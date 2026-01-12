Bitcoin untuk Emas? Bank Sentral Rencanakan Langkah Kripto Besar Senilai $300 Juta

Kazakhstan akan menjual cadangan emas dan berinvestasi hingga $300 juta dalam Bitcoin, membangun cadangan kripto senilai $1 miliar untuk diversifikasi aset nasional.

Bank sentral Kazakhstan telah mengumumkan perubahan dalam strategi investasinya. Bank berencana menjual sebagian cadangan emasnya untuk membeli Bitcoin dan mata uang kripto lainnya hingga $300 juta.

Keputusan ini menandai langkah besar bagi negara tersebut saat memasuki ruang aset digital. Akibatnya, bank berencana mendanai pembelian dari cadangan emas dan devisa. Ini bertujuan untuk mendiversifikasi portofolio keuangannya ke pasar kripto.

Pendekatan Terkalkulasi untuk Investasi Kripto

Bank sentral Kazakhstan, di bawah kepemimpinan Ketua Timur Suleimenov, mengambil pendekatan terukur untuk memasuki pasar mata uang kripto. Bank berencana secara bertahap berinvestasi hingga $300 juta dalam aset digital.

Namun, bank akan menentukan ukuran pasti investasi awal berdasarkan kondisi pasar yang berlaku. Pada awalnya, bank mungkin membatasi alokasi ke jumlah yang lebih kecil, seperti $50 juta, sebelum secara bertahap meningkat seiring kondisi berkembang.

Suleimenov menekankan bahwa bank akan menyebarkan investasi secara bertahap daripada melakukannya secara langsung.

Keputusan untuk berinvestasi sebagian besar dipengaruhi oleh fluktuasi signifikan di pasar mata uang kripto. Menyusul penurunan terbaru yang menyebabkan nilai Bitcoin turun secara substansial, bank sentral menunggu kondisi pasar yang lebih stabil sebelum melakukan alokasi substansial.

Suleimenov mengatakan, "Kami tidak berencana terburu-buru dalam hal apa pun," menyoroti sifat hati-hati dari strategi tersebut.

Diversifikasi Cadangan dengan Aset Digital

Langkah untuk berinvestasi dalam mata uang kripto adalah bagian dari strategi Kazakhstan yang lebih luas untuk mendiversifikasi cadangan nasionalnya. Dana cadangan bank sentral, yang secara tradisional terdiri dari aset emas dan devisa, kini juga akan mencakup aset digital.

Otoritas moneter Kazakhstan telah memperjelas bahwa investasi ini akan terpisah dari dana publik. Selain itu, ini akan memastikan bahwa pengeluaran sosial negara dan stabilitas keuangan tetap terjamin.

Selain Bitcoin, bank berencana untuk mengakuisisi aset digital lainnya seperti dana yang diperdagangkan di bursa (ETF) terkait mata uang kripto dan saham di perusahaan kripto.

Pendekatan ini akan memungkinkan Kazakhstan membangun portofolio aset yang beragam dalam ruang kripto. Dengan demikian, ini akan memposisikan negara sebagai pemain dalam ekonomi digital.

Visi Jangka Panjang untuk Dana Kripto Kazakhstan

Bank sentral Kazakhstan berencana untuk membuat cadangan kripto senilai $1 miliar, yang didanai oleh aset yang disita, ETF, saham di perusahaan kripto, dan kemungkinan cadangan emas.

Alem Crypto Fund, sebuah inisiatif yang didukung negara, telah melakukan investasi pertamanya dalam Binance Coin (BNB), menandakan komitmen negara untuk membangun portofolio kripto yang kuat.

Dana tersebut didukung oleh Binance, salah satu bursa mata uang kripto terbesar di dunia, dan bertujuan untuk mendukung masuknya Kazakhstan ke pasar aset digital.

Penciptaan dana cadangan ini adalah proyek jangka panjang yang dirancang untuk mengamankan posisi negara di pasar kripto global. Selain itu, sebagai bagian dari inisiatif ini, pemerintah juga mempertimbangkan untuk berinvestasi dalam infrastruktur aset digital, seperti bursa kripto dan teknologi blockchain.

Pendekatan komprehensif ini mencerminkan niat Kazakhstan untuk tetap unggul dalam lanskap keuangan yang terus berkembang dan memanfaatkan peluang yang muncul dalam aset digital.

