebut, X akan mengintegrasikan layanan keuangan, pembayaran, dan media ke dalam satu ekosistem. Linda Yaccarino, CEO X, mengumumkan strategi tersebut pada 19 Juni 2022.

Yaccarino mengatakan dalam wawancara dengan Financial Times di Festival Kreativitas Internasional Cannes Lions. Dia menjelaskan bagaimana strategi baru tersebut sejalan dengan tujuan lebih luas Elon untuk menjadikan X sebagai "aplikasi segalanya."

Menurutnya, X akan membangun solusi keuangan komprehensif yang akan memungkinkan penggunanya mengelola segala sesuatu mulai dari investasi hingga pembayaran. Dengan ekspansi baru ini, Yaccarino menambahkan bahwa konsumen akan dapat melakukan transaksi dan membayar barang di platform yang sama yang sudah mereka gunakan untuk konten.

"Anda akan dapat datang ke X dan dapat bertransaksi seluruh kehidupan keuangan Anda di platform tersebut."

Yaccarino menyatakan mengacu pada fitur investasi baru. Dia menambahkan, "Dan itu apakah saya dapat melakukan investasi atau perdagangan, atau membayar Anda untuk pizza yang kita bagikan tadi malam. Itulah masa depan."

X Money menandakan dorongan menuju ekosistem keuangan skala penuh

Dalam laporan Cryptopolitan bertanggal 19 Juni, X berencana untuk memperkenalkan layanan perbankannya secara bertahap. Yang pertama adalah X Money, sistem pembayaran peer-to-peer dan dompet digital baru yang akan debut di AS sebelum menyebar ke negara lain.

Yaccarino mengatakan bahwa X Money akan mengaktifkan fitur seperti pembelian aplikasi langsung, tabungan, dan tip. Selain itu, platform media sosial bermaksud untuk meluncurkan kartu kredit atau debit bermerek X tahun lalu. Platform ini berkolaborasi dengan Visa untuk mendukung sistem pembayaran.

Menurutnya, Visa mendukung layanan "X Money" baru dan akan menyediakan pembayaran peer-to-peer instan antara rekening bank konvensional dan dompet digital berbasis aplikasi.

Pada tahun 2022, Elon Musk membayar $44 miliar untuk mengakuisisi Twitter, yang saat itu merupakan perusahaan yang diperdagangkan secara publik. Sejak itu, dia telah mencoba mengubahnya menjadi platform universal berdasarkan WeChat, program Tiongkok yang menggabungkan media sosial, obrolan, ritel, dan keuangan. Menurut Yaccarino, ekspansi baru ini melampaui pembayaran.

Namun, platform media sosial harus mengatasi masalah regulasi yang dihasilkan dari penambahan alat keuangan. Dibandingkan dengan apa yang telah dihadapi perusahaan di masa lalu, peraturan pencucian uang, masalah lisensi, dan persyaratan kepatuhan untuk layanan seperti perdagangan saham, transfer cryptocurrency, dan pembayaran jauh lebih ketat daripada apa pun yang pernah dihadapi bisnis sebelumnya.

Pada saat yang sama, X masih berusaha menyelesaikan kesenjangan pendapatannya. Setelah Elon Musk mengambil alih platform X, sebagian besar sponsor menarik diri. Mayoritas mengklaim bahwa mereka tidak ingin dikaitkan dengan konten berbahaya atau kerusuhan politik. Pendapatan X turun dari $4,1 miliar pada tahun 2022 menjadi $1,9 miliar pada tahun 2025.

