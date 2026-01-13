Pakar Mengatakan Tren Altcoin Saat Ini "Terasa" Seperti Januari 2019, Inilah Yang Terjadi Saat Itu

Pembicaraan tentang musim altcoin yang akan datang kembali mendapat perhatian di pasar karena cryptocurrency utama mengalami rebound baru di awal tahun ini. Seorang analis kripto telah menyamakan tren pasar altcoin saat ini dengan yang terlihat pada Januari 2019—periode yang menandai tahap awal perubahan pasar besar. Perbandingan ini kini membuat banyak trader mengamati dengan cermat untuk melihat apakah pasar bisa bersiap untuk pergerakan serupa.

Pasar Altcoin Saat Ini Menggema Tren dari Januari 2019

Pakar kripto Chad Steingraber mengatakan dalam postingan X baru-baru ini bahwa pasar hari ini terasa sangat mirip dengan Januari 2019, ketika sentimen investor sangat negatif. Pada saat itu, Bitcoin diperdagangkan mendekati $3,000, dan harga Ethereum sekitar $100, ketika sebagian besar orang percaya pasar sudah berakhir. Namun meskipun tren turun, analis tersebut mengungkapkan bahwa dia telah berinvestasi besar dalam kedua cryptocurrency tersebut.

Meskipun pasar sedang pulih dari bear market, Steingraber mengungkapkan bahwa keadaan mulai berbalik pada April tahun itu, yang mengarah pada hasil jangka panjang yang kuat yang sekarang dikenal luas. Yang patut dicatat, selama waktu itu, pasar kripto mengalami breakout yang kuat yang mengubah sentimen di seluruh ruang.

Menurut laporan tahunan CoinGecko untuk 2019, harga Bitcoin melonjak lebih dari $13,000 pada Juni dan mengakhiri tahun 95% lebih tinggi dari awal. Lonjakan harga ini membantu mendorong rally pasar yang lebih luas dan menandai transisi kunci dari posisi terendah bear market di awal tahun. Altcoin juga bereaksi terhadap lonjakan momentum pasar ini, karena trader dan investor mencari pertumbuhan di luar Bitcoin dan melakukan diversifikasi ke cryptocurrency berkapitalisasi lebih rendah.

Sementara beberapa altcoin, termasuk Ethereum, Litecoin, dan Bitcoin Cash, naik lebih dari 40% pada 2019, token berkapitalisasi besar lainnya, seperti XRP, berkinerja buruk, mengakhiri tahun jauh lebih lemah meskipun kuat di awal 2018. Tidak termasuk keuntungan altcoin individual, total kapitalisasi pasar cryptocurrency tumbuh lebih dari 44% pada 2019, mencapai puncak $350 miliar pada akhir Juni. Pasar juga mengalami lonjakan volume perdagangan lebih dari 600%, bersama dengan antusiasme yang diperbarui di kalangan investor yang tetap di pinggir selama penurunan sebelumnya.

Pasar Altcoin Membidik Breakout Saat Analis Menandai Level 221B

Dalam postingan terpisah, analis kripto @brain2jene membagikan grafik yang melacak total kapitalisasi pasar altcoin, tidak termasuk 10 koin teratas. Dia menjelaskan bahwa breakout Falling Wedge telah menetapkan panggung untuk pergerakan pasar berikutnya. Analis mencatat bahwa pola wedge telah terbentuk selama berminggu-minggu dan menekankan bahwa altcoin biasanya mulai bergerak setelah harga menembus di atas garis wedge yang ditunjukkan pada grafik.

Grafik juga menunjukkan pullback yang jelas setelah harga mencapai resistensi 221.87B, yang diidentifikasi @brain2jene sebagai level kunci untuk diperhatikan. Dia menjelaskan bahwa penembusan bersih di atas 221.87B sangat penting dan dapat menambah $50-$60 miliar lagi ke pasar, dengan zona target mendekati garis tren atas.

Mendukung pandangan ini, momentum tampak kuat, karena RSI pada grafik telah keluar dari tren turun. Analis mencatat bahwa ini dapat menandakan awal dari rally altcoin yang lebih luas, yang berpotensi meningkatkan harga koin seperti VeChain (VET), SUI, Internet Computer (ICP), dan IMO.