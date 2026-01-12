Dua acara kripto besar dibatalkan setelah kota dilanda 18 serangan fisik kekerasan terhadap pemegang kripto di tengah penurunan pasar

NFT Paris seharusnya menjadi minggu yang orang-orang rencanakan sepanjang tahun.

Anda memesan tiket, mengirim pesan ke grup chat, mengunci penerbangan sebelum harga naik, memberitahu diri sendiri bahwa tagihan hotel adalah "pekerjaan", mulai diam-diam berharap pasar memberi Anda alasan untuk merasa optimis lagi.

Kemudian, sekitar sebulan sebelum acara, penyelenggara membatalkannya.

Di situs resmi, NFT Paris dan RWA Paris 2026 kini ditandai sebagai dibatalkan. Pernyataannya tegas, hampir terkesan lelah. "Keruntuhan pasar sangat memukul kami," tulis tim tersebut, menambahkan bahwa setelah "pemotongan biaya drastis" dan berbulan-bulan mencoba, mereka tidak bisa mewujudkannya tahun ini.

Mereka mengatakan semua tiket akan dikembalikan dalam 15 hari. Mereka juga meminta maaf kepada orang-orang yang sudah memesan penerbangan dan hotel, dan mereka mengakhiri dengan pesan untuk staf mereka sendiri, ucapan terima kasih publik, dan upaya diam-diam untuk membantu mereka bangkit kembali.

Jika Anda sudah cukup lama di dunia kripto, Anda pernah melihat pembatalan sebelumnya. Acara hidup dan mati mengikuti siklus hype. Ketika uang mengalir, semua orang menginginkan panggung. Ketika uang mengering, konferensi adalah salah satu pos anggaran pertama yang dipotong.

Namun, yang satu ini terasa berbeda, karena berada di atas realitas lain yang semakin sulit diabaikan di Prancis, meningkatnya penculikan terkait kripto, invasi rumah, dan upaya pemerasan.

NFT Paris mengatakan ini adalah masalah pasar. Banyak orang di komunitas, terutama mereka yang membaca laporan polisi dengan pandangan baru, berpikir ini juga masalah keamanan, atau setidaknya keamanan adalah bagian dari radiasi latar belakang sekarang, jenis hal yang secara diam-diam mengubah perilaku, anggaran, dan seperti apa rasanya "menghadiri acara" sebenarnya.

Anda bisa memegang kedua ide tersebut di kepala Anda secara bersamaan.

Alasan resminya adalah uang, dan angka-angkanya sangat buruk

NFT Paris tidak memoles ini. Mereka menyebutnya keruntuhan pasar, mengatakan pemotongan tidak cukup, dan mengakhiri bab ini.

Konteks pasar NFT yang lebih luas juga menunjuk ke arah yang sama. Perdagangan NFT tidak pernah benar-benar kembali ke dominasi budaya tahun 2021, dan periode akhir 2025 sangat lemah. Data menunjukkan penurunan penjualan bulanan, termasuk angka November yang lemah di akhir 2025, yang penting karena acara bergantung pada kepercayaan sponsor dan rasa bahwa orang akan datang siap untuk menghabiskan uang, bukan hanya siap untuk berjejaring.

Anda bisa merasakan ini dalam cara pemasaran kripto berubah. Era keras "beli booth, adakan pesta, sewa DJ, cetak 10.000 hoodie" telah digantikan oleh pertanyaan yang lebih dingin, apa pengembaliannya, siapa yang sebenarnya kita jangkau, dan bisakah kita membenarkan ini kepada tim keuangan yang tidak lagi percaya pada vibes.

Dalam lingkungan itu, acara publik besar menjadi mesin yang rapuh. Jika penjualan tiket datang terlambat, jika beberapa sponsor ragu-ragu, jika biaya venue sudah dikunci, margin untuk kesalahan menghilang.

Kemudian ada bagian yang tidak ada yang suka membicarakannya, karena menyeramkan

Di seluruh Prancis, selama setahun terakhir, ada serangkaian kasus yang memiliki pola yang sama, seseorang dianggap memiliki kripto, atau terhubung dengan seseorang yang memiliki kripto, dan kejahatannya bersifat fisik.

Ini bukan satu insiden tetapi urutan yang membentang dari pinggiran negara kembali ke Paris, dan keluar lagi.

Pada 31 Des 2024, invasi rumah di Saint-Genis-Pouilly menargetkan orang tua seorang influencer, ayahnya diculik dan kemudian ditemukan, dilaporkan oleh France24.

Pada 21 Jan 2025, co-founder Ledger David Balland dan pasangannya diculik dekat Vierzon, dengan permintaan tebusan dalam kripto, Reuters melaporkan kasus tersebut, dan menarik liputan lebih luas di media seperti FT.

Beberapa hari kemudian, 24 Jan 2025, seorang profesional kripto diculik dan ditahan dekat Troyes, dengan penangkapan dilaporkan oleh LeParisien.

Pada Mei, kasus-kasus telah pindah ke kota.

Pada 1 Mei 2025, ayah seorang pengusaha kripto kaya diculik di Paris, dan kemudian diselamatkan selama penggerebekan polisi, dilaporkan oleh France24.

Pada 13 Mei 2025, ada upaya penculikan di arondisemen ke-11 Paris, menargetkan putri hamil CEO Paymium Pierre Noizat, digagalkan di jalan, diliput oleh LeMonde.

Ada lebih banyak lagi, termasuk plot yang digagalkan dan serangan terkait kepemilikan kripto, di Normandy, dekat Nantes, di Essonne, dan sekitarnya, dilaporkan oleh media seperti RFI, Europe1, dan pers regional Prancis.

Pada akhir 2025 dan awal 2026, dentuman terus berlanjut, termasuk kasus di Val-d'Oise dan Charente-Maritime, dengan laporan dari LeDauphiné.

Ini penting karena konferensi terdiri dari manusia. Manusia yang mengenakan tali nama dengan nama mereka. Manusia yang memposting foto di mana mereka berada. Manusia yang bertemu orang asing untuk "kopi cepat," kemudian berjalan kembali ke hotel dengan laptop mahal, kadang-kadang dengan persona publik besar yang terikat pada dompet mereka.

Bahkan jika Anda tidak pernah mengalami kejahatan secara pribadi, suasana berubah ketika cukup banyak orang mulai bertukar cerita, dan ketika "jaga profil rendah" menjadi nasihat standar.

Ada juga pergeseran psikologis. Pada masa booming NFT awal, bahayanya adalah finansial, Anda mungkin ditipu, Anda mungkin membayar terlalu mahal untuk JPEG, Anda mungkin bangun dengan harga floor yang runtuh. Selama setahun terakhir, ketakutan mulai terlihat lebih fisik, dan jenis ketakutan itu menyebar cepat melalui komunitas.

Jadi apakah NFT Paris dibatalkan karena keamanan, atau karena pasar?

Jawaban jujurnya adalah bahwa penyelenggara mengatakan pasar, dan itu adalah satu-satunya alasan resmi yang kita miliki dari mereka.

Tetapi itu tidak berarti keamanan tidak relevan. Itu bisa menjadi biaya diam. Itu bisa menjadi kendala yang membuat segalanya lebih sulit.

Keamanan itu mahal. Asuransi itu mahal. Pembicara profil tinggi menjadi lebih sulit untuk dikunci ketika mereka memikirkan keluarga mereka, bukan koneksi penerbangan mereka. Sponsor harus menimbang eksposur merek terhadap risiko. Peserta harus memutuskan apakah mereka ingin terlihat sama sekali, terutama jenis visibilitas yang datang dengan lounge VIP, pesta setelah acara, dan penampilan publik.

Penurunan pasar sudah mengurangi uang yang tersedia untuk acara. Kekhawatiran keamanan dapat menyusutkan kumpulan orang yang bersedia berpartisipasi secara publik. Kedua tekanan tersebut bisa bertemu di tengah, dan di situlah acara rusak.

Anda bisa melihat ketegangan dalam satu detail sederhana dari pernyataan NFT Paris. Tim secara khusus meminta maaf kepada orang-orang yang sudah memesan penerbangan dan hotel, itu adalah kalimat yang sangat manusiawi, itu menyiratkan mereka tahu berapa banyak orang yang telah mengeluarkan uang nyata untuk berada di sana. Lihat permintaan maaf tersebut.

Jika Anda salah satu dari orang-orang itu, frustrasi Anda bukan teoritis. Ini adalah pemesanan yang tidak dapat dikembalikan. Ini adalah waktu libur dari pekerjaan. Ini adalah pengasuhan anak. Ini adalah biaya emosional dari perencanaan seputar sesuatu yang menghilang.

Paris masih mengadakan acara kripto, yang menambah lapisan lain

Pada saat pers ini ditulis, Paris Blockchain Week masih menjual tiket untuk 15 hingga 16 April 2026, di halaman tiket resminya.

Itu penting karena menunjukkan Paris tidak tutup untuk bisnis. Kota ini tetap menjadi magnet untuk keuangan institusional, regulator, dan narasi "tokenisasi" yang lebih luas, bahkan ketika acara unggulan yang fokus pada NFT tidak bisa sampai ke garis start.

Perpecahan itu bermakna.

NFT adalah sudut budaya kripto yang menghadap ritel. Mereka hidup dengan sentimen dan perhatian. Ketika pasar tenang, anggaran pemasaran dipotong terlebih dahulu, dan energi komunitas menjadi lebih sulit untuk diproduksi.

Tokenisasi, RWA, jalur institusional, cerita-cerita itu memiliki basis pendanaan yang berbeda, dan audiens yang berbeda. Bahkan perkiraan dibingkai dalam tahun, bukan minggu. McKinsey, misalnya, memperkirakan aset keuangan yang ditokenisasi bisa mencapai sekitar $2 triliun pada 2030, dengan kisaran $1 triliun hingga $4 triliun, dalam laporan tentang tokenisasi.

Apakah angka-angka itu tercapai atau tidak, intinya adalah bahwa institusi merencanakan dalam lengkungan panjang, dan konferensi yang melayani mereka dapat bertahan dari siklus yang menghapus acara yang lebih didorong budaya.

NFT Paris mencoba menjembatani dunia-dunia itu dengan berpasangan dengan RWA Paris. Fakta bahwa keduanya dibatalkan dalam pengumuman yang sama terasa seperti sinyal bahwa hanya menambahkan "RWA" ke judul tidak cukup untuk memperbaiki ekonomi acara yang mendasar, terutama ketika komunitas itu sendiri terpecah menjadi suku-suku yang berbeda, pembangun, pedagang, seniman, kepatuhan, dan modal.

Komunitas belajar apa arti risiko sebenarnya

Ada momen dalam setiap siklus kripto di mana cerita berhenti tentang grafik dan mulai tentang orang.

Anda bisa mendengarnya dalam pernyataan NFT Paris, baris tentang tim mereka, cara mereka mengatakan staf "pantas mendapatkan hasil yang lebih baik," cara mereka menawarkan untuk menghubungkan mereka dengan pekerjaan.

Anda bisa mendengarnya dalam laporan penculikan, karena cerita-cerita itu bukan tentang dompet, mereka tentang orang tua, pasangan, anak-anak, dan teror sederhana menjadi target di rumah Anda sendiri, atau di jalan di luarnya.

Itulah mengapa pertanyaan keamanan terus muncul, bahkan ketika alasan resminya adalah keruntuhan pasar. Karena konferensi adalah salah satu hal paling publik yang dilakukan komunitas. Itu adalah kebalikan dari keamanan operasional. Itu adalah perayaan untuk terlihat.

Ketika suasana hati bergeser dari "terlihat" menjadi "hati-hati," seluruh budaya berubah.

NFT Paris membangun sesuatu yang nyata, puluhan ribu peserta selama empat edisi, tempat di mana industri asli internet dapat bertemu secara langsung, dan mengubah nama pengguna menjadi jabat tangan. Sekarang bab itu berakhir, dan industri harus duduk dengan apa yang dikatakannya tentang momen yang kita alami.

Pasar yang lemah dapat membunuh acara dengan cepat.

Pasar yang ketakutan dapat mengubah apa artinya muncul sama sekali.

Postingan Dua acara kripto besar dibatalkan setelah kota dilanda 18 serangan fisik kejam terhadap pemegang kripto di tengah penurunan pasar pertama kali muncul di CryptoSlate.