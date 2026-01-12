Kekuatan keamanan inti Iran terdiri dari Korps Pengawal Revolusi Islam Iran. Beberapa pemerintahan Barat menganggap Korps Pengawal Revolusi Islam Iran sebagai kelompok teroris. Bukti baru menghubungkan organisasi tersebut dengan Zedcex, sebuah jaringan pertukaran mata uang kripto. Organisasi ini beroperasi secara diam-diam untuk memindahkan dana lintas batas, mata uang, dan wilayah untuk salah satu pasukan bersenjata yang paling banyak dikenai sanksi di dunia.

Perlu dicatat bahwa Zedcex dan Zedxion adalah platform perdagangan di dunia online. Pada kenyataannya, mereka adalah satu entitas tunggal. Analisis blockchain membedakan antara dompet yang dimiliki oleh IRGC dan dompet lainnya. Pada tahun 2023, lalu lintas terkait telah mencapai $23,7 juta, menyumbang sekitar enam puluh persen. Kemudian terjadi perubahan drastis pada tahun 2024, diikuti dengan perubahan pada tahun 2025.

Perusahaan Cangkang Inggris Mengungkap Struktur Sebenarnya Zedcex

Perusahaan-perusahaan didirikan di Inggris dan tampaknya diatur dengan ringan. Kedua perusahaan memiliki kantor virtual dan direktur boneka serta tampaknya berulang kali menjadi tidak aktif. Zedxion dibentuk pada Mei 2021. Namun, kontrol kemudian diakuisisi oleh Babak Morteza. Ini adalah orang yang sama yang mendapat sanksi dari UE dan AS karena menyalurkan dana ke entitas yang terkait dengan Korps Pengawal Revolusi Iran.

Zedcex Exchange muncul pada pertengahan 2022, menyusul kepergian Zanjani dari Zedxion. Kedua bursa juga memiliki dewan direksi yang sama dan alamat virtual yang sama. Dokumen mengungkapkan bahwa bursa tersebut tetap tidak aktif hingga 2025. Urutan peristiwa tersebut sangat signifikan. Tidak ada batas yang jelas antara bursa-bursa tersebut, sebagaimana ditunjukkan oleh waktu bursa-bursa tersebut, karena semuanya merupakan bagian dari struktur bursa tunggal.

Data On-Chain Menunjukkan Zedcex Mendukung IRGC

Ini terkait dengan Babak Zanjani. Ia dilaporkan secara luas karena pendanaan penghindaran sanksi dalam skala besar. Kemudian, ia ditangkap oleh pengadilan Iran karena dana minyak yang hilang. Hukumannya dikurangi setelah ia mengembalikan uangnya. Ia muncul lagi pada tahun 2025 di DotOne Holding Group.

Analisis aktivitas blockchain mengungkap peran yang lebih besar dari Zedcex. Akunnya terhubung dengan alamat IRGC, yang telah disita oleh otoritas Israel pada tahun 2025. Total volume transaksi terkait IRGC hampir mencapai $1 miliar. Aktivitas IRGC mencapai puncaknya pada tahun 2024. Penyelesaian hanya menggunakan USDT di TRON untuk memfasilitasi transfer yang cepat dan murah meskipun ada sanksi.

Namun, infrastruktur Zedcex melampaui perdagangan mata uang kripto. Tautan ada untuk pemroses pembayaran Turki untuk menangani pembayaran fiat. Selain itu, data blockchain menunjukkan bahwa transaksi yang berhasil senilai lebih dari sepuluh juta dolar pergi ke pemodal Houthi yang terkait dengan IRGC. Perantara tidak ada dalam kasus ini, membuktikan Zedcex sebagai jalur pendanaan operasional.

