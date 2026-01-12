BursaDEX+
BlackRock Berfokus pada Ethereum untuk Lapisan Penyelesaian Inti

Penulis: CoinLiveSumber: CoinLive
2026/01/12 13:21
Poin Penting:
  • BlackRock berfokus pada Ethereum untuk tokenisasi aset dan penyelesaian stablecoin.
  • Ethereum muncul sebagai fondasi penyelesaian pilihan di antara institusi.
  • Tokenisasi mendorong modal keuangan tradisional ke jaringan blockchain.
blackrocks-strategic-shift-towards-ethereum Pergeseran Strategis BlackRock Menuju Ethereum

Outlook Global 2026 BlackRock mengungkapkan fokus BlackRock pada tokenisasi dan stablecoin, mengidentifikasi Ethereum sebagai infrastruktur penyelesaian utama dalam lanskap cryptocurrency.

Perkembangan ini menandakan pergeseran penting dalam pemrosesan aset kripto, yang berpotensi mendefinisikan ulang aplikasi stablecoin dan meningkatkan pemanfaatan blockchain publik oleh pemain institusional.

BlackRock semakin memperlakukan Ethereum sebagai infrastruktur inti untuk tokenisasi dan penyelesaian stablecoin, menunjukkan pergeseran besar dalam strategi keuangan. Sumber resmi menyoroti pilot signifikan pada blockchain publik, terutama Ethereum.

Larry Fink dan Samara Cohen memimpin arah strategis BlackRock, menekankan integrasi aset digital dan stablecoin. Ethereum muncul sebagai lapisan penyelesaian utama, dengan pilot yang dilakukan di berbagai blockchain publik utama.

Adopsi blockchain BlackRock dapat mengubah industri keuangan, memungkinkan aset tradisional terintegrasi dengan jaringan blockchain. Penyelarasan strategis ini memiliki implikasi signifikan untuk masa depan keuangan.

Pergerakan menuju penyelesaian blockchain mewakili pergeseran keuangan, memposisikan Ethereum sebagai tulang punggung digital. Stablecoin menjadi kunci dalam konvergensi yang berkembang antara keuangan tradisional dan likuiditas digital.

Pergeseran ini dapat mendefinisikan ulang perspektif regulasi karena lebih banyak modal berpindah ke infrastruktur berbasis blockchain. Peningkatan arus moneter pada Ethereum dapat mempengaruhi kerangka regulasi dan kemajuan teknologi.

Prakiraan menunjukkan peningkatan aktivitas institusional pada Ethereum, mendorong transparansi dan keamanan. Tren historis menekankan peran penting Ethereum dalam domain blockchain, didukung oleh data yang menunjukkan volume substansial modal keuangan tradisional yang menjelajahi lingkungan on-chain. Seperti yang dicatat oleh Samara Cohen, Chief Investment Officer ETF & Index Investments; Global Head of Market Development, BlackRock, "Stablecoin tidak lagi niche. Mereka menjadi jembatan antara keuangan tradisional dan likuiditas digital."

