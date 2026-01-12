Coinbase 2025 Recap: Kemenangan Gugatan, Ekspansi Eropa, $1M dalam Pinjaman BTC

Coinbase menutup tahun 2025 dengan serangkaian pencapaian penting, termasuk bergabung dengan S&P 500, mendapatkan persetujuan regulasi Eropa, dan melampaui $1 miliar dalam pinjaman berbasis kripto.

Tahun ini juga menandai perkembangan besar dalam korporat dan produk, dari akuisisi yang memecahkan rekor hingga akses yang lebih luas untuk aset on-chain, memperkuat posisi bursa sebagai platform kripto full-stack terkemuka.

Pertumbuhan Rekor dan Ekspansi Global

Dalam postingan 6 Januari di X, Coinbase mencantumkan pencapaian dari tahun lalu, termasuk menjadi perusahaan kripto-native pertama yang terdaftar di S&P 500, mengukuhkan posisi aset digital dalam portofolio keuangan mainstream.

Bursa juga menyelesaikan sepuluh akuisisi, termasuk Liquifi Finance, Echodot.xyz, dan Deribit, yang merupakan akuisisi terbesar dalam sejarah kripto, memperluas penawarannya dari dukungan peluncuran token hingga perdagangan sekunder.

Pada sisi regulasi, Coinbase mendapatkan persetujuan di bawah kerangka MiCA Eropa, memungkinkannya menawarkan layanan kripto yang diatur di seluruh UE dengan satu lisensi. Operasi AS juga berkembang, dengan perusahaan melakukan reinkorporasi di Texas.

Perdagangan institusional tumbuh ketika bursa memperkenalkan futures yang diatur CFTC 24/7, perpetual gaya AS, dan perdagangan cross-margin, sementara pengguna ritel mendapatkan akses ke pinjaman berbasis kripto melebihi $1 miliar dalam jaminan Bitcoin, sekarang termasuk pinjaman Ethereum juga.

Ekspansi produk perusahaan mencakup perdagangan DEX Solana dalam aplikasinya, menawarkan 100 juta pengguna akses ke jutaan token di blockchain yang berkembang pesat. Selain itu, penjualan token kembali ke ritel dengan model alokasi yang adil, Coinbase One Card diluncurkan dengan reward Bitcoin, dan Base, aplikasi sosial, perdagangan, dan pembayaran platform, diluncurkan secara global.

Tahun 2025 juga membawa kemenangan hukum. SEC secara sukarela membatalkan kasusnya terhadap bursa, mengakhiri litigasi yang berkepanjangan yang dilihat banyak pihak dalam industri sebagai hambatan regulasi utama.

Ambisi yang Meningkat Menghadapi Kekhawatiran Keamanan yang Persisten

Meskipun sukses secara komersial, Coinbase menghadapi kritik berkelanjutan terkait keamanan dan perlindungan pengguna. Menyusul pengumuman roadmap 2026 CEO Brian Armstrong, peneliti kripto Taylor Monahan berargumen awal pekan ini bahwa keselamatan pengguna masih bukan prioritas, mengutip lebih dari $350 juta kerugian yang dapat dicegah pada tahun 2025.

Dia merujuk insiden 2024 di mana kontrak Coinbase Commerce dikaitkan dengan arus keluar mencurigakan sebesar $15,9 juta, masalah yang disoroti saat itu oleh investigator ZachXBT. Kritikus mengatakan pertumbuhan cepat bursa dan peluncuran produk baru, termasuk pasar prediksi dan perdagangan yang diperluas, kadang-kadang melampaui infrastruktur keamanannya.

Perusahaan juga terlibat dalam pertarungan hukum baru. Tahun lalu, perusahaan mengajukan gugatan terhadap Illinois, Michigan, dan Connecticut, menantang upaya negara bagian untuk mengklasifikasikan kontrak pasar prediksi sebagai perjudian ilegal. Coinbase berargumen bahwa produk-produk ini berada di bawah yurisdiksi federal eksklusif Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Langkah ini datang tepat sebelum rencana peluncuran Januari 2026 untuk perdagangan kontrak berbasis peristiwa melalui kemitraan dengan platform yang diatur CFTC, Kalshi.

