Williams dari Federal Reserve mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan untuk memangkas suku bunga dalam waktu dekat.

PANews melaporkan pada 13 Januari bahwa, menurut Jinshi News, Presiden Federal Reserve New York Williams memprediksi pada hari Senin bahwa ekonomi AS akan tetap sehat pada tahun 2026 dan mengisyaratkan bahwa tidak ada alasan untuk pemotongan suku bunga dalam waktu dekat. Williams menyatakan bahwa FOMC telah mendorong kebijakan moneter lebih jauh dari sikap dovish dan restriktif ke tingkat yang mendekati netral, dan bahwa "kebijakan moneter saat ini berada pada posisi yang baik untuk mendukung stabilitas pasar tenaga kerja dan mendorong inflasi kembali ke target 2%." Williams mengatakan bahwa sementara Fed menarik inflasi kembali ke target 2%, sangat penting untuk "menghindari menciptakan risiko yang tidak perlu bagi pasar tenaga kerja." Dia menambahkan, "Dalam beberapa bulan terakhir, risiko penurunan terhadap ketenagakerjaan telah meningkat karena pasar tenaga kerja telah mendingin, sementara risiko kenaikan terhadap inflasi telah berkurang." Williams memperkirakan pertumbuhan PDB tahun ini akan berada di antara 2,5% dan 2,75%, dengan tingkat pengangguran stabil tahun ini dan menurun pada tahun-tahun berikutnya. Mengenai inflasi, dia memperkirakan tekanan harga akan mencapai puncak antara 2,75% dan 3% pada paruh pertama tahun ini, rata-rata turun menjadi 2,5% untuk tahun ini, dan kembali ke 2% pada tahun 2027.