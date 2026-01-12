Prediksi Harga Solana: Bisakah SOL Merebut Kembali $150 Setelah Membentuk Struktur Higher-Low di Dekat $135?

Harga Solana memasuki fase yang secara teknis sensitif saat harga stabil mendekati wilayah $135 setelah berminggu-minggu pergerakan volatil. Sementara arah jangka pendek tetap tidak pasti, pengamat pasar semakin fokus pada apakah struktur saat ini mewakili basis untuk kelanjutan atau jeda dalam fase korektif yang lebih luas.

Daripada momentum eksplosif, perilaku SOL mencerminkan pasar yang mencoba bertransisi dari penurunan ke stabilisasi.

Support Bertahan saat SOL Memetakan Jalur Pemulihan

Perilaku Solana baru-baru ini konstruktif meskipun terjadi konsolidasi yang sedang berlangsung. Harga terus mempertahankan basis support yang kuat di sekitar zona $125–$130, area yang berulang kali menyerap tekanan jual. Roadmap Elja menguraikan jalur potensial menuju $145 dan, jika struktur membaik, perpanjangan menuju wilayah $180 hingga $190.

Solana bertahan kokoh di atas basis $125–$130 saat higher lows terbentuk di bawah resistance, menjaga jalur pemulihan menuju $145 dan seterusnya tetap utuh secara teknis. Sumber: Elja via X

Proyeksi ini tidak hanya berdasarkan momentum tetapi pada bagaimana likuiditas telah didistribusikan di seluruh swing terkini. Harga telah mulai membentuk higher lows sambil terkompresi di bawah zona ketidakseimbangan overhead yang luas. Pola ini sekarang mencerminkan akumulasi, asalkan support tetap utuh.

Secara teknis, struktur membaik di atas $140, tempat breakdown sebelumnya terjadi. Penerimaan di atas zona ini akan membuka pintu menuju band $155 hingga $165, diikuti oleh $180 yang lebih luas.

Indikator Momentum Mengisyaratkan Potensi Pembalikan

James Easton menyoroti bahwa velocity RSI SOL telah kembali ke level historis yang rendah. Terakhir kali metrik ini mencapai kondisi serupa, Solana rally dari sekitar $95 hingga lebih dari $250. Meskipun sejarah tidak terulang dengan sempurna, kompresi momentum seperti itu sering mencerminkan kelelahan dalam tekanan jual. Ini tidak menjamin breakout langsung, tetapi menggeser profil risiko menguntungkan bulls.

Velocity RSI SOL tenggelam ke wilayah oversold historis, kondisi yang sebelumnya mendahului rally besar, menandakan bahwa tekanan jual mungkin mendekati kelelahan. Sumber: James Easton via X

Struktur Timeframe Lebih Tinggi Membangun Kasus Bullish

Pada timeframe yang lebih tinggi, DrBullZeus menunjuk pada formasi double bottom yang sedang berkembang pada chart SOL/BTC, didukung oleh peningkatan kekuatan on-chain dan narasi inflow ETF. Chart menunjukkan bahwa SOL berpotensi menembus ATH sebelumnya terhadap BTC di sekitar 0.00310 jika low terus bertahan kuat.

Jika pola ini terwujud, SOL bisa mulai mengungguli Bitcoin selama siklus mendatang. Namun, konfirmasi masih bergantung pada penerimaan yang berkelanjutan di atas level resistance 0.00210 dan volume follow-through.

SOL/BTC membentuk potensi double bottom, dengan kekuatan membangun saat harga mempertahankan support timeframe yang lebih tinggi yang kunci. Sumber: DrBullZeus via X

Aktivitas Treasury Menambah Angin Makro

Ted Pillows menyoroti kekuatan yang berkembang pada perusahaan-perusahaan yang terkait dengan treasury Solana. Saham-saham ini sering bergerak mendahului harga spot karena mencerminkan positioning jangka panjang dan minat institusional.

Saham treasury yang terkait dengan Solana mulai mengungguli, mengisyaratkan positioning institusional awal mendahului pergerakan harga spot. Sumber: Ted Pillows via X

Meskipun ini tidak menjamin rally harga, ini menunjukkan bahwa modal perlahan terlibat kembali dengan ekosistem Solana. Ketika treasury vehicles mulai berkinerja baik, hal itu sering sejalan dengan pergeseran sentimen yang lebih luas.

Ini menambahkan lapisan lain pada setup Solana. Harga tidak bertindak secara terisolasi; ia dipengaruhi oleh eksposur neraca dan positioning jangka panjang.

Outlook Jangka Pendek yang Hati-hati

Heatmap Solana menunjukkan likuiditas yang berat antara $140 dan $148, dengan bid kuat yang berkumpul di sekitar $128–$130. Ini menjelaskan aksi sideways saat ini. Harga ditarik di antara dua zona ini.

Dalam jangka pendek, ini menciptakan dua jalur yang mungkin. Solana mungkin turun menuju $130 untuk menyerap bid yang tertunda sebelum bergerak lebih tinggi. Atau, ia mungkin bergerak naik menuju $145–$148 untuk membersihkan supply overhead.

SOL diperdagangkan antara support $130 dan likuiditas overhead $148, dengan harga seimbang di dalam kisaran ini sebelum pergerakan arah berikutnya. Sumber: CW8900 via X

Tidak ada jalur yang mengonfirmasi tren. Ini hanya mencerminkan pasar dalam keseimbangan. Selama SOL bertahan di atas $125–$130, struktur pemulihan yang lebih luas tetap valid. Break bersih di bawah zona itu akan menggeser bias kembali menuju retracement yang lebih dalam.

Harga Solana Mendukung Pemulihan Terkontrol

Pada tahap ini, pemulihan Solana bergerak maju secara perlahan daripada agresif. Harga terus membentuk higher lows sambil tetap dibatasi di bawah resistance utama. Inilah yang sering terlihat seperti base-building awal.

Harga Solana saat ini adalah $135,67, turun 0,06% dalam 24 jam terakhir. Sumber: Brave New Coin

Secara teknis, SOL bertahan di atas range low terbarunya dan terkompresi di bawah band $145–$150. Volume stabil tetapi tidak eksplosif, menunjukkan bahwa partisipasi bersifat hati-hati. Jenis perilaku ini biasanya muncul sebelum momentum kembali, bukan selama itu.

Pasar sedang membangun kembali strukturnya di sini untuk potensi pemulihan hingga Januari.

Pemikiran Akhir: Skenario Bullish dan Bearish

Dari perspektif bullish, struktur Solana tetap konstruktif selama harga terus bertahan di atas band support $125 hingga $130. Mempertahankan zona ini menjaga urutan higher-low tetap utuh dan mempertahankan tesis pemulihan. Reklaim wilayah $140 hingga $145 akan menandai pergeseran struktural pertama yang bermakna, sementara penerimaan berkelanjutan di atas $150 akan memberi sinyal bahwa harga Solana sedang bertransisi keluar dari konsolidasi. Dalam skenario ini, ekstensi upside menuju $165 diikuti oleh wilayah $180 hingga $190 yang lebih luas menjadi layak secara teknis, tetapi hanya jika higher highs terbentuk dan level breakdown sebelumnya berbalik menjadi support.

Kasus bearish muncul jika harga Solana gagal mempertahankan floor $125. Kehilangan zona ini secara decisif akan membongkar struktur base-building saat ini dan membuka pintu untuk pergerakan kembali menuju area demand $118 hingga $120, tempat likuiditas yang lebih dalam berada. Gerakan seperti itu akan memperkenalkan kembali range expansion ke downside dan membatalkan narasi stabilisasi, mengalihkan fokus dari pemulihan kembali ke akumulasi di level yang lebih rendah.