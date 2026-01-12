Pembukaan Token Masif Senilai $1,7 Miliar di Tengah Tanda-tanda Rotasi Modal ke Kripto

Lebih dari $1,69 miliar token kripto dijadwalkan memasuki pasar dalam tujuh hari ke depan, menurut data Tokenomist.

Kalender unlock mencakup rilis cliff satu kali dalam jumlah besar dan rilis token linear yang substansial.

Di antara unlock cliff terbesar adalah aset RWA Ondo Finance (ONDO), yang sendirian menyumbang sekitar $772 juta token, mewakili lebih dari 57% dari pasokan yang dirilis yang disesuaikan.

Unlock Senilai $1,7 Miliar

Meme coin Donald Trump TRUMP menyusul dengan hampir $300 juta yang di-unlock, atau sedikit lebih dari 13% dari pasokan yang disesuaikan.

Acara cliff penting lainnya termasuk ARB ARB $0,20 Volatilitas 24 jam: 3,3% Kapitalisasi pasar: $1,16 Miliar Volume 24 jam: $89,37 Juta sebesar $19,56 juta, STRK STRK $0,0814 Volatilitas 24 jam: 1,1% Kapitalisasi pasar: $410,36 Juta Volume 24 jam: $34,42 Juta sebesar $10,33 juta, SEI SEI $0,12 Volatilitas 24 jam: 2,0% Kapitalisasi pasar: $773,88 Juta Volume 24 jam: $36,39 Juta sebesar $9,15 juta, dan ZK ZK $0,0337 Volatilitas 24 jam: 2,9% Kapitalisasi pasar: $288,90 Juta Volume 24 jam: $17,22 Juta sebesar $5,89 juta. Unlock yang lebih kecil namun tetap berarti termasuk CONX, DBR, dan CHEEL.

Sementara itu, RAIN memimpin unlock linear dengan lebih dari $84 juta yang di-unlock selama seminggu, sekitar 2,77% dari pasokan yang beredar.

SOL SOL $139,9 Volatilitas 24 jam: 2,4% Kapitalisasi pasar: $78,99 Miliar Volume 24 jam: $6,08 Miliar akan melepaskan sekitar $67 juta token, meskipun ini hanya mewakili 0,09% dari pasokan yang beredar.

TRUMP muncul lagi dalam kategori linear, dengan lebih dari $299 juta yang dijadwalkan (hampir 28% dari pasokan yang beredar).

Unlock linear lainnya termasuk WLD WLD $0,57 Volatilitas 24 jam: 2,9% Kapitalisasi pasar: $1,54 Miliar Volume 24 jam: $82,81 Juta sebesar $21,13 juta, RIVER sebesar $21,02 juta, DOGE DOGE $0,14 Volatilitas 24 jam: 2,6% Kapitalisasi pasar: $22,95 Miliar Volume 24 jam: $1,22 Miliar sebesar $13,42 juta, AVAX AVAX $13,63 Volatilitas 24 jam: 1,3% Kapitalisasi pasar: $5,87 Miliar Volume 24 jam: $342,46 Juta sebesar $9,57 juta, ASTER ASTER $0,70 Volatilitas 24 jam: 3,3% Kapitalisasi pasar: $1,67 Miliar Volume 24 jam: $141,35 Juta sebesar $7,34 juta, dan TAO TAO $282,0 Volatilitas 24 jam: 0,7% Kapitalisasi pasar: $2,70 Miliar Volume 24 jam: $156,81 Juta sebesar $7,22 juta.

Gambaran Jangka Panjang

Analis kripto Dan Gambardello baru-baru ini menunjuk pada pola makro yang familiar yang berkembang di seluruh emas, perak, dan siklus bisnis.

Logam mulia telah berubah menjadi bullish, secara historis merupakan tanda modal bersembunyi selama ketidakpastian.

Dalam siklus sebelumnya, kekuatan emas dan perak sering mendahului rotasi ke kripto. Gambardello juga membahas PMI global, yang telah menghabiskan waktu bertahun-tahun dalam kontraksi mendalam.

Dia menambahkan bahwa dalam siklus masa lalu, setiap pergerakan keluar dari zona kontraksi ini menghasilkan reli kripto besar.

Dengan berakhirnya QT, menghilangkan sumber utama pengurasan likuiditas, Gambardello mengatakan bahwa kondisi di mana kripto dapat mulai menyerap modal telah terbentuk.

Jelas bahwa risiko volatilitas jangka pendek adalah nyata dengan token senilai $1,7 miliar yang di-unlock.

Namun, pada saat yang sama, ada kemungkinan besar bahwa pasokan segar dapat bertemu dengan permintaan yang meningkat daripada penjualan paksa.

