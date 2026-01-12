BursaDEX+
GBP/USD rebound dari level terendah hampir tiga minggu karena kekhawatiran Fed memberi tekanan pada USD

2026/01/12 09:52
Pasangan GBP/USD menarik beberapa pembeli di dekat Simple Moving Average (SMA) 200 hari yang signifikan secara teknis dan pulih sedikit dari level terendah hampir tiga minggu, yang disentuh selama sesi Asia pada hari Senin. Harga spot, untuk saat ini, tampaknya telah menghentikan tren penurunan empat hari dan saat ini diperdagangkan di sekitar wilayah 1,3435, naik 0,20% untuk hari ini.

Meskipun terjadi pelarian global ke aset aman dan berkurangnya taruhan untuk pelonggaran kebijakan yang lebih agresif oleh Federal Reserve (Fed) AS, kekhawatiran baru tentang independensi bank sentral AS membebani Dolar AS (USD) dan menguntungkan pasangan GBP/USD. Faktanya, Ketua Fed Jerome Powell mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa Departemen Kehakiman mengancam akan melakukan dakwaan pidana terhadap dirinya. Powell menambahkan bahwa ancaman tuduhan pidana adalah konsekuensi dari Fed berdasarkan penilaian terbaik kami tentang apa yang akan melayani publik, daripada mengikuti preferensi Presiden.

Indeks USD (DXY), yang melacak Greenback terhadap sekeranjang mata uang, terlihat memperpanjang penurunan retracement hari Jumat dari level tertinggi sejak 9 Desember, yang disentuh menjelang laporan Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang penting. Headline NFP AS menunjukkan bahwa ekonomi menambah 50 ribu pekerjaan baru pada bulan Desember, di bawah ekspektasi pasar dan mengimbangi penurunan Tingkat Pengangguran menjadi 4,4%. Namun demikian, data tersebut mendukung kemungkinan kebijakan moneter yang stagnan di kuartal pertama, meskipun tidak terlalu mengesankan para bull USD.

Namun, meningkatnya taruhan untuk dua pemotongan suku bunga lagi oleh Bank of England (BoE) pada tahun 2026 mungkin menahan trader dari menempatkan taruhan bullish yang agresif pada Pound Inggris (GBP) dan membatasi pasangan GBP/USD. Trader mungkin juga memilih untuk menunggu rilis angka inflasi AS terbaru minggu ini – Indeks Harga Konsumen (CPI) dan Indeks Harga Produsen (PPI) masing-masing pada hari Selasa dan Rabu. Selain itu, laporan PDB bulanan Inggris pada hari Kamis akan memberikan dorongan yang berarti bagi pasangan GBP/USD selama bagian akhir minggu ini.

Harga Dolar AS Hari Ini

Tabel di bawah ini menunjukkan persentase perubahan Dolar AS (USD) terhadap mata uang utama yang terdaftar hari ini. Dolar AS adalah yang terkuat terhadap Yen Jepang.

USDEURGBPJPYCADAUDNZDCHF
USD-0,24%-0,20%-0,16%-0,16%-0,19%-0,20%-0,36%
EUR0,24%0,04%0,06%0,08%0,05%0,01%-0,13%
GBP0,20%-0,04%0,02%0,04%0,00%-0,03%-0,17%
JPY0,16%-0,06%-0,02%0,02%-0,02%-0,05%-0,19%
CAD0,16%-0,08%-0,04%-0,02%-0,03%-0,06%-0,21%
AUD0,19%-0,05%-0,01%0,02%0,03%-0,04%-0,18%
NZD0,20%-0,01%0,03%0,05%0,06%0,04%-0,14%
CHF0,36%0,13%0,17%0,19%0,21%0,18%0,14%

Peta panas menunjukkan persentase perubahan mata uang utama terhadap satu sama lain. Mata uang dasar dipilih dari kolom kiri, sedangkan mata uang kutipan dipilih dari baris atas. Misalnya, jika Anda memilih Dolar AS dari kolom kiri dan bergerak di sepanjang garis horizontal ke Yen Jepang, persentase perubahan yang ditampilkan di kotak akan mewakili USD (dasar)/JPY (kutipan).

