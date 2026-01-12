Ethereum Mempersiapkan Peningkatan Lapisan Dasar Menggunakan Bukti Tanpa Pengetahuan

Roadmap Ethereum kini menargetkan bukti zero-knowledge lapisan dasar, yang bertujuan untuk verifikasi lebih kuat dengan eksposur data yang lebih sedikit.

Ethereum semakin dekat untuk menanamkan kriptografi zero-knowledge langsung ke dalam infrastruktur intinya. Apa yang dimulai sebagai penelitian akademis kini diterjemahkan ke dalam rencana konkret di tingkat protokol. Pimpinan Ethereum Foundation mengatakan terobosan terbaru telah membuat sistem zero-knowledge semakin praktis untuk lapisan dasar.

Ethereum Berakselerasi Menuju Masa Depan Zero-Knowledge

Co-executive director Ethereum Foundation, Hsiao-Wei Wang, menyatakan bahwa roadmap Ethereum semakin mencakup sistem zero-knowledge sebagai tujuan jangka menengah. Dalam wawancara dengan CoinDesk, Wang menunjukkan kemajuan teknis besar selama satu hingga dua tahun terakhir.

Peningkatan jangka pendek terus menargetkan perbaikan eksekusi dan perluasan ruang blob untuk jaringan layer-2. Sementara itu, teknologi zero-knowledge telah melampaui penelitian jangka panjang dan kini menjadi bagian dari rencana pengembangan aktif.

Bukti ZK umumnya digunakan untuk mengonfirmasi hak akses tanpa mengekspos data pribadi. Alih-alih membagikan detail sensitif, pengguna menunjukkan bahwa mereka berwenang melalui pemeriksaan verifikasi.

Verifier kemudian mengonfirmasi apakah pengguna dapat menyelesaikan tugas yang hanya dapat dilakukan oleh seseorang dengan informasi yang tepat. Tebakan yang salah pada akhirnya akan gagal dalam pemeriksaan ini dengan probabilitas tinggi. Ketika pembuktian benar-benar memiliki informasi yang tepat, pemeriksaan berhasil sementara data itu sendiri tetap tersembunyi.

Ethereum Bertujuan Memperkuat Model Verifikasi Inti

Ethereum mulai mengadopsi teknologi zero-knowledge sekitar tahun 2021, ketika zk-rollups mulai mendapatkan adopsi yang lebih luas. Sistem ini memproses transaksi di luar jaringan utama Ethereum dan kemudian mengirimkan bukti kriptografi kembali on-chain.

Seiring adopsi berkembang, zero-knowledge rollups telah menjadi salah satu alat scaling utama jaringan. Namun, mereka terus berfungsi sebagai lapisan terpisah daripada sebagai bagian dari Ethereum itu sendiri.

Memindahkan teknologi zero-knowledge langsung ke inti Ethereum akan mengubah cara jaringan mengamankan dirinya sendiri. Dalam model ini, Ethereum dapat mengandalkan bukti kriptografi kompak yang mengonfirmasi blok diproses dengan benar, tanpa mengharuskan setiap node mengulangi komputasi yang sama.

Rencana Protokol Menguraikan Adopsi Bertahap Sistem Zero-Knowledge

Sementara itu, peneliti Ethereum telah menerbitkan rencana untuk zkEVM native. Tujuannya adalah untuk secara bertahap membawa alat zero-knowledge ke lebih banyak bagian Ethereum, dimulai dengan lapisan dasar.

Seiring waktu, alat-alat ini dapat mendukung berbagai fungsi di seluruh jaringan. Menurut dokumentasi, jaringan memiliki rencana jangka panjang untuk memperluas penggunaan zero-knowledge di seluruh stack. Ini termasuk agregasi tanda tangan lapisan konsensus dan privasi on-chain yang didukung oleh pembuktian sisi klien.

Pengembangan awal akan fokus pada peluncuran zkEVM di layer one, memungkinkan jaringan untuk memverifikasi transaksi dengan bukti kompak daripada memutar ulang setiap tindakan secara penuh.



Meskipun ada perubahan teknis, Wang menekankan bahwa perubahan teknis ini tidak mengubah arah Ethereum yang lebih luas. Prinsip inti seperti keamanan, resistensi terhadap sensor, dan netralitas masih membentuk bagaimana jaringan berkembang.