Launchpad memecoin seperti pump.fun membanjiri pasar pada tahun 2025 dengan jutaan

Memecoin Paling Terpukul di Tahun Sulit yang Melihat 11,6 Juta Token Gagal

Penulis: CoinstatsSumber: Coinstats
2026/01/12 10:49
Platform peluncuran memecoin seperti pump.fun membanjiri pasar pada tahun 2025 dengan jutaan koin "upaya rendah", yang menyebabkan jumlah kegagalan token kripto mencapai rekor tertinggi.

Turbulensi pasar kripto menghancurkan memecoin secara khusus tahun lalu, mendorong jumlah kegagalan proyek kripto menjadi lebih dari 11,6 juta pada tahun 2025, tingkat tertinggi yang tercatat untuk satu tahun.

Kuartal keempat tahun 2025 merupakan salah satu yang terburuk, dengan 7,7 juta token yang terdaftar di GeckoTerminal menghentikan perdagangan aktif selama periode tersebut, menurut laporan analis riset CoinGecko Shaun Paul Lee yang dirilis pada hari Jumat. 

Lee mengatakan kejatuhan pasar pada 10 Oktober, yang menyaksikan lebih dari $19 miliar leverage kripto dilikuidasi dalam sehari, merupakan katalis utama.

Baca selengkapnya

