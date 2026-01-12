BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Debut Coinbase di S&P 500 menandakan penerimaan arus utama, namun tantangan regulasi dan keamanan menunjukkan jalan ke depan tetap kompleks.Debut Coinbase di S&P 500 menandakan penerimaan arus utama, namun tantangan regulasi dan keamanan menunjukkan jalan ke depan tetap kompleks.

Coinbase 2025 Recap: Kemenangan Gugatan, Ekspansi Eropa, $1M dalam Pinjaman BTC

Penulis: CryptoPotatoSumber: CryptoPotato
2026/01/12 03:10
WINK
WIN$0.00002855-1.48%
Bitcoin
BTC$96,660.5+1.57%
PoP Planet
P$0.0151-1.69%

Coinbase menutup tahun 2025 dengan serangkaian pencapaian penting, termasuk bergabung dengan S&P 500, mendapatkan persetujuan regulasi Eropa, dan melampaui $1 miliar dalam pinjaman berbasis kripto.

Tahun ini juga menandai perkembangan besar dalam korporat dan produk, dari akuisisi yang memecahkan rekor hingga akses yang lebih luas untuk aset on-chain, memperkuat posisi bursa sebagai platform kripto full-stack terkemuka.

Pertumbuhan Rekor dan Ekspansi Global

Dalam postingan 6 Januari di X, Coinbase mencantumkan pencapaian dari tahun lalu, termasuk menjadi perusahaan kripto-native pertama yang terdaftar di S&P 500, mengukuhkan posisi aset digital dalam portofolio keuangan mainstream.

Bursa juga menyelesaikan sepuluh akuisisi, termasuk Liquifi Finance, Echodot.xyz, dan Deribit, yang merupakan akuisisi terbesar dalam sejarah kripto, memperluas penawarannya dari dukungan peluncuran token hingga perdagangan sekunder.

Pada sisi regulasi, Coinbase mendapatkan persetujuan di bawah kerangka MiCA Eropa, memungkinkannya menawarkan layanan kripto yang diatur di seluruh UE dengan satu lisensi. Operasi AS juga berkembang, dengan perusahaan melakukan reinkorporasi di Texas.

Perdagangan institusional tumbuh ketika bursa memperkenalkan futures yang diatur CFTC 24/7, perpetual gaya AS, dan perdagangan cross-margin, sementara pengguna ritel mendapatkan akses ke pinjaman berbasis kripto melebihi $1 miliar dalam jaminan Bitcoin, sekarang termasuk pinjaman Ethereum juga.

Ekspansi produk perusahaan mencakup perdagangan DEX Solana dalam aplikasinya, menawarkan 100 juta pengguna akses ke jutaan token di blockchain yang berkembang pesat. Selain itu, penjualan token kembali ke ritel dengan model alokasi yang adil, Coinbase One Card diluncurkan dengan reward Bitcoin, dan Base, aplikasi sosial, perdagangan, dan pembayaran platform, diluncurkan secara global.

Tahun 2025 juga membawa kemenangan hukum. SEC secara sukarela membatalkan kasusnya terhadap bursa, mengakhiri litigasi yang berkepanjangan yang dilihat banyak pihak dalam industri sebagai hambatan regulasi utama.

Ambisi yang Meningkat Menghadapi Kekhawatiran Keamanan yang Persisten

Meskipun sukses secara komersial, Coinbase menghadapi kritik berkelanjutan terkait keamanan dan perlindungan pengguna. Menyusul pengumuman roadmap 2026 CEO Brian Armstrong, peneliti kripto Taylor Monahan berargumen awal pekan ini bahwa keselamatan pengguna masih bukan prioritas, mengutip lebih dari $350 juta kerugian yang dapat dicegah pada tahun 2025.

Dia merujuk insiden 2024 di mana kontrak Coinbase Commerce dikaitkan dengan arus keluar mencurigakan sebesar $15,9 juta, masalah yang disoroti saat itu oleh investigator ZachXBT. Kritikus mengatakan pertumbuhan cepat bursa dan peluncuran produk baru, termasuk pasar prediksi dan perdagangan yang diperluas, kadang-kadang melampaui infrastruktur keamanannya.

Perusahaan juga terlibat dalam pertarungan hukum baru. Tahun lalu, perusahaan mengajukan gugatan terhadap Illinois, Michigan, dan Connecticut, menantang upaya negara bagian untuk mengklasifikasikan kontrak pasar prediksi sebagai perjudian ilegal. Coinbase berargumen bahwa produk-produk ini berada di bawah yurisdiksi federal eksklusif Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Langkah ini datang tepat sebelum rencana peluncuran Januari 2026 untuk perdagangan kontrak berbasis peristiwa melalui kemitraan dengan platform yang diatur CFTC, Kalshi.

Postingan Coinbase 2025 Recap: Lawsuit Win, Europe Expansion, $1B in BTC Loans pertama kali muncul di CryptoPotato.

Peluang Pasar
Logo WINK
Harga WINK(WIN)
$0.00002855
$0.00002855$0.00002855
-1.68%
USD
Grafik Harga Live WINK (WIN)
Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

Anda Mungkin Juga Menyukai

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI Menunjukkan Tanda Pemulihan Kuat saat Harga Stabil di Sekitar $1,85

SUI diperdagangkan pada harga $1,82, rebound kuat dari zona support $1,58–$1,60. RSI mendekati 63 menandakan momentum bullish tanpa overextension. Penembusan di atas $2,00
Bagikan
Tronweekly2026/01/15 15:00
Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Kuwait dan negara-negara Mena lainnya terdampak pembekuan visa AS

Dua belas negara Timur Tengah, termasuk Kuwait, termasuk di antara 75 negara yang untuk sementara waktu tidak terbatas akan menghentikan pemrosesan visa imigran oleh Departemen Luar Negeri AS
Bagikan
Agbi2026/01/15 15:06
Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum "58bro.eth" Mengumpulkan ETH Senilai $17,77 Juta

Paus Ethereum '58bro.eth' telah mengakuisisi 5.594,85 ETH, senilai $17,77 juta.
Bagikan
coinlineup2026/01/15 14:59