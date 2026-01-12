'Kami Berada di Pasar Ethereum' — Analis Pasar Kripto

Harga Ether (ETH), cryptocurrency asli dari jaringan blockchain layer-1 Ethereum, mencapai titik terendah pada April 2025, dan aksi harganya mencerminkan siklus 2019, menurut analis pasar Michaël Van De Poppe.

Lonjakan stablecoin, aset dunia nyata yang ditokenisasi (RWA), yaitu aset tradisional atau fisik yang direpresentasikan sebagai token di blockchain, dan aktivitas pengembang di jaringan Ethereum adalah alasan untuk optimis terhadap harga Ethereum, kata Van De Poppe.

"Pasokan stablecoin di Ethereum telah mengalami peningkatan lebih dari 65% pada tahun 2025. Jumlahnya berlipat ganda sejak puncak pada tahun 2021," tulisnya dalam postingan X pada hari Minggu.

Kapitalisasi pasar stablecoin di Ethereum. Sumber: DeFiLlama

Total kapitalisasi pasar stablecoin di Ethereum mencapai lebih dari $163,9 miliar, dengan sekitar 52% dari kapitalisasi pasar didominasi oleh stablecoin USDt (USDT) yang dipatok dengan dolar dari penerbit stablecoin Tether, menurut DeFiLlama.

Ethereum memproses sekitar $8 triliun dalam volume transfer stablecoin pada Q4 2024 saja, menurut Token Terminal.

Analisis kontrarian terhadap sentimen investor bahwa ETH sudah mati atau sekarat mengikuti ETH secara singkat, menyentuh $3.300 dan menembus di atas rata-rata bergerak 365 hari, sebelum turun kembali ke sekitar $3.100, harga pada saat publikasi.

ETH melonjak di atas EMA 365 hari sebelum turun kembali ke level $3.100. Sumber: TradingView

Rasio ETH-BTC mencerminkan siklus 2019

"ETH disebut mati, karena telah mengalami tren menurun selama empat tahun terhadap Bitcoin (BTC). Namun, sejak April 2025, telah mencapai titik terendah, dan kita sudah berada dalam pasar Ethereum," kata Van De Poppe.

Dia membagikan grafik rasio Ethereum-Bitcoin (ETH-BTC), metrik yang melacak harga dan kekuatan ETH terhadap BTC, yang mencapai titik terendah pada April, sekitar 0,017, sebelum rally ke tertinggi lokal 0,043 pada Agustus 2025.

Rasio ETH-BTC mencapai titik terendah pada April 2025 dan rally. Sumber: Michael Van De Poppe

Rasio turun kembali ke 0,034, level pada saat tulisan ini dibuat, menyusul crash di seluruh pasar pada Oktober yang mengganggu tren harga naik di pasar kripto.

Sentimen investor saat ini tentang Ethereum mirip dengan pola sentimen investor yang mendahului rally harga sebelumnya, menurut perusahaan analisis pasar kripto Santiment.

