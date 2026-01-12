Zanzibar bertaruh pada kripto untuk membangun kota digital-first

Sebidang tanah kosong di pesisir Zanzibar akan segera menjadi rumah bagi jenis pemukiman baru, menurut pengusaha yang mendapatkan persetujuan pemerintah untuk membangun apa yang mereka sebut sebagai Cyber City.

Proyek ini terletak di lahan seluas 71 hektar dekat Semenanjung Fumba di pantai barat Pulau Zanzibar. Florian Fournier, yang memulai OurWorld bersama mitra Kristof De Spiegeleer, memandu calon investor melalui tanah dan semak pada awal Juli, menjelaskan rencana untuk komunitas yang dirancang untuk menampung antara 5.000 hingga 7.000 penduduk. Namun kota ini bertujuan untuk menjangkau jauh melampaui penghuni fisik tersebut. Fournier dan De Spiegeleer ingin menciptakan basis bagi para digital nomad yang bekerja dari jarak jauh di seluruh dunia, menawarkan mereka tempat untuk mendaftar sebagai penduduk tanpa benar-benar tinggal di sana secara penuh waktu.

Membangun model tata kelola baru

"Mereka ingin menjadikannya untuk Afrika Timur seperti apa yang menjadi Singapura untuk Asia Tenggara," kata Fournier tentang ambisi Zanzibar.

Pengembangan ini mengambil inspirasi dari sesuatu yang disebut "network state," istilah yang masuk ke lingkaran teknologi melalui buku tahun 2022 oleh pengusaha cryptocurrency Balaji Srinivasan. Bukunya berpendapat bahwa orang-orang dengan keyakinan dan minat yang sama harus bersatu secara online dan akhirnya membeli tanah untuk membentuk masyarakat mereka sendiri, terpisah dari pemerintah tradisional. Srinivasan menyarankan kelompok-kelompok ini harus mengandalkan cryptocurrency daripada bank biasa dan pada akhirnya bisa mendapatkan pengakuan serupa dengan negara-negara sebenarnya.

"Saya seperti, wow, itu persis yang kita lakukan," kata Fournier setelah membaca buku tersebut. Dia menghubungi Srinivasan, yang kemudian menginvestasikan uang ke bisnis komputasi OurWorld yang disebut Threefold dan mengundang Fournier untuk berbicara di konferensi Network State-nya pada tahun 2024.

Proyek Zanzibar menerima dukungan resmi ketika presiden menyetujui kemitraan OurWorld dengan ZICTIA, sebuah lembaga telekomunikasi pemerintah, pada November 2024. Ini datang setelah bertahun-tahun bekerja oleh Fournier dan De Spiegeleer untuk membujuk pejabat untuk menciptakan Digital Free Zones, yang menjadi undang-undang pada awal 2024.

"Saya berkata, 'Bagaimana jika kita membawa jutaan orang digital – bukan fisik – ke pulau Anda?'" kenang De Spiegeleer saat berbicara kepada pejabat pemerintah selama pertemuan tahun 2022.

Kota ini menawarkan ketentuan pajak yang menarik. Orang yang mendaftar sebagai penduduk jarak jauh akan membayar pajak penghasilan 5%, sementara mereka yang benar-benar tinggal di sana membayar 15%. Perusahaan yang beroperasi di zona tersebut tidak akan membayar pajak apa pun selama sepuluh tahun pertama. Tidak ada pajak keuntungan modal atau pajak kekayaan. Pemerintah menyimpan uang pajak, sementara keuntungan dari penjualan real estate akan digunakan untuk mendanai startup lokal.

Sekitar 100 orang telah mendaftar sebagai e-resident, dan 30 bisnis telah terdaftar di sana, meskipun mitra mengatakan upaya pemasaran baru dimulai pada Januari. De Spiegeleer bertujuan untuk menumbuhkan nilai total kota menjadi $1 miliar dalam dua tahun, naik dari nilai tanah saat ini sebesar $70 juta. Pemerintah memberikan OurWorld dan mitra sewa 30 tahun untuk menggunakan properti tersebut.

Orang yang membeli properti di kota ini akan menerima akta kepemilikan sebagai token digital yang mirip dengan NFT yang dapat diperdagangkan di pasar cryptocurrency. Nilai token ini akan naik atau turun berdasarkan kinerja ekonomi kota tersebut.

Sebagian besar layanan kota akan berjalan melalui perangkat lunak otomatis yang dibangun OurWorld dengan perusahaan bernama Tools for the Commons. Hugo Mathecowitsch, yang mendirikan Tools for the Commons, menggambarkan sistem tersebut menangani segala sesuatu mulai dari sengketa bisnis hingga pembayaran, pajak dan faktur. Perusahaannya memiliki kantor di Delaware, Brasil dan Prospera, zona ekonomi khusus di Honduras. Masalah kriminal masih akan berada di bawah sistem hukum Zanzibar.

ZICTIA mengatakan dalam email bahwa kota ini "dapat menjadi peloporans inovasi atau penemuan teknologi" sambil melindungi "lingkungan sosial, budaya dan alam Zanzibar."

Eksperimen serupa terbentuk di seluruh dunia

Proyek serupa telah bermunculan di seluruh dunia sejak buku Srinivasan keluar. Srinivasan sendiri menjalankan Network School di zona ekonomi khusus Malaysia, di mana peserta makan berdasarkan diet ahli umur panjang Bryan Johnson dan mendapatkan "Burn NFTs" untuk menghadiri kelas kebugaran.

Prospera di Honduras menampung sekitar 300 penduduk sebenarnya tetapi telah menarik sekitar 2.000 e-resident. Zona ini terletak di lebih dari 1.000 acre di Pulau Roatan. Investor termasuk dana yang didukung oleh tokoh teknologi Marc Andreessen dan Peter Thiel, ditambah Srinivasan. Namun, Prospera ada sebelum buku Srinivasan dan tidak menggunakan label network state.

Vitalik Buterin, yang menciptakan cryptocurrency Ethereum, memulai Zuzalu pada tahun 2023 sebagai uji coba ide Srinivasan. Dia membawa beberapa ratus orang dari cryptocurrency, penelitian umur panjang dan kelompok diskusi online ke sebuah resor di Montenegro selama dua bulan. Fournier menghadiri, begitu juga musisi Grimes. Sejak itu, puluhan pertemuan serupa telah terjadi di setiap benua. Beberapa merencanakan lokasi permanen dengan dukungan Buterin, meskipun apakah ini akan terlihat lebih seperti kota atau fasilitas penelitian masih belum jelas.

Mathecowitsch mengatakan perusahaannya sedang mengerjakan zona di Qatar dan pelabuhan Mata Maravilha Rio de Janeiro yang akan berbagi perangkat lunak dan aturan yang sama. Rencana tersebut mengharuskan setiap negara tuan rumah untuk mengakui zona tersebut memiliki status diplomatik. "Visi besarnya adalah untuk memungkinkan jaringan kota-kota yang terhubung dan akan berbagi piagam yang sama hampir seperti Amerika Serikat yang terdesentralisasi," katanya, memprediksi 10 hingga 20 zona semacam itu dalam sepuluh tahun.

Harry Halpin, yang mempelajari sistem sosio-teknis di Vrije Universiteit Brussel dan mendirikan startup privasi Nym, mengatakan ide network state mencerminkan frustrasi dengan pemerintah tradisional. "Orang-orang ini melihat negara bangsa sebagai sistem operasi seperti Windows atau Linux dan ingin keluar darinya dan membangun alternatif yang lebih baik," kata Halpin. Dia memperingatkan bahwa banyak pendukung network state kurang pengalaman politik, yang dapat menyebabkan mereka mengulangi kesalahan sejarah.

