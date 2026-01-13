Zero Knowledge Proof Menarik Perhatian dengan Giveaway $5 Juta, Sementara XRP & Solana Bertahan di Range

Pasar kripto berada di ambang jurang, dan energinya sedang membangun! Para trader terpaku pada layar mereka karena koin-koin utama berada di persimpangan jalan. Prediksi harga XRP saat ini sepenuhnya bergantung pada apakah para bull dapat menembus resistensi berat atau apakah penurunan mendadak akan datang. Sementara itu, harga Solana berjuang untuk mempertahankan posisinya di sekitar $134 sementara pasar lainnya mengambil napas.

Tetapi sementara koin-koin lama menunggu, titan baru sedang meledak! Zero Knowledge Proof (ZKP) baru saja membuat pasar terbakar dengan giveaway besar-besaran senilai $5 juta, dan perlombaan dimulai! Dengan lonjakan harga harian dan para ahli berteriak tentang potensi ROI 500x, ZKP dengan cepat menjadi cryptocurrency paling populer bagi siapa saja yang mencari moonshot berikutnya. Ini adalah peluang lantai dasar yang telah Anda tunggu-tunggu!

XRP Bersiap untuk Pergerakan Besar

XRP saat ini bertahan stabil di $2,34 setelah lonjakan kuat dari zona $1,85–$1,90. Ini adalah kebuntuan klasik! Meskipun harga bergerak sideways, grafik yang mendasari terlihat siap meledak. Setiap prediksi harga XRP saat ini menunjuk pada struktur bullish, dengan koin tetap tinggi di atas moving average-nya dan menjaga tren higher lows-nya tetap utuh.

Rintangan besarnya? Resistensi menumpuk antara $2,42 dan $2,45. Jika para bull berhasil melewatinya, kita bisa melihat misi bulan ke $2,60! Di sisi lain, kita memiliki support solid di $2,28–$2,30, dengan jaring pengaman di $2,17. Para trader bermain santai untuk saat ini, tetapi begitu resistensi itu pecah, kembang api dimulai.

Solana Bersiap untuk Bull Run Berikutnya

Harga Solana saat ini menguji level support "hidup-atau-mati" di $134. Setelah penurunan Bitcoin di bawah $90.000, seluruh pasar terkena dampak, tetapi pullback SOL ini terlihat tidak lebih dari profit-taking yang sehat! Fundamentalnya masih legendaris: pada tahun 2025, aplikasi Solana menghasilkan pendapatan $2,39 miliar, dan jaringannya lebih sibuk dari sebelumnya.

Jika level $134 bertahan, kita bisa melihat pantulan besar kembali ke $144. Jika tergelincir, perhatikan $131 dan $128 untuk titik masuk berikutnya. Karena harga Solana suka mencerminkan Bitcoin, pemulihan BTC kemungkinan akan mengirim SOL melambung. Uang pintar sedang mengawasi dan menunggu momen sempurna untuk menyerang!

ZKP Memecahkan Rekor Dengan Giveaway $5 Juta & Lelang Presale Harian!

Jika Anda mencari moonshot cryptocurrency paling populer di ruang presale, semua mata tertuju pada Zero Knowledge Proof (ZKP)! Proyek ini baru saja mengaktifkan salah satu acara paling menggetarkan dalam sejarah kripto: giveaway $5 juta dengan nama Anda di atasnya! Kita berbicara tentang sepuluh pemenang beruntung yang masing-masing mendapatkan $500.000 dalam koin ZKP yang mengubah hidup.

Ikut serta sangat mudah! Cukup pegang minimal ZKP senilai $100, ikuti media sosial resmi, dan sebarkan postingan giveaway ke jaringan Anda. Tapi inilah rahasia untuk menang besar: setiap referral yang Anda bawa menggandakan entri Anda! Semakin banyak orang yang Anda bawa ke pesta, semakin tinggi peluang Anda untuk memenangkan jackpot setengah juta dolar itu. Para early movers sudah menumpuk entri seperti gila untuk mendominasi leaderboard!

ZKP bukan hanya giveaway; ini adalah kekuatan yang berjalan pada lelang harian yang adil dan transparan setiap 24 jam. Ada 200 juta koin yang diperebutkan setiap hari tanpa rahasia orang dalam atau kesepakatan pribadi sama sekali. Matematika harganya sederhana dan menguntungkan: Hari 1 dimulai dari $0,00002 yang kecil, dan sudah melonjak ke $0,00007, itu lonjakan besar 250%!

Karena harga naik setiap hari berdasarkan permintaan yang meledak, semakin awal Anda masuk, semakin rendah biaya masuk Anda. Para analis sudah berbisik tentang potensi ROI 500x untuk early birds, jenis keuntungan legendaris yang mengubah taruhan kecil menjadi kekayaan besar.

Kombinasi giveaway raksasa $5 juta dan harga lelang yang naik cepat ini adalah game-changer total! Zero Knowledge Proof (ZKP) secara resmi menjadi presale cryptocurrency paling populer di pasar saat ini. Jendela lantai dasar masih terbuka, tetapi dengan kecepatan ini, tidak akan bertahan lama seperti itu!

Kesimpulan

Sementara XRP dan Solana menunggu katalis besar berikutnya, ZKP tidak menunggu siapa pun! Setiap prediksi harga XRP terjebak di netral, dan harga Solana terikat pada BTC, tetapi ZKP bergerak dengan kecepatan warp.

Giveaway $5 juta sudah live, entri menumpuk, dan sepuluh hadiah $500.000 itu menunggu untuk diklaim. Dengan harga lelang yang naik setiap 24 jam dan keuntungan 500x di depan mata, ZKP secara resmi telah menjadi cryptocurrency paling populer tahun ini. Jendela awal sedang menutup, apakah Anda akan menonton dari pinggir lapangan atau bergabung dengan para pemenang?

