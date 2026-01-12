Korea Selatan Dilaporkan Mengakhiri Larangan Kripto Korporat Selama Sembilan Tahun

Komisi Layanan Keuangan Korea Selatan (FSC) dilaporkan telah menyelesaikan pedoman yang mengizinkan perusahaan tercatat dan investor profesional untuk memperdagangkan cryptocurrency.

Langkah ini mengakhiri larangan sembilan tahun terhadap investasi crypto korporat dan melengkapi "Strategi Pertumbuhan Ekonomi 2026" pemerintah yang lebih luas, yang mencakup legislasi stablecoin dan persetujuan ETF crypto spot yang diumumkan minggu lalu.

Kerangka Kerja Investasi Korporat

Berdasarkan pedoman baru FSC yang dikutip oleh laporan media lokal, korporasi yang memenuhi syarat dapat berinvestasi hingga 5% dari modal ekuitas mereka setiap tahun. Target investasi dibatasi pada 20 cryptocurrency teratas berdasarkan kapitalisasi pasar di lima bursa utama Korea.

Sekitar 3.500 entitas akan mendapatkan akses pasar setelah aturan berlaku. Ini termasuk perusahaan tercatat publik dan korporasi investasi profesional terdaftar.

Apakah stablecoin yang dipatok dolar seperti USDT dari Tether memenuhi syarat masih dalam pembahasan. Regulator juga akan mengharuskan bursa untuk menerapkan eksekusi bertahap dan batasan ukuran order.

Konteks Pasar

Pedoman ini menandai lampu hijau regulasi pertama untuk investasi crypto korporat sejak 2017. Otoritas melarang partisipasi institusional di tengah kekhawatiran tentang pencucian uang.

Larangan yang berkepanjangan telah membentuk pasar crypto Korea dengan cara yang berbeda. Investor ritel menyumbang hampir 100% dari aktivitas perdagangan. Pelarian modal mencapai 76 triliun won ($52 miliar) karena trader mencari peluang di luar negeri. Kontras dengan pasar matang sangat mencolok. Di Coinbase, perdagangan institusional mencakup lebih dari 80% volume di H1 2024.

Pelaku industri mengharapkan pembukaan ini akan mempercepat momentum untuk stablecoin berdenominasi won dan ETF Bitcoin spot domestik.

Penolakan Industri

Meskipun menyambut baik perubahan kebijakan, pelaku industri berpendapat bahwa batas 5% terlalu konservatif, dengan menyebutkan bahwa AS, Jepang, Hong Kong, dan UE tidak memberlakukan batasan serupa pada kepemilikan crypto korporat.

Kritikus memperingatkan pembatasan ini dapat mencegah munculnya perusahaan Digital Asset Treasury—perusahaan seperti Metaplanet Jepang yang membangun nilai korporat melalui akumulasi Bitcoin strategis.

Langkah Selanjutnya

FSC berencana merilis pedoman final dalam bulan Januari atau Februari. Waktu implementasi akan sejalan dengan Digital Asset Basic Act, yang dijadwalkan untuk pengenalan legislatif pada Q1 2025. Perdagangan korporat diharapkan dimulai pada akhir tahun.