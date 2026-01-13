Paus OG Jual $286M, Sementara Bulls BTC Kejar Terobosan $100K

BursaDEX+
Penulis: Crypto Breaking NewsSumber: Crypto Breaking News
2026/01/13 03:26
Aktivitas On-Chain Bitcoin Menandakan Langkah Strategis di Tengah Upaya Penembusan Harga

Bitcoin melanjutkan tren kenaikannya sementara data on-chain mengungkapkan peningkatan aktivitas dari alamat 'whale' yang lama tidak aktif, menunjukkan pengambilan keuntungan strategis daripada penjualan panik. Meskipun indikator teknikal menunjukkan momentum bullish, volatilitas pasar tetap menjadi faktor signifikan dalam jangka pendek.

Poin Penting

  • Pengeluaran whale melonjak hingga sekitar $286 juta, menandai lonjakan aktivitas terbesar sejak awal November.
  • Indikator momentum teknikal telah bergeser bullish, tetapi volatilitas jangka pendek dapat menyebabkan fluktuasi harga.
  • Distribusi holder jangka panjang menunjukkan tanda-tanda perlambatan, mengindikasikan berkurangnya pasokan overhead dari koin-koin lama.
  • Alamat akumulasi telah menambah hampir 136.000 BTC pada Januari, menandakan minat beli yang berkelanjutan.

Menurut data dari Capriole Investments, holder Bitcoin besar, yang sering disebut OG whale, secara signifikan meningkatkan pengeluaran mereka pada 10 Januari, memindahkan dana setelah periode tidak aktif yang panjang. Aktivitas ini mencerminkan pengambilan keuntungan strategis daripada likuidasi darurat, terutama mengingat konteks yang lebih luas dari reli Bitcoin saat ini. Secara historis, pergerakan serupa telah mendahului koreksi pasar yang signifikan, tetapi kali ini metrik on-chain menampilkan dinamika penawaran-permintaan yang lebih tangguh.

Bitcoin OG Whale Spent Value. Sumber: Capriole Investments

Sementara itu, data on-chain dari Glassnode menunjukkan bahwa distribusi holder jangka panjang telah melambat tajam dari arus keluar bersih yang ekstrem, menunjukkan fase pengambilan keuntungan dari koin-koin lama mungkin sebagian besar telah selesai. Melengkapi ini, CryptoQuant melaporkan bahwa alamat akumulasi telah menambahkan hampir 136.000 BTC hanya dalam waktu lebih dari dua minggu di bulan Januari, memperkuat kepercayaan investor yang bullish.

Sentimen Pasar dan Pandangan Teknikal

Sentimen teknikal tetap optimis, dengan MACD lima hari Bitcoin mengindikasikan pembalikan bullish—pola yang secara historis terkait dengan reli substansial, termasuk lonjakan sebelumnya lebih dari 430%. Namun, trader memperingatkan potensi pullback jangka pendek, mencatat bahwa Bitcoin biasanya mengalami penurunan sekitar 5% di bawah pembukaan mingguan selama beberapa bulan berturut-turut, yang dapat mendorong harga sementara menuju kisaran $86.000-$87.000.

Di luar teknikal, analisis order book menunjukkan peningkatan tekanan beli, dengan likuiditas bid melampaui likuiditas ask di pasar spot dan futures. Ini menunjukkan bahwa jika permintaan bertahan, Bitcoin dapat menyerap pasokan terkini dari whale dan menargetkan angka psikologis $100.000—berpotensi sesegera minggu depan jika likuiditas tajam menyapu di bawah $89.000, dengan zona support kritis antara $87.000 dan $89.200.

Kegagalan untuk bertahan di atas level ini dapat menyebabkan koreksi yang lebih dalam menuju $86.000, dengan likuiditas eksternal mendekati $84.000 bertindak sebagai target penurunan jangka panjang. Meskipun demikian, rebound yang kuat dari support saat ini dapat membuka jalan bagi momentum bullish yang diperbarui dan dorongan yang dipercepat menuju rekor tertinggi baru.

Terkait: Strategy melakukan pembelian Bitcoin terbesar sejak Juli 2025, menambah $1,25 miliar dalam BTC

Artikel ini awalnya diterbitkan sebagai OG Whales Sell $286M, While BTC Bulls Chase $100K Breakthrough di Crypto Breaking News – sumber terpercaya Anda untuk berita crypto, berita Bitcoin, dan pembaruan blockchain.

Penafian: Artikel yang diterbitkan ulang di situs web ini bersumber dari platform publik dan disediakan hanya sebagai informasi. Artikel tersebut belum tentu mencerminkan pandangan MEXC. Seluruh hak cipta tetap dimiliki oleh penulis aslinya. Jika Anda meyakini bahwa ada konten yang melanggar hak pihak ketiga, silakan hubungi [email protected] agar konten tersebut dihapus. MEXC tidak menjamin keakuratan, kelengkapan, atau keaktualan konten dan tidak bertanggung jawab atas tindakan apa pun yang dilakukan berdasarkan informasi yang diberikan. Konten tersebut bukan merupakan saran keuangan, hukum, atau profesional lainnya, juga tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi atau dukungan oleh MEXC.

