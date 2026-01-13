Pengungkapan: Konten ini bersifat promosi dan disediakan oleh sponsor pihak ketiga. Ini bukan bagian dari output editorial situs atau nasihat keuangan profesional.

Harga Sui baru-baru ini melonjak lebih dari 30% dalam satu minggu, didukung oleh peningkatan masif dalam aktivitas perdagangan. Pada saat yang sama, prediksi harga Ethereum terbaru menunjukkan masa depan yang cerah, dengan pembeli institusional menunjukkan minat yang diperbaharui. Meskipun kedua aset tersebut mengalami kenaikan, tidak satupun yang menyamai permintaan yang melonjak untuk Zero Knowledge Proof (ZKP).

Minggu ini, ZKP menjadi pusat perhatian dengan meluncurkan giveaway senilai $5 juta yang akan memberikan sepuluh pemenang masing-masing $500.000 dalam koin ZKP. Untuk bergabung, peserta hanya perlu memegang $100 dalam ZKP, mengikuti media sosial resmi, membagikan berita, dan mengajak teman. Sementara itu, lelang harian ZKP terus menawarkan 200 juta token setiap 24 jam dengan harga yang didorong oleh minat komunitas. Bagi siapa pun yang mencari kripto teratas untuk dibeli, ZKP menetapkan standar tinggi untuk pasar lainnya.

Harga Sui Meroket dengan Volume Tinggi dan Target Baru dalam Pandangan

Harga Sui telah naik lebih dari 30% hanya dalam tujuh hari, memantul dari basis $1,30–$1,45 hingga sempat menyentuh $2,00. Pergerakan mengesankan ini menyoroti SUI sebagai kripto teratas untuk dibeli, terutama karena volume perdagangan harian mencapai $2,1 miliar, peningkatan 74%. Tingkat aktivitas ini menunjukkan bahwa modal segar mengalir ke dalam ekosistem.

Data aliran uang positif mengkonfirmasi bahwa investor secara aktif memasuki posisi. Meskipun posisi long yang berat di pasar derivatif menambah beberapa risiko volatilitas, prospeknya tetap cerah. Untuk mengkonfirmasi tren bullish jangka panjang, harga Sui perlu bertahan di atas $2,59. Jika tetap pada jalur ini, dapat terus memimpin pasar, meskipun kegagalan mempertahankan level dapat melihat kembali ke $1,45. Untuk saat ini, momentum kuat berada di pihak Sui.

Prediksi Harga Ethereum Stabil saat Pembelian Institusional Bertambah

Prediksi harga Ethereum saat ini berfokus pada pertumbuhan stabil daripada ayunan liar. ETH bertahan kuat di atas $3.200 setelah melewati garis resistensi kunci. Kekuatan yang terkontrol ini menjadikan Ethereum kripto teratas untuk dibeli bagi mereka yang menghargai stabilitas jangka panjang.

Data pasar mendukung prospek yang sehat ini. Leverage dalam sistem telah menurun, bergerak dari $60 miliar turun menjadi $42 miliar, yang menunjukkan pasar yang lebih berkelanjutan. Sementara arus spot bervariasi, institusi besar dan perbendaharaan perusahaan menggunakan penurunan harga untuk mengakumulasi lebih banyak ETH. Resistensi saat ini berlapis antara $3.305 dan $3.330, tetapi pergerakan melewati $3.450 dapat memicu reli besar. Prediksi harga Ethereum tetap optimis, dengan ETH siap untuk berkembang segera setelah energi pasar kembali.

Giveaway ZKP Menciptakan Permintaan Besar untuk Peserta Awal

ULTIMATE ZKP Giveaway telah resmi diluncurkan, menempatkan $5 juta dalam koin ZKP untuk diperebutkan bagi mereka yang bergabung dengan jaringan pada tahap kritis ini. Ini adalah peluang besar, sepuluh peserta masing-masing akan memenangkan $500.000 yang mengubah hidup! Ini bukan hanya tentang kesempatan; program ini secara khusus memberi penghargaan kepada mereka yang menunjukkan dukungan dan keterlibatan awal.

Bergabung itu sederhana: pegang hanya $100 dalam ZKP untuk memenuhi syarat. Dari titik itu, setiap tindakan yang Anda ambil meningkatkan bobot Anda dalam undian. Mengikuti pembaruan sosial resmi, membagikan kampanye, dan mengundang teman semuanya melipatgandakan total entri Anda. Karena entri ini digabungkan, mereka yang memulai sekarang secara alami membangun posisi terkuat untuk seleksi akhir.

Acara ini bekerja dengan sempurna sinkron dengan lelang harian ZKP, di mana tujuannya sama: semakin awal Anda bertindak, semakin baik hasilnya. Setiap 24 jam, 200 juta token memasuki pasar melalui sistem transparan on-chain. Tidak ada tarif tetap atau kesepakatan tersembunyi; harga ditetapkan murni oleh permintaan komunitas.

Biaya masuk disesuaikan setiap hari, biasanya naik karena lebih banyak orang bergabung dengan ekosistem. Setelah siklus lelang berakhir, titik harga hari itu hilang selamanya. Tanpa penjualan pribadi atau reset, setiap hari menetapkan harga dasar baru saat minat bertambah. Ini berarti setiap siklus baru membuat entri lebih berharga.

Bagi siapa pun yang mencari kripto teratas untuk dibeli, kesempatan untuk memimpin kelompok sedang terjadi sekarang. Sistem sedang aktif, hadiah sedang menunggu, dan manfaat terbesar akan jatuh kepada mereka yang bergerak paling cepat.

Wawasan Kunci

Sui menunjukkan energi jangka pendek yang luar biasa, dan Ethereum tetap menjadi standar emas untuk pertumbuhan jangka panjang. Namun, sementara aset-aset tersebut mengikuti pola yang dikenal, Zero Knowledge Proof sedang berakselerasi melalui partisipasi komunitas yang besar.

Giveaway $5 juta adalah alat yang kuat untuk memberi penghargaan kepada komunitas, memungkinkan peserta awal untuk menumpuk entri mereka untuk kesempatan mendapatkan hadiah $500.000. Dikombinasikan dengan lelang harian yang mengunci harga dasar baru setiap 24 jam, ZKP telah menciptakan sistem yang mendapatkan lebih banyak nilai setiap hari. Bagi siapa pun yang memilih kripto teratas untuk dibeli hari ini, Zero Knowledge Proof adalah pemimpin yang menonjol.

