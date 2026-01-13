Breakout Segitiga Ethereum Ini Mendorong Harga di Atas $24.000, Inilah Jalurnya

Ethereum mendekati fase krusial yang dapat membuka ekspansi harga jangka panjang yang besar. Analisis timeframe lebih tinggi yang dibagikan oleh seorang analis TradingView menunjukkan bahwa, meskipun saat ini mengalami kelemahan jangka pendek, Ethereum tetap secara struktural diposisikan untuk pergerakan naik yang signifikan. Jika formasi yang sedang berlangsung terselesaikan sesuai harapan, proyeksi breakout menempatkan harga Ethereum jauh di atas $24.000.

Struktur Jangka Panjang Ethereum Tetap Utuh

Dari perspektif yang lebih luas, analis menekankan bahwa Ethereum tidak merusak tren yang telah ditetapkan sejak 2020. Selama periode tersebut, aksi harga terus membentuk higher highs, memperkuat pandangan bahwa struktur jangka panjang tetap valid. Alih-alih menandakan kegagalan, konsolidasi yang berkepanjangan yang terlihat selama beberapa tahun terakhir dibingkai sebagai stabilisasi dalam kisaran yang besar dan terdefinisi.

Kisaran ini berada di antara $1.000 dan $3.000, dengan level $1.000 diidentifikasi sebagai support psikologis dan struktural yang kritis. Menurut analisis, kemampuan Ethereum untuk bertahan di atas zona ini adalah inti dari tesis bullish. Tetap di atasnya memungkinkan aset untuk terus mengembangkan ascending triangle yang besar, sebuah formasi yang sering dikaitkan dengan pergerakan lanjutan yang kuat setelah selesai.

Dalam segitiga ini, analis menguraikan progres yang jelas dari fase harga internal. Dua leg utama dari struktur telah terbentuk, dan Ethereum sekarang bergerak melalui fase akhir yang diperlukan untuk menyelesaikan setup. Fase ini telah membawa sinyal bearish jangka pendek, tetapi mereka tetap menjadi bagian dari struktur yang lebih luas daripada kerusakan struktural.

Ketika harga mendekati batas bawah segitiga, beberapa lapisan support bertemu. Ini termasuk garis tren struktural yang naik dan moving average kunci yang secara historis mendukung harga Ethereum. Analis mencatat bahwa stabilisasi dan pemulihan kemungkinan terjadi di area ini, asalkan Ethereum tidak menembus di bawah batas bawah segitiga. Penembusan seperti itu akan membatalkan struktur, tetapi kondisi saat ini menunjukkan bahwa risiko tetap terkendali.

Mengapa Breakout Membuka Pintu Ke $24.000

Skenario bullish bergantung pada konfirmasi. Setelah segitiga sepenuhnya terbentuk dan Ethereum menembus di atas batas atasnya, analis mengharapkan pergerakan lanjutan akan mengikuti. Berdasarkan ukuran formasi dan perilaku pasar sebelumnya, proyeksi ekspansi menunjukkan pergerakan sekitar 300% dari level saat ini.

Ketika diterapkan pada kisaran Ethereum yang ada, ekspansi tersebut menempatkan target bullish utama di atas $24.000. Proyeksi ini tidak disajikan sebagai prediksi harga jangka pendek, tetapi sebagai hasil potensial dari struktur multi-tahun yang akhirnya terselesaikan ke atas.

Konteks tambahan memperkuat pandangan ini. Ethereum terus mendapat manfaat dari partisipasi institusional yang berkembang, dan data terbaru menunjukkan volume transfer stablecoin rekor melebihi $8 triliun di jaringan. Perkembangan ini menunjukkan peningkatan ketergantungan pada infrastruktur Ethereum, yang dapat mendukung ekspansi harga berkelanjutan setelah breakout terkonfirmasi.

Pada akhirnya, analis percaya bahwa langkah besar Ethereum berikutnya tergantung pada bagaimana fase konsolidasi ini berakhir. Jika strukturnya bertahan dan breakout dikonfirmasi, jalur menuju harga di atas $24.000 menjadi kelanjutan teknis daripada skenario yang tidak biasa.