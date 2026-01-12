Akankah Monero Menjadi Zcash Berikutnya? Trader Papan Atas Mengatakan Ia Memiliki Chart Paling Menjanjikan

Momentum sedang mengalami percepatan

Akankah ia menjadi Zcash berikutnya?

Monero saat ini sedang mengalami salah satu terobosan teknis paling signifikan dalam sejarahnya.

Koin privasi ini sedang mengetuk pintu rekor tertinggi sepanjang masa (ATH) yang telah bertahan sejak puncak bull run setelah hampir satu dekade konsolidasi.

Untuk sebagian besar cryptocurrency utama seperti Bitcoin, titik tertinggi siklus 2018 sudah menjadi kenangan yang jauh, telah ditembus sejak lama di tahun 2021. Monero berbeda. Puncak tertinggi sepanjang masa sebesar $542,33 tercatat pada 9 Januari 2018.

Menurut trader Josh Olszewicz, XMR saat ini memiliki chart terbaik di kripto.

Koin privasi ini kini telah membentuk pola ascending triangle yang sempurna, yang biasanya dipandang sebagai pola kelanjutan bullish.

Garis putus-putus atas mewakili zona resistensi kuat di sekitar $475–$520.

Level ini menandai rekor tertinggi sepanjang masa (ATH) dari bull run 2017 dan double-top 2021.

Selama hampir 8 tahun, penjual akan masuk dan mendorong harga XMR turun kembali.

Harga saat ini terjepit di puncak segitiga. Jarak antara support dan resistance telah menyempit. Oleh karena itu, kemungkinan keputusan akan segera terjadi.

Semakin sering level resistensi diuji (diketuk), semakin lemah level tersebut. Ini adalah upaya besar ketiga XMR untuk menembus wilayah $500 pada timeframe bulanan. Jika berhasil, tidak ada resistensi historis di atas level ini.

Penutupan bulanan di atas level $520 akan mengonfirmasi terobosan tersebut.

Zcash (ZEC) memasuki tahun ini sebagai kesayangan "terobosan". Koin privasi tersebut tiba-tiba melonjak lebih dari 750% dalam waktu yang sangat singkat. Namun, narasi tersebut menghadapi ujian berat minggu lalu, dengan seluruh tim di Electric Coin Company (ECC) mengundurkan diri karena perselisihan tata kelola.

Sekarang Zcash terjerat dalam drama internal, Monero tampaknya telah memanfaatkan kekacauan tersebut.