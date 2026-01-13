Pump.fun (PUMP) Turun 3,09% tetapi Menargetkan Potensi Reli ke $0,0063

Pump.fun (PUMP) bergerak dalam jalur bearish jangka pendek, menunjukkan tekanan jual yang baru. Selama 24 jam terakhir, token tersebut turun hampir 3,09%. Meskipun mengalami penurunan ini, kinerja mingguan tetap positif, dengan PUMP mencatat kenaikan sebesar 4,9% secara keseluruhan.

Pada saat penulisan, PUMP diperdagangkan pada harga $0,01470. Volume perdagangan 24 jamnya mencapai $178,22 juta, mencerminkan penurunan tajam sebesar 22,01%. Kapitalisasi pasar dinilai sebesar $836,91 juta, juga turun sekitar 3,1% dalam periode yang sama.

Baca Juga: Volatilitas BTC Meledak: Dari PCE Pump hingga Likuidasi Long $100 Juta

Tekanan Pasar Jangka Pendek Dan Pergeseran Likuiditas

Menurut analis kripto @CryptoFaibik, PUMP pada timeframe 12H tetap berada dalam tren turun yang jelas, mengikuti saluran paralel menurun yang terdefinisi dengan baik sejak September. Harga secara konsisten membentuk higher lows dan lower lows. Strukturnya secara teknis bearish, tetapi aksi harga terbaru menunjukkan pemulihan dari batas bawah saluran menuju resistensi.

Harga saat ini berinteraksi dengan garis atas dari garis tren menurun. Jika penolakan terjadi pada level saat ini, kemungkinan retracement 15%-25% ke level support tengah saluran di $0,0020-$0,0017 dapat terealisasi. Itu adalah penutupan 12H yang kuat di atas level saat ini.

Sumber: @CryptoFaibik

Pada breakout yang terkonfirmasi, target teknis untuk saluran berada di wilayah zona hijau antara $0,0060 dan $0,0063, yang sesuai dengan keuntungan 145-150% dari level harga saat ini. Sebelum breakout, resistensi di $0,0028-$0,0030 sangat penting, sementara bahaya ada di bawah.

Saluran Menurun Mendefinisikan Struktur Harga

RSI (14) berada di 52,37, dengan MA-nya di 50,49, dan level kunci tetap di 70 untuk overbought dan 30 untuk oversold. Fakta bahwa RSI berada di atas garis tengah 50 dan MA-nya menunjukkan momentum bullish yang berkelanjutan. Pantulan sebelumnya dari wilayah 30-35 menunjukkan keberangkatan dari pengaruh bearish, dan masih ada ruang sebelum menjadi overbought.

Sumber: TradingView

Grafik MACD (12,26,9) menunjukkan bahwa garis MACD berada di 0,00000, garis sinyal berada di -0,00005, dan histogram positif di +0,00005, dengan level garis nol di 0,00000. Indikator bullish positif yang kuat ditunjukkan oleh histogram hijau di dekat garis nol, serta crossover bullish awal yang ditunjukkan oleh garis MACD yang bergerak lebih dekat ke garis sinyal.

Baca Juga: Harga PUMP Melonjak 6,6% saat Bulls Membidik Zona Resistensi $0,0076