XRP Ledger Mungkin Akan Mendapatkan Peningkatan Emas Tertoken, Ungkap Pendiri Web3

Emas tertoken mendapat perhatian baru di komunitas XRP, dan beberapa suara mengatakan teknologi ini sudah siap. Menurut postingan dari pengembang XRPL dan tokoh industri, ledger dapat mendukung akses 24/7, transfer cepat, dan integrasi dengan automated market makers.

Meld Gold dikutip sebagai langkah konkret: laporan mengungkapkan bahwa Meld bermitra dengan Ripple pada Juni 2024 dan meluncurkan token emas dan perak di Q3 2024, dengan setiap token didukung oleh satu gram logam fisik yang dipegang oleh penyedia terpercaya. Langkah tersebut menempatkan produk aktual di ledger alih-alih hanya pembicaraan.

Logam Tertoken Bergerak Menuju XRPL

Para pendukung berpendapat bahwa memiliki token on-ledger yang didukung oleh logam nyata mengubah use case untuk XRP dan XRPL. Phil Kwok, co-founder perusahaan teknologi Web3 dan platform edukasi EasyA, mengatakan kepada pengikutnya bahwa "emas tertoken akan datang ke XRPL," dan validator seperti Vet menunjukkan kesesuaian teknis.

Vet menyoroti fitur seperti ketersediaan konstan dan tautan ke alat DeFi, dan mengajukan pertanyaan mengapa adopsi luas belum terjadi. Beberapa fitur masa depan, termasuk lending dan escrow, disebutkan sebagai cara untuk membuat logam tertoken lebih berguna.

Permintaan Pasar Dan Kesenjangan Insentif

Permintaan sudah ada di sudut lain kripto. Laporan mencatat Paxos dan Tether mengelola logam tertoken senilai miliaran dolar, menunjukkan minat investor nyata. Namun, eksekusi penting.

Pano Mekras dari Anodos Finance mengatakan dalam diskusi bahwa insentif kemungkinan merupakan bagian yang hilang; perusahaan besar mungkin enggan meluncurkan produk di XRPL kecuali ada alasan ekonomi yang jelas untuk melakukannya. Menarik proyek bervolume tinggi mungkin memerlukan pendekatan aktif dan insentif on-ledger yang lebih kuat.

Reaksi Pasar Dan Aksi Harga

Berdasarkan laporan, harga XRP bergerak di atas $2 pada awal Januari 2026 dan menyentuh sekitar $2,41 selama lonjakan kripto yang lebih luas. Token kemudian menetap di dekat $2 saat trader mencerna keuntungan.

Pullback sekitar 14% telah dilaporkan sejak tertinggi, dan trading menunjukkan aliran masuk dari institusi dan periode profit-taking. Namun tidak ada bukti jelas bahwa logam tertoken telah mendorong ayunan ini; pergerakan pasar dilacak terpisah dari peluncuran produk on-ledger.

Apa Artinya Ini Untuk XRPL

Jika lebih banyak produk logam tertoken tiba, XRPL dapat menemukan penggunaan baru di luar pembayaran. Trading dan penyelesaian untuk token emas dan perak akan menambah volume transaksi dan dapat membuka ruang untuk alat DeFi baru yang dibangun di sekitar token tersebut.

Adopsi akan bergantung pada pengaturan kustodian, praktik audit, dan kejelasan regulasi, area yang menurut pengamat masih perlu dikerjakan. Insentif ekonomi, seperti yang diperingatkan Mekras, akan memainkan peran kunci apakah penerbit besar akan ikut bergabung.

Gambar unggulan dari Unsplash, grafik dari TradingView