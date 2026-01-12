Tennessee Memerintahkan Polymarket, Kalshi Menghentikan Taruhan

Tennessee memerintahkan Polymarket, Kalshi, dan Crypto.com untuk menghentikan pasar prediksi olahraga, menandakan pengawasan regulasi AS yang lebih ketat.

Polymarket dan Kalshi, dua platform prediksi kripto, telah menerima perintah penghentian dan pencegahan dari Dewan Taruhan Olahraga Tennessee.

Tindakan ini merupakan bagian dari tindakan keras regulasi yang terus meningkat terhadap pasar prediksi, dengan platform-platform tersebut kini diminta untuk menghentikan penawaran kontrak taruhan olahraga kepada penduduk Tennessee.

Dengan demikian, regulator Tennessee telah menetapkan batas waktu 31 Januari untuk kepatuhan; jika tidak, mereka telah memperingatkan akan mengambil tindakan hukum lebih lanjut.

Perintah Penghentian dan Pencegahan Tennessee Terhadap Platform Kripto

Dewan Taruhan Olahraga Tennessee mengeluarkan surat penghentian dan pencegahan kepada Polymarket, Kalshi, dan Crypto.com, menuntut perusahaan-perusahaan tersebut menghentikan penawaran kontrak taruhan olahraga.

Platform-platform ini harus membatalkan semua kontrak yang ada saat ini dan mengembalikan dana kepada pengguna paling lambat 31 Januari.

Dewan telah memperjelas bahwa kegagalan untuk mematuhi akan mengakibatkan rujukan kepada penegak hukum untuk penyelidikan lebih lanjut.

Tindakan ini menyoroti ketegangan yang sedang berlangsung antara pasar prediksi dan regulasi taruhan olahraga tradisional.

Munculnya platform berbasis kripto seperti Polymarket dan Kalshi telah menimbulkan pertanyaan tentang apakah mereka harus diklasifikasikan sebagai entitas taruhan.

Platform-platform ini menawarkan pengguna kemampuan untuk bertaruh pada berbagai peristiwa, dari hasil olahraga hingga peristiwa politik, mengaburkan batas antara perjudian tradisional dan prediksi pasar.

Pengawasan Regulasi Terhadap Pasar Prediksi Meningkat

Tindakan di Tennessee bukanlah kasus yang terisolasi. Kalshi dan Crypto.com menerima perintah penghentian dan pencegahan serupa dari Departemen Perlindungan Konsumen Connecticut (DCP) pada Desember 2025.

Kalshi sejak itu telah mengajukan mosi untuk perintah pendahuluan, berusaha membalikkan perintah Connecticut.

Namun, negara bagian tersebut telah menentang mosi ini, dengan alasan bahwa Kalshi tidak dapat menunjukkan kerugian dari penghentian "tindakan melanggar hukum"-nya.

Peningkatan pengawasan regulasi mengikuti kekhawatiran tentang legitimasi dan transparansi pasar prediksi.

Masalah besar muncul ketika seorang trader Polymarket menghasilkan $400.000 dengan bertaruh pada penggulingan mantan Presiden Venezuela Nicolás Maduro tepat sebelum penangkapannya.

Hal ini memicu tuduhan perdagangan orang dalam karena waktu taruhan tersebut, menarik perhatian para pembuat undang-undang.

Bacaan Terkait: Taruhan Polymarket Memicu Ketakutan Perdagangan Orang Dalam Sebelum Penangkapan Maduro

Kekhawatiran Tentang Integritas Pasar dan Perdagangan Orang Dalam

Kontroversi seputar taruhan Maduro Polymarket telah menyebabkan peningkatan pengawasan terhadap platform prediksi kripto.

Anggota Kongres Ritchie Torres memperkenalkan 'Undang-Undang Integritas Publik dalam Pasar Prediksi Keuangan' untuk mencegah orang dalam politik berpartisipasi dalam pasar tersebut.

Undang-undang ini bertujuan untuk membatasi tokoh politik dari bertaruh pada peristiwa di mana mereka mungkin memiliki pengetahuan orang dalam, dengan tujuan melindungi integritas pasar prediksi keuangan.

Selain itu, Anggota Kongres Dina Titus telah menyuarakan kekhawatiran tentang kemampuan Polymarket untuk mematuhi regulasi Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas (CFTC).

Dia telah meminta platform tersebut untuk memberikan jawaban mengenai perlindungannya terhadap perdagangan orang dalam.

Pengawasan terhadap platform-platform ini terus meningkat, dan regulator mendorong untuk aturan yang lebih jelas guna memastikan keadilan dan transparansi pasar.

Tindakan di Tennessee dan Connecticut menggarisbawahi tekanan regulasi yang meningkat pada platform kripto yang menawarkan pasar prediksi.

Saat pembuat undang-undang dan regulator terus memeriksa platform-platform ini, masa depan pasar prediksi mungkin akan mengalami perubahan signifikan.