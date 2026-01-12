Monero menghadirkan peluang beli bagi trader saat bulls XMR membidik ATH

Monero [XMR] naik 7,18% dalam 24 jam terakhir dan juga mengalami peningkatan Open Interest sebesar 25%.

Ini menunjukkan sentimen bullish jangka pendek yang kuat, tetapi trader harus ingat bahwa jam-jam akhir hari Minggu/awal Senin dapat membawa volatilitas tinggi ke Bitcoin [BTC] dan pasar kripto yang lebih luas.

Dengan mengingat hal itu, trader jangka pendek harus mempertimbangkan untuk mengurangi eksposur. Swing trader dapat memiliki bias bullish tetapi juga dapat menunggu perdagangan hari Senin untuk memberikan petunjuk tentang pergerakan selanjutnya sebelum mencari untuk masuk ke pasar.

Inilah mengapa Monero siap naik ke rekor tertinggi baru

Sumber: XMR/USDT di TradingView

Pada pertengahan Desember, AMBCrypto menyoroti potensi penurunan harga di bawah $400. Penurunan seperti itu tidak terjadi. Menurut CMF, tekanan beli telah netral pada grafik 1 hari.

MACD dan moving average menangkap momentum bullish yang kuat, terutama sejak awal Januari.

Rekor tertinggi sepanjang masa $517,6 tetap menjadi target sekarang, dan ATH baru terlihat mungkin untuk Monero.

Haruskah para bull XMR khawatir?

Volatilitas akhir pekan dan penurunan Bitcoin dapat mengecewakan beberapa trader XMR selama 24 jam ke depan. Bukti yang ada menunjukkan bahwa narasi privasi terus kuat.

XMR memiliki permintaan, dan setiap penurunan harga seharusnya berhenti di zona permintaan $470.

Ajakan bertindak untuk trader - Waktunya membeli XMR

Sumber: XMR/USDT di TradingView

Grafik 1 jam menunjukkan bahwa level ekstensi Fibonacci 23,6% di $480 berfungsi sebagai support dalam jam-jam perdagangan terakhir dan menyebabkan kenaikan harga. Indikator teknikal juga tegas bullish.

Trader harus waspada terhadap titik tertinggi lokal $490-$500, yang telah menjadi zona penawaran dalam sebulan terakhir.

Laporan lain menggarisbawahi $460-$470 sebagai zona penawaran jangka pendek yang kunci. Pada hari Sabtu, 10 Januari, area ini dibalik dari penawaran menjadi permintaan. Ini semakin memperkuat pandangan bullish jangka pendek Monero.

Pemikiran Akhir

Aksi harga Monero telah bullish baru-baru ini, dan token privasi tersebut dapat mencapai rekor tertinggi sepanjang masa yang baru segera.

Trader harus waspada terhadap volatilitas akhir pekan, tetapi area $460-$480 adalah zona permintaan kunci yang kemungkinan akan dipertahankan pembeli.

Disclaimer: Informasi yang disajikan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, perdagangan, atau jenis nasihat lainnya dan semata-mata merupakan opini penulis.