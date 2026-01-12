Solana Menghadapi Momen Krusial saat Aktivitas On-Chain Melambat

Setelah sempat diperdagangkan mendekati pertengahan $140-an, SOL telah sedikit turun kembali, tetapi pelaku pasar mengatakan langkah selanjutnya kemungkinan akan ditentukan bukan hanya oleh grafik, tetapi oleh apa yang terjadi di jaringan itu sendiri.

Poin-Poin Utama Solana sedang menguji zona resistance utama mendekati $145, dengan momentum harga membaik tetapi belum menentukan.

Data on-chain dari Santiment menunjukkan perlambatan tajam dalam pembuatan wallet baru dibandingkan dengan akhir 2024.

Indikator teknikal menunjukkan optimisme yang hati-hati, tetapi konfirmasi masih kurang.

Spekulasi seputar potensi integrasi dengan X telah menambahkan narasi bullish jangka panjang, meskipun arah jangka pendek tergantung pada pertumbuhan jaringan.

Aktivitas jaringan menjadi sinyal kunci

Menurut data yang dibagikan oleh Santiment, kemampuan Solana untuk melampaui area $145 mungkin bergantung pada pemulihan pertumbuhan jaringan. Perusahaan analitik tersebut mencatat bahwa pembuatan wallet baru di Solana telah turun tajam dibandingkan dengan akhir 2024, turun dari lebih dari 30 juta wallet baru per minggu pada puncaknya menjadi hanya lebih dari 7 juta baru-baru ini.

Secara historis, Santiment menunjukkan bahwa partisipasi on-chain yang kuat dan berkembang telah menjadi prasyarat untuk breakout yang berkelanjutan, sementara pertumbuhan yang melemah sering kali membatasi kelanjutan kenaikan.

Divergensi antara upaya pemulihan harga dan pertumbuhan pengguna yang lebih lambat ini kini menjadi salah satu ketidakpastian utama yang menggantung di atas prospek jangka pendek SOL.

Harga berada di bawah resistance sementara trader tetap berhati-hati

Dari sisi teknikal, SOL telah melakukan konsolidasi di bawah level $145, area yang berulang kali membatasi upaya kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Struktur yang lebih luas masih menunjukkan higher lows dibandingkan dengan Desember, menunjukkan pembeli tetap aktif, tetapi pasar belum menunjukkan kekuatan menentukan yang diperlukan untuk breakout yang bersih.

Indikator momentum mencerminkan gambaran yang beragam ini. MACD pada grafik empat jam sedang trending sedikit lebih tinggi, menandakan momentum jangka pendek yang membaik, sementara RSI melayang di kisaran pertengahan 50-an. Ini menunjukkan tekanan bullish ada, tetapi tidak cukup kuat untuk menunjukkan kondisi overbought atau lonjakan yang akan segera terjadi.

Integrasi X menambah narasi jangka panjang

Di luar harga dan data on-chain, sentimen seputar Solana juga telah dipengaruhi oleh laporan bahwa jaringan tersebut dapat segera diintegrasikan langsung ke dalam X. Perkembangan ini menyusul peluncuran pelacakan harga kripto dalam aplikasi X dan telah memicu spekulasi bahwa Solana dapat memainkan peran dalam fitur kripto yang lebih luas di platform tersebut. Meskipun rincian masih terbatas, berita tersebut telah menambahkan sudut adopsi jangka panjang ke diskusi pasar saat ini.

Konteks pasar dan kinerja terkini

SOL tetap menjadi salah satu aset yang lebih besar di pasar, dengan kapitalisasi pasar mendekati $79 miliar dan volume perdagangan harian di atas $5 miliar. Selama seminggu terakhir, token tersebut telah mencatat keuntungan moderat, tetapi ketidakmampuannya untuk secara menentukan merebut kembali level yang lebih tinggi telah membuat trader fokus pada konfirmasi daripada spekulasi.

Untuk saat ini, Solana berada di persimpangan jalan. Peningkatan baru dalam pertumbuhan jaringan dapat memberikan bahan bakar yang diperlukan untuk menantang resistance, sementara kelemahan yang berlanjut dalam aktivitas on-chain dapat membuat token tetap terikat dalam range meskipun sinyal teknikal membaik.

Informasi yang diberikan dalam artikel ini hanya untuk tujuan edukasi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau perdagangan. Coindoo.com tidak mendukung atau merekomendasikan strategi investasi atau cryptocurrency tertentu. Selalu lakukan riset Anda sendiri dan konsultasikan dengan penasihat keuangan berlisensi sebelum membuat keputusan investasi apa pun.

