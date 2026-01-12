Hoskinson memperingatkan 2026 akan menentukan prospek Cardano dan masa depan kripto

Saat perhatian pasar beralih melampaui siklus saat ini, banyak investor mempertimbangkan kembali prospek cardano mengingat meningkatnya tekanan regulasi dan politik.

Charles Hoskinson merinci kerugian $2,5 miliar dan kerusakan ritel

Charles Hoskinson, pendiri Cardano, mengungkapkan bahwa dia telah kehilangan sekitar $2,5 miliar dalam nilai kertas selama empat tahun terakhir. Dia mengaitkan kerugian tersebut dengan kekacauan regulasi dan campur tangan politik yang, menurutnya, menghancurkan investor ritel di seluruh pasar kripto yang lebih luas.

Berbicara dalam wawancara baru-baru ini dengan Scott Melker di The Wolf of All Streets, Hoskinson meninjau apa yang salah antara 2022 dan 2025. Keruntuhan FTX dan Luna menghancurkan kepercayaan pasar. Selain itu, regulasi AS yang agresif dan tidak jelas memicu ketakutan dan ketidakpastian di kalangan pedagang ritel.

Menurut Hoskinson, Bitcoin mendapat manfaat dari lingkungan ini sementara banyak altcoin stagnan atau menurun. "Ritel dipukul, dibakar, dan dihancurkan," katanya, dengan alasan bahwa sektor tersebut belum pulih dari kejutan itu.

Campur tangan politik dan erosi kredibilitas

Hoskinson dengan tajam mengkritik apa yang dia sebut sebagai memecoin yang dipimpin pemerintah dan "pembuatan kebijakan demi foto" seputar aset digital. Dia berpendapat bahwa inisiatif-inisiatif ini merusak kredibilitas industri, terutama karena tokoh-tokoh politik mencari berita utama jangka pendek daripada kerangka kerja jangka panjang.

Dia menambahkan bahwa dukungan bipartisan untuk kripto di Washington terkikis setelah topik tersebut terikat dengan pertarungan partisan. Namun, dia menekankan bahwa, menurut definisi, mata uang kripto harus tetap netral secara politik, geografis, dan etnis untuk mempertahankan etos aslinya.

Bitcoin maju sementara altcoin terhenti

Menurut pandangan Hoskinson, perpecahan yang jelas telah muncul di pasar. Bitcoin telah bergerak maju dengan adopsi institusional yang berkembang, sementara sebagian besar ekosistem altcoin tertinggal atau dikesampingkan.

Saat Bitcoin memperoleh kejelasan melalui ETF dan akses yang lebih mudah melalui keuangan tradisional, jaringan lain terus menghadapi ketidakpastian regulasi dan tekanan penegakan hukum. Akibatnya, pangsa kepercayaan pasar Bitcoin meningkat, namun inovasi kripto yang lebih luas kesulitan mendapatkan traksi yang serupa.

Hoskinson menyarankan bahwa perbedaan ini mencerminkan masalah struktural yang lebih dalam. Dia percaya bahwa kerangka kerja saat ini menguntungkan aset yang sesuai dengan jalur keuangan yang ada, sementara jaringan eksperimental membawa risiko hukum dan politik yang tidak proporsional.

2026 sebagai reset untuk industri

Ke depan, Hoskinson menolak gagasan bahwa prospek cardano dan pasar yang lebih luas pada tahun 2026 dapat dibingkai sebagai siklus bull standar. Sebaliknya, dia mencirikan periode tersebut sebagai reset yang menentukan untuk kripto daripada rebound harga yang sederhana.

Siklus pasar sebelumnya, katanya, terutama didorong oleh spekulasi dan momentum trading. Namun, dia percaya fase mendatang akan memerlukan utilitas dunia nyata dan infrastruktur generasi berikutnya untuk mendapatkan kembali kepercayaan investor. Kejelasan regulasi saja, menurutnya, tidak akan cukup untuk membawa kembali peserta ritel.

Hoskinson juga memperingatkan bahwa dampak kekacauan regulasi yang sedang berlangsung dapat mengunci ketidakseimbangan saat ini, di mana beberapa aset menikmati kejelasan sementara sebagian besar ekosistem tetap dalam ketidakpastian. Meskipun demikian, dia melihat peluang bagi proyek yang dapat menunjukkan kasus penggunaan yang tahan lama di luar perdagangan.

Dua jalur bersaing untuk masa depan kripto

Hoskinson menguraikan dua jalur bersaing untuk industri saat mendekati 2026. Satu skenario melihat Wall Street mengkonsolidasikan kontrol melalui dominasi institusional, pengawasan komprehensif, dan integrasi ketat dengan keuangan tradisional.

Skenario lainnya, menurut Hoskinson, dibangun di sekitar infrastruktur yang berfokus pada privasi dan partisipasi terbuka. Dalam model itu, investor ritel dapat kembali sebagai pengguna layanan yang menghormati kedaulatan dan desentralisasi, bukan sebagai pedagang spekulatif semata.

Dia membingkai 2026 sebagai "tahun yang menentukan untuk jiwa kripto," di mana keseimbangan antara pengawasan institusional dan inovasi akar rumput akan diuji. Selain itu, hasilnya dapat menentukan apakah jaringan seperti Cardano tetap selaras dengan misi aslinya.

Optimisme meskipun kerugian kertas yang besar

Meskipun dilaporkan mengalami kerugian pendiri cardano, Hoskinson mengatakan dia tetap optimis tentang lintasan jangka panjang teknologi blockchain. Dia membandingkan kekacauan kripto saat ini dengan tahun-tahun awal Amazon, ketika perusahaan mengalami volatilitas berat sebelum berkembang menjadi jenis platform yang sama sekali berbeda.

Dalam analoginya, fase berikutnya dari aset digital akan didefinisikan oleh utilitas nyata, bukan kelebihan spekulatif. Jika pembangun dapat menghadirkan infrastruktur yang diandalkan orang biasa dan institusi setiap hari, dia percaya sektor ini dapat muncul dari reset ini lebih kuat daripada siklus sebelumnya.

Singkatnya, komentar terbaru Hoskinson menunjukkan bahwa 2026 akan bertindak sebagai persimpangan struktural untuk kripto, di mana desain pasar, regulasi, dan utilitas akan jauh lebih penting daripada reli yang didorong oleh hype.