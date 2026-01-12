Bagaimana Satu Pengguna Polymarket Mengubah Taruhan yang Kalah Menjadi Profit $106K Per Bulan

TLDR:

Trader Polymarket sb911 menghasilkan $106K dalam satu bulan dengan hanya 25,51% prediksi yang menang.

Strategi berfokus pada pembelian beberapa rentang tweet Elon Musk dengan harga 1 hingga 10 sen per saham.

Satu perdagangan yang menang mengubah $1.100 menjadi $79.000 dengan ROI lebih dari 6.600%.

Pendekatan ini mengandalkan keuntungan asimetris di mana kerugian kecil mendanai kemenangan besar yang langka.

Seorang trader Polymarket telah menghasilkan lebih dari $106.000 keuntungan selama sebulan terakhir meskipun hanya memenangkan satu dari empat prediksi.

Kinerja yang berlawanan dengan intuisi ini telah memicu diskusi tentang perdagangan probabilitas versus spekulasi tradisional.

Trader sb911 menyelesaikan 294 prediksi dengan hanya 75 kemenangan, namun berhasil mendapatkan keuntungan yang substansial. Strategi ini mengandalkan keuntungan asimetris daripada akurasi prediksi.

Bertaruh pada Pola Perilaku yang Dapat Diprediksi

Inti dari pendekatan sb911 berpusat pada pasar mingguan yang menanyakan berapa kali Elon Musk akan memposting di X.

Data dari Lookonchain menunjukkan pasar-pasar ini muncul berulang kali dengan rentang tweet yang ditentukan. Setiap minggu menampilkan beberapa opsi seperti 200 hingga 219 tweet, 220 hingga 239, dan 240 hingga 259.

Kebiasaan posting Musk tetap konsisten secara statistik dalam jangka waktu pendek. Konsistensi ini membuat aktivitas tersebut dapat diukur daripada acak.

Trader tidak mencoba menentukan hasil yang tepat.

Sebaliknya, sb911 membeli saham di beberapa rentang yang berdekatan dalam minggu yang sama. Polymarket menyusun setiap rentang sebagai pasar taruhan terpisah. Namun, jumlah tweet mengikuti distribusi probabilitas berkelanjutan.

Dengan mencakup beberapa rentang secara bersamaan, strategi ini menangkap sebagian besar hasil yang realistis. Metode ini memperlakukan rentang yang terhubung sebagai spektrum probabilitas tunggal.

Harga masuk memainkan peran penting dalam perhitungan.

Banyak posisi yang menang hanya berharga 1 sen, 3 sen, atau 5 sen per saham. Prediksi yang benar diselesaikan pada 100 sen per saham. Ini menciptakan potensi keuntungan ekstrem dengan risiko kerugian yang terbatas.

Investasi $1.100 dalam satu posisi menghasilkan sekitar $79.000. Perdagangan tunggal itu menghasilkan keuntungan lebih dari 6.600 persen.

Kerugian Kecil Mendanai Kemenangan Besar yang Langka

Sebagian besar taruhan individu berakhir dengan kerugian total.

Riwayat trader menunjukkan puluhan posisi turun ke nilai nol. Ini bukan cacat dalam eksekusi tetapi fitur dari desain. Pendekatan ini menerima kegagalan kecil yang sering untuk menangkap kesuksesan besar yang jarang terjadi.

Ukuran posisi menjaga kerugian tetap terkendali sementara kemenangan berlipat ganda secara dramatis.

Menurut Lookonchain, sb911 berfokus pada peristiwa dengan aturan penyelesaian yang jelas dan pola yang berulang.

Pasar diselesaikan berdasarkan jumlah tweet yang dapat diverifikasi daripada hasil subjektif. Ini menghilangkan ambiguitas dan memungkinkan pemodelan probabilitas. Trader tidak menebak rentang spesifik mana yang akan tercapai. Pertanyaannya menjadi apakah skenario realistis dapat dicakup dengan harga yang menguntungkan.

Tingkat kemenangan 25 persen menutupi mekanisme profitabilitas yang sebenarnya. Perhitungan nilai yang diharapkan mendorong pengambilan keputusan daripada frekuensi kemenangan.

Saham yang dibeli dengan harga murah kadang-kadang meledak nilainya ketika rentang tercapai. Satu hasil yang sukses mendanai puluhan percobaan yang gagal. Matematika ini berfungsi ketika kelipatan potensi keuntungan mengerdilkan frekuensi kemenangan.

Metrik akurasi prediksi tradisional tidak menangkap jenis perdagangan ini.

Tingkat kemenangan mengukur kebenaran tetapi mengabaikan ukuran posisi dan rasio pembayaran. Portofolio dapat kehilangan uang dengan akurasi 75 persen jika kerugian melebihi keuntungan.

Sebaliknya, akurasi 25 persen menjadi menguntungkan ketika pemenang menghasilkan 50x atau 100x dari biaya mereka. Kasus sb911 menunjukkan perdagangan distribusi probabilitas di seluruh pasar yang berkorelasi daripada prediksi yang terisolasi.

