Harapan Baru untuk Kripto: Senator Memperkenalkan Blockchain Regulatory Certainty Act

Dalam perkembangan besar baru bagi industri kripto, Senator Ron Wyden dan Cynthia Lummis mengumumkan pada Senin malam pengenalan versi bipartisan dan mandiri dari Blockchain Regulatory Certainty Act (BRCA).

Legislasi ini bertujuan untuk memberikan kejelasan yang sangat dibutuhkan bagi pengembang perangkat lunak dan penyedia infrastruktur di ruang blockchain, khususnya terkait klasifikasi mereka di bawah hukum federal.

RUU Kripto Baru Untuk Melindungi Pengembang Blockchain

Menurut siaran pers terperinci mengenai masalah ini, BRCA menetapkan bahwa pengembang dan penyedia yang tidak memiliki kendali atas dana pengguna tidak akan diklasifikasikan sebagai pengirim uang. Senator Lummis menyoroti tantangan berkelanjutan yang dihadapi pengembang blockchain, dengan menyatakan:

Lummis menekankan bahwa RUU tersebut memberikan pengembang kejelasan yang diperlukan untuk memajukan keuangan digital tanpa takut akan konsekuensi hukum untuk aktivitas yang tidak menimbulkan risiko pencucian uang. Lummis menambahkan, "Sudah waktunya untuk berhenti memperlakukan pengembang perangkat lunak seperti bank hanya karena mereka menulis kode."

Senator Wyden menggemakan kekhawatiran ini, dengan berargumen bahwa memberlakukan persyaratan regulasi yang sama pada pengembang seperti yang diterapkan pada bursa atau broker pada dasarnya cacat.

Sorotan Utama BRCA

Blockchain Regulatory Certainty Act bertujuan untuk menetapkan standar federal yang jelas yang mendefinisikan kapan pengembang blockchain dan penyedia layanan dapat dikecualikan dari peraturan pengirim uang.

Di bawah legislasi saat ini terhadap kripto, para Senator menyatakan pengembang blockchain menghadapi ambiguitas regulasi yang tidak hanya menghambat inovasi tetapi juga mendorong banyak proyek ke luar negeri, saat mereka menavigasi peraturan yang bertentangan di berbagai negara bagian.

RUU tersebut secara khusus menetapkan bahwa "pengembang atau penyedia non-pengendali" mengacu pada entitas mana pun yang mengembangkan atau memelihara teknologi buku besar terdistribusi tetapi tidak memiliki otoritas sepihak untuk memulai atau melaksanakan transaksi yang melibatkan aset digital pengguna tanpa persetujuan pihak ketiga.

Selain itu, RUU kripto tersebut mengklarifikasi aktivitas yang dilindungi, termasuk pengembangan atau publikasi perangkat lunak untuk buku besar terdistribusi, layanan pemeliharaan untuk jaringan blockchain, menawarkan solusi self-custody pelanggan, dan menyediakan infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung layanan buku besar terdistribusi.

Yang penting, meskipun RUU tersebut memungkinkan negara bagian untuk menegakkan hukum mereka yang konsisten dengan peraturan federal, RUU ini juga mencegah mereka memberlakukan persyaratan pengirim uang pada pengembang yang hanya terlibat dalam aktivitas yang dilindungi yang ditentukan.

