XRP Ledger Bergerak Menuju Pengawasan Federal dengan Persetujuan Trust Bank dari OCC

TLDR

Ripple telah menerima persetujuan bersyarat dari OCC untuk mendirikan bank perwalian nasional.

Bank perwalian baru ini akan memungkinkan Ripple menawarkan layanan kustodian aset digital di bawah pengawasan federal.

XRP Ledger kini akan beroperasi di bawah kerangka regulasi terpadu alih-alih undang-undang negara bagian yang bervariasi.

Ripple bergabung dengan perusahaan lain seperti Circle dan BitGo yang memiliki piagam bank perwalian federal serupa.

Persetujuan ini tidak mengizinkan Ripple menerima simpanan atau menerbitkan pinjaman tetapi memungkinkan kustodian aset yang aman.

Regulator perbankan federal telah menyetujui piagam bersyarat untuk Ripple, membawa XRP Ledger lebih dekat ke pengawasan dan kepatuhan federal, karena Office of the Comptroller of the Currency (OCC) mengonfirmasi langkah tersebut, memberikan Ripple wewenang untuk membentuk bank perwalian nasional yang diawasi secara federal, yang menetapkan kehadiran Ripple dalam struktur perbankan tradisional di bawah kendali federal langsung dan bukan regulasi per negara bagian.

Ripple Menerima Persetujuan Bersyarat dari OCC

OCC mengeluarkan persetujuan bersyarat yang memungkinkan Ripple membentuk Ripple National Trust, sebuah bank perwalian yang diatur secara federal. Persetujuan ini memberi wewenang kepada Ripple untuk menyediakan layanan kustodian aset digital di bawah pengawasan federal.

Persetujuan ini menyelaraskan Ripple dengan entitas seperti Circle dan Paxos yang menerima piagam bank perwalian serupa. Piagam-piagam ini mengizinkan perusahaan untuk mengkustodikan aset digital klien di bawah pengawasan OCC.

Aplikasi Ripple mencerminkan persetujuan sebelumnya yang diberikan kepada perusahaan seperti BitGo dan Fidelity Digital Assets. Struktur perwalian mendukung kepatuhan tingkat institusional dalam kustodian aset digital.

"Bank perwalian federal tunduk pada standar kepatuhan dan manajemen risiko yang seragam," kata OCC dalam pengumumannya. Ini memastikan kontrol operasional.

Piagam bersyarat tidak mengizinkan layanan penerimaan simpanan atau pinjaman. Ripple dapat menawarkan layanan kustodian di bawah persyaratan federal yang ketat.

Bank perwalian Ripple harus memenuhi kondisi regulasi lebih lanjut sebelum beroperasi sepenuhnya. Persetujuan ini adalah fase awal dalam proses ini.

XRP Ledger Mendapatkan Daya Tarik Institusional

XRP Ledger memainkan peran inti dalam infrastruktur Ripple, berfokus pada penyelesaian lintas batas dan efisiensi pembayaran. Piagam baru ini menempatkan XRP dalam kerangka kerja yang diatur secara federal.

Saat Ripple memajukan pengaturan bank perwalian, standar kepatuhan XRP Ledger selaras dengan kasus penggunaan institusional. Ini meningkatkan kredibilitas XRP dengan entitas keuangan yang diatur.

Pengawasan federal mengamanatkan kebijakan yang jelas tentang pelaporan, kontrol aset, dan perlindungan operasional. Kebijakan-kebijakan ini memenuhi harapan manajer aset dan perusahaan pembayaran.

Kepatuhan Ripple terhadap standar ini mendukung integrasi institusional yang lebih luas. Kerangka perwalian menghilangkan ambiguitas seputar kewajiban hukum dan regulasi.

OCC menekankan bahwa peserta baru seperti Ripple menguntungkan sistem keuangan melalui inovasi dan akuntabilitas. Ini berlaku di semua bank perwalian.

Entitas institusional memerlukan mitra yang diatur secara federal sebelum mengkomitmen modal. Struktur perwalian Ripple menyediakan kerangka kepatuhan yang diperlukan untuk mendukung partisipasi tersebut.

Kejelasan Regulasi Memperkuat Operasi Ripple di AS

Piagam bersyarat OCC menciptakan jalur yang jelas untuk operasi Ripple di AS dalam sistem perbankan nasional. Struktur ini menghindari aturan negara bagian yang terfragmentasi.

Ripple akan mengikuti aturan nasional di bawah pengawasan OCC daripada beroperasi di bawah berbagai kerangka regulasi negara bagian. Ini membawa konsistensi hukum.

Piagam perwalian memungkinkan Ripple fokus pada infrastruktur kustodian. Ini tidak meluas ke layanan perbankan komersial tradisional.

Ripple sekarang bergabung dengan daftar pendek perusahaan kripto-native yang disetujui untuk status bank perwalian nasional. Masing-masing masih harus memenuhi pencapaian regulasi yang berkelanjutan.

Menurut kepemimpinan OCC, kerangka ini menyeimbangkan inovasi dengan keamanan. "Konsumen dan pasar mendapat manfaat dari model perwalian yang aman dan diawasi secara federal," kata OCC.

Piagam Ripple menunjukkan model regulasi untuk perusahaan kripto yang mencari akses institusional AS. Ini sejalan dengan tuntutan kustodian, penyelesaian, dan kepatuhan.

OCC terus meninjau aplikasi dari kustodian aset digital lainnya. Piagam Ripple mencerminkan proses persetujuan terstruktur di bawah hukum perbankan federal.

Postingan XRP Ledger Bergerak Menuju Pengawasan Federal Dengan Persetujuan Bank Perwalian OCC pertama kali muncul di CoinCentral.