Stellar (XLM) Membidik $0,28 Setelah Roadmap Menandakan Pertumbuhan Stablecoin dan Lending

Stellar (XLM) mengambil langkah besar dalam dunia DeFi dengan roadmap Q1 2026 barunya yang telah diluncurkan. Roadmap baru ini berfokus pada peluncuran mainnet stablecoin USST yang akan datang dan peningkatan signifikan dalam dunia pinjaman bagi pengguna dalam ekosistem jaringan XLM, dengan XLM sebagai intinya.

Roadmap STBL Mendorong Pertumbuhan Stellar (XLM)

Menurut Scopuly – Stellar Wallet, pengembangan kunci di kuartal pertama 2026 dirilis oleh STBL dalam roadmap Q1 2026-nya, yang berfokus pada pengembangan lebih lanjut jaringan XLM. Poin-poin utama dari roadmap tersebut adalah peluncuran mainnet USST, fitur Pinjaman Terdesentralisasi, dan integrasi STBL, USST, dan YLD ke dalam sebuah ekosistem.

Selain itu, rencana untuk Stellar melibatkan peningkatan kompatibilitas untuk Ethereum, Solana, serta rantai miliknya sendiri.

Peluncuran jaringan mainnet USST yang akan datang diharapkan dapat mendorong penggunaan stablecoin di jaringan Stellar. Token utilitas XLM akan memainkan peran penting secara signifikan dalam jaringan Stellar.

Ini merupakan bagian dari pengembangan yang bertujuan untuk meningkatkan kehadiran Stellar sebagai pusat yang patuh untuk integrasi dengan aset dunia nyata, atau RWA. Layanan-layanan ini diarahkan pada hubungan yang ada antara industri keuangan dan blockchain.

Baca Juga | Monero (XMR) Bertahan di Atas Support $460 Sementara Pasar Membidik Breakout $500

XLM Menargetkan Penurunan Jangka Pendek

Analis Ali Martinez juga mencatat bahwa bisa terjadi penurunan jangka pendek untuk XLM ke $0,19 sebelum berbalik untuk naik lagi ke $0,28. Bisa terjadi volatilitas dan potensi pertumbuhan di bulan-bulan mendatang dengan implementasi fitur tata kelola.

Sumber: X Sumber: X

Saat artikel ini ditulis, XLM diperdagangkan pada $0,2281, dengan volume perdagangan $107,43 juta dalam 24 jam terakhir dan kapitalisasi pasar $7,37 miliar. Selama 24 jam terakhir, terjadi penurunan kecil sebesar 0,13% dalam nilai XLM.

Sumber: CoinMarketCap Sumber: CoinMarketCap

Meskipun terjadi penurunan kecil, lingkungan XLM sedang mempersiapkan ekspansi yang sangat besar dengan proyek-proyek DeFi baru dan integrasi lintas rantai.

XLM semakin memperkuat rencana jangka panjangnya melalui upaya roadmap yang ditempatkan pada stablecoin yang diatur, penawaran pinjaman, dan adopsi DeFi di dunia nyata. XLM terus tampil menonjol saat Stellar Development Foundation terus meningkatkan adopsi teknologi blockchain melalui DeFi.

Baca Juga | Pengguna Revolut Mendorong Pertumbuhan Injective Sementara INJ Membidik Pemulihan $17,50