JPMorgan Chase tidak lagi memperkirakan bahwa Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada tahun 2026.

PANews melaporkan pada 12 Januari bahwa, menurut Jinshi, JPMorgan Chase tidak lagi memperkirakan Federal Reserve akan memangkas suku bunga pada tahun 2026. Sebelumnya, pihaknya mengantisipasi pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis poin pada bulan Januari. JPMorgan Chase kini memperkirakan Federal Reserve akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin pada kuartal ketiga tahun 2027.

