Capitol Hill mempersiapkan legislasi kripto yang dihidupkan kembali dengan Demokrat Senat yang masih ragu-ragu

Kongres kembali mendorong RUU struktur pasar yang akhirnya dapat menentukan bagaimana kripto akan bekerja di AS. Setelah terhenti tahun lalu, legislasi ini hidup kembali.

Sidang dijadwalkan pada hari Kamis, dan Komite Pertanian dan Perbankan Senat akan meninjau dan mungkin merevisi bagian mereka sendiri. Jika mereka berhasil melakukan ini, ini dapat menetapkan aturan hukum nyata pertama untuk kripto di negara ini.

Clarity Act ini seharusnya memudahkan perusahaan aset digital untuk tetap berada di AS tanpa terkubur dalam kekacauan hukum. RUU ini dapat mengubah cara Securities and Exchange Commission dan Commodities Futures Trading Commission membagi tugas mengatur kripto. RUU ini juga menetapkan aturan tentang siapa yang perlu mendaftar, jenis token apa yang ada, dan apa yang harus dilakukan bursa dan pialang untuk tetap patuh.

Para pembuat undang-undang akan berdebat tentang stablecoin, DeFi, dan keuntungan terkait Trump

Tiga masalah dijamin akan menimbulkan masalah minggu ini. Pertama, hadiah stablecoin. Kedua, perlakuan terhadap platform DeFi dan pengembangnya. Ketiga, apakah pejabat terpilih seperti Presiden Donald Trump harus dilarang menghasilkan uang dari kripto saat menjabat. Kelompok terkait Trump telah meluncurkan memecoin dan NFT.

Cody Carbone, kepala Digital Chamber, mengatakan masalah hadiah stablecoin adalah "masalah terbesar yang belum terselesaikan" di Capitol Hill. Dia mengatakan, "Hadiah stablecoin, bunga, hasil, apa pun Anda menyebutnya, akan dibahas dalam RUU ini. Baik Partai Republik maupun Demokrat telah sampai pada kesimpulan itu."

Awal tahun ini, Community Bankers Council dari American Bankers Association memberi tahu para senator bahwa perusahaan stablecoin menawarkan hadiah dengan cara yang menghindari aturan dari GENIUS Act, yang disahkan tahun lalu.

Undang-undang itu melarang token yang terkait dengan dolar untuk menawarkan hasil, tetapi skema baru ini lolos dari celah dan bersaing dengan rekening tabungan tradisional.

Di sisi DeFi, orang khawatir bahwa pembuat kode dan pengembang akan dihukum ketika orang lain menggunakan alat mereka untuk kejahatan seperti pencucian uang. Amanda Tuminelli, pengacara utama di DeFi Education Fund, mengatakan mereka "sangat sadar tentang bagaimana keuangan ilegal diperlakukan dalam RUU ini," tetapi ingin memastikan bahwa kewajiban "tidak dibebankan pada kode melainkan pada orang."

Dia mengatakan tujuannya adalah untuk melindungi pengembang dari disalahkan ketika alat mereka disalahgunakan. Pendukung DeFi juga ingin RUU tersebut memberi orang hak untuk memegang kripto mereka sendiri, tanpa memerlukan pihak ketiga.

Mereka mendorong bahasa dari Blockchain Regulatory Certainty Act yang akan membebaskan pengembang perangkat lunak dan penyedia layanan jika mereka tidak mengendalikan atau memegang dana pelanggan.

Senat diharapkan menggabungkan draf komite dan mendorong pemungutan suara sebelum pemilihan paruh waktu

Komite Pertanian dan Perbankan Senat seharusnya menyelesaikan bagian mereka dan merilis draf yang diperbarui pada hari Kamis ini. Setelah itu, kedua bagian akan digabungkan menjadi satu versi lengkap dari RUU struktur pasar. RUU gabungan itu akan menuju ke lantai Senat.

Para pembuat undang-undang mengharapkan proses ini akan berlangsung selama beberapa minggu sebelum memiliki peluang untuk menjadi undang-undang.

Senator Elizabeth Warren dan beberapa rekannya ingin draf akhir mencakup aturan ketat yang melarang pejabat publik mengambil untung dari kripto saat mereka menjabat. Summer Mersinger dari Blockchain Association mengatakan ini dijatuhkan di DPR, tetapi Senat "tidak akan mengabaikan masalah ini."

Dia juga memperingatkan bahwa waktu semakin habis. Dengan pemilihan paruh waktu 2026 yang datang dengan cepat, para pembuat undang-undang mungkin kehilangan sekutu kunci. "Ada banyak prioritas lain yang dimiliki Kongres untuk tahun ini," kata Mersinger. "Ini adalah jendela kunci yang mereka lihat untuk mengeluarkan sesuatu dari komite ke lantai dan memiliki waktu yang diperlukan untuk menyelesaikannya."

Para pendukung RUU ini tahu mereka sedang dalam perlombaan. Jika ini tidak lulus sebelum November, semuanya bisa berantakan. Dengan begitu banyak yang dipertaruhkan, dan kedua partai masih bertentangan tentang bagian-bagian kunci, masa depan kripto di Amerika bergantung pada seutas benang.

