Manajer Aset Terkemuka Mengubah Tokenisasi Menjadi Infrastruktur Pasar Inti

Selama setahun terakhir, momentum telah meningkat dengan tajam. Perusahaan-perusahaan besar tidak lagi menguji proyek percontohan kecil – mereka meluncurkan produk langsung, mengalokasikan modal nyata, dan membangun sistem multi-chain yang dirancang untuk beroperasi pada skala institusional. Pergeseran ini menandakan perubahan yang lebih luas dalam cara keuangan tradisional memandang blockchain: bukan sebagai lapisan spekulatif, tetapi sebagai infrastruktur untuk pasar masa depan.

Poin-Poin Penting Tokenisasi bergerak dari uji coba ke infrastruktur manajemen aset inti.

Institusi besar sudah menjalankan dana yang ditokenisasi pada skala yang signifikan.

Pengaturan multi-chain dan blockchain hibrid menjadi standar.

Salah satu sinyal paling jelas datang dari BlackRock, yang dana treasury yang ditokenisasi BUIDL-nya telah melampaui angka $500 juta. Dibangun di Ethereum melalui Securitize, dana tersebut memungkinkan penyelesaian on-chain sambil mempertahankan standar regulasi yang diharapkan oleh institusi besar. Dana ini dengan cepat menjadi produk treasury yang ditokenisasi terbesar yang saat ini beroperasi.

Pasar swasta bergerak sama cepatnya. Hamilton Lane telah mentokenisasi lebih dari $2,1 miliar di seluruh strategi ekuitas swasta dan kredit, menawarkan investor akses berbasis blockchain ke aset yang secara tradisional tidak likuid dan kompleks secara operasional. Daripada mengejar desentralisasi demi kepentingan itu sendiri, perusahaan tersebut telah fokus pada efisiensi, transparansi, dan peningkatan akses investor.

Institusi Memilih Chain yang Berbeda untuk Pekerjaan yang Berbeda

Yang menonjol adalah tidak ada blockchain "pemenang" tunggal. Manajer aset semakin banyak melakukan deployment di berbagai jaringan tergantung pada kebutuhan regulasi, persyaratan penyelesaian, dan preferensi klien.

Franklin Templeton telah memperluas dana pasar uang on-chain-nya di Stellar, Polygon, dan Ethereum, mencerminkan strategi yang dibangun di sekitar fleksibilitas daripada eksklusivitas. WisdomTree telah mengambil pendekatan serupa, mengintegrasikan ETF dan dana yang ditokenisasi secara langsung dengan dompet digital untuk mengurangi gesekan antara keuangan tradisional dan digital.

Sementara itu, kustodi tetap menjadi bagian penting dari teka-teki. Fidelity telah membangun secara diam-diam salah satu operasi kustodi aset digital institusional terbesar, mendukung layanan tokenisasi bersama dengan penjagaan tradisional. Di Eropa, Société Générale telah menerbitkan obligasi digital melalui unit SG Forge-nya, sementara MUFG Trust Jepang sedang menguji coba tokenisasi real estat dan dana dalam kerangka DLT domestik dengan izin.

Mengapa Tokenisasi Berkembang Sekarang

Beberapa kekuatan berkumpul. Kejelasan regulasi di yurisdiksi utama telah mengurangi ketidakpastian. Kustodi tingkat institusional dan perangkat kepatuhan telah matang. Pada saat yang sama, manajer aset menyadari bahwa blockchain publik, ledger dengan izin, dan DLT khusus yurisdiksi bersifat saling melengkapi daripada sistem yang bersaing.

Hasilnya adalah arsitektur pragmatis: chain publik untuk likuiditas dan interoperabilitas, jaringan pribadi atau dengan izin untuk penyelarasan regulasi, dan strategi multi-chain yang memungkinkan aset bergerak ke tempat yang paling efisien.

Tokenisasi tidak lagi tentang membuktikan bahwa dana dapat ada di on-chain. Pertanyaan itu sudah dijawab. Fokusnya sekarang adalah skala, integrasi, dan efisiensi operasional.

Untuk manajemen aset, masa depan bukan hanya digital. Tetapi semakin ditokenisasi.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

