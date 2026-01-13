Apakah Stablecoin Teratas Bisa Gagal? - Mereka Pernah Jatuh di Masa Lalu

Dunia kripto tampaknya memiliki pusat yang tenang dan stabil: stablecoin. Ini adalah aset digital yang diciptakan untuk memiliki nilai yang stabil (biasanya $1) dan meniru harga aset tradisional (dunia nyata), seringkali dolar AS. Stablecoin biasanya diciptakan dengan dua cara: dengan mendukung setiap token dengan aset tradisional (didukung fiat) dan dengan memprogram harga stablecoin melalui kode (algoritmik). Kombinasi inilah yang membuat mereka kuat sekaligus rapuh dengan cara yang berbeda.

\ Mereka telah membuktikan di masa lalu bahwa mereka pasti dapat terganggu melalui peristiwa bencana seperti kejatuhan harga, depeg, tantangan likuiditas, dan regulasi yang lebih ketat. Dalam artikel ini, kami akan menyoroti apa yang telah terjadi dan kemungkinan akan terus terjadi terkait kelas aset unik ini.

Studi Kasus Singkat: Ketika Stabil Retak

Ekosistem Terra menghadapi salah satu bencana terbesar dalam sejarah mata uang kripto. Pada Mei 2022, stablecoin algoritmiknya UST tidak dapat mempertahankan pasak $1 terhadap dolar AS, yang dipertahankan melalui mekanisme swap dengan token LUNA-nya. Ketika kepercayaan terhadap sistem ini terkikis, terjadi lonjakan besar dalam penebusan UST, menyebabkan nilai token ini jatuh secara dramatis.

\ Akibatnya, ketika pasar memanfaatkan kesempatan untuk menukar jutaan dolar UST, LUNA runtuh di bawah tekanan jual, menciptakan spiral ke bawah yang akhirnya menghilangkan miliaran dolar nilai dari kedua token. Keruntuhan ini telah digambarkan oleh regulator dan analis sebagai "rush" pada bank, di mana investor tiba-tiba bergegas menarik dana karena takut akan keruntuhan total.

Ini bahkan bukan pertama kalinya sesuatu seperti itu terjadi di ruang kripto. Pada Juni 2021, Iron Finance meluncurkan stablecoin yang dijaminkan sebagian bernama IRON, yang diamankan oleh token USDC dan TITAN. Pada bulan-bulan menjelang kegagalan proyek ini, sejumlah pemegang token besar memutuskan untuk menjual token TITAN dalam jumlah besar, mengikis kepercayaan pada stablecoin tersebut. Iron Finance mulai mencetak TITAN dalam jumlah berlebihan dalam upaya menutupi kekurangan yang disebabkan oleh penebusan ini. Pada akhirnya, TITAN runtuh harganya, dan IRON kehilangan pasak $1 dan menghilang.

Nama yang Lebih Populer

Bahkan nama besar seperti Tether (USDT) dan USD Coin (USDC) tidak kebal. Pada tahun 2018, pasak USDT terhadap dolar AS terpengaruh untuk beberapa waktu karena kurangnya kepercayaan yang disebabkan oleh transparansi yang tidak memadai. Ini masih menjadi masalah yang berkelanjutan bagi mereka.

\ Beberapa tahun kemudian, pada tahun 2023, Circle mengungkapkan bahwa lebih dari $3 miliar aset yang mendukung USDC mereka disimpan di Silicon Valley Bank (SVB), tepat ketika institusi tersebut runtuh. Itu menyebabkan banyak kekhawatiran, dan banyak orang menjual koin mereka pada waktu yang sama. Akibatnya, stablecoin tersebut sempat turun di bawah satu dolar di beberapa bursa.

\ Setidaknya, mereka mampu pulih, tetapi episode ini menunjukkan bahwa tidak ada stablecoin (atau jenis uang apa pun, sebenarnya) yang kebal. Baik didukung oleh fiat, kripto, atau kode, kepanikan dapat menyebabkan situasi yang cukup buruk.

Pemicu Umum untuk Depeg dan Kejatuhan

Beberapa skenario sering menyebabkan stablecoin terlepas dari aset dasarnya. Salah satu pemicu umum adalah serangan penarikan yang tidak terduga. Ini dapat terjadi karena beberapa peristiwa, termasuk, tetapi tidak terbatas pada: rumor yang berlebihan tentang kelemahan dalam dukungan, pembaruan regulasi, peristiwa peretasan, dan penundaan dalam rilis laporan aset—yang semuanya dapat menghasilkan Fear, Uncertainty, and Doubt (FUD).

\ Faktor-faktor ini tidak selalu terkait dengan fakta nyata. Bahkan stablecoin yang sepenuhnya didukung oleh fiat (atau lebih jauh lagi, bank lain mana pun) dapat menghadapi tekanan jika tidak dapat mengakses dana tersebut dengan cukup cepat untuk memenuhi semua orang yang pergi sekaligus.

Pemicu lain adalah kegagalan pihak lawan atau perbankan. Banyak stablecoin bergantung pada institusi dunia nyata seperti bank atau kustodian. Jika salah satu mitra tersebut gagal atau membekukan akses ke aset, penerbit stablecoin mungkin tidak dapat menebus sebelum bencana datang.

\ Kualitas cadangan adalah faktor ketiga. Jika cadangan terikat dalam investasi yang tidak likuid atau jika penerbit tidak dengan jelas melaporkan apa yang mereka pegang, mereka tidak dapat dengan mudah mengubah aset tersebut menjadi uang tunai ketika dibutuhkan. Akhirnya, cacat desain dalam protokol itu sendiri dapat menyebabkan bencana, seperti yang telah kita lihat dalam kasus sebelumnya. Jika metode stabilisasi terlalu rapuh atau insentifnya tidak selaras, pasak dapat patah dengan cepat.

Bagaimana Jika Stablecoin Besar Gagal?

Jumlah besar stablecoin yang dipegang di seluruh dunia berarti bahwa kegagalan salah satu koin ini dapat menciptakan efek riak di seluruh pasar kripto dan seterusnya. Gangguan potensial atau aktual terhadap bursa, platform pinjaman, layanan pembayaran, dll., akan sangat luas. Fakta seperti itu tidak luput dari perhatian regulator, yang menyebabkan banyak pemerintah mengembangkan regulasi mengenai aset ini.

\ Regulasi Markets in Crypto Assets (MiCA) Eropa adalah salah satu contoh besar dari hal ini. Dimulai pada tahun 2024, semua penerbit stablecoin yang dijaminkan fiat harus mendapatkan lisensi dan memenuhi kriteria tertentu. Mereka perlu menyediakan laporan pasar yang akurat dan mematuhi prinsip tata kelola perusahaan dan perlindungan untuk konsumen. Selain itu, stablecoin algoritmik telah dilarang.

\

Sementara itu, di Amerika Serikat, GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) mulai berlaku pada Juli 2025. Berdasarkan undang-undang ini, penerbit stablecoin akan diwajibkan untuk membentuk dan memelihara cadangan yang sangat likuid (seperti uang tunai atau Treasury jangka pendek) untuk mendukung koin mereka. Mereka juga harus menyediakan laporan bulanan berkelanjutan tentang cadangan mereka, tidak menghipotekasi ulang atau menggunakan kembali cadangan untuk tujuan lain, mematuhi undang-undang AML, dan menerima persetujuan federal sebelum memulai operasi.

\ Wilayah lain tidak tinggal diam. Uni Emirat Arab, Singapura, Jepang, Brasil, dan Inggris, misalnya, memiliki beberapa aturan yang sudah ada atau sedang mengembangkan yang baru. Gelombang undang-undang ini membantu mengurangi kemungkinan terulangnya kejatuhan sebelumnya dengan memaksakan transparansi, cadangan yang kuat, dan tata kelola yang solid di antara penerbit utama.

Kekhawatiran Lain: Sentralisasi dan Sensor

Selain mempertimbangkan risiko finansial dari stablecoin, ada juga risiko kehilangan kontrol atas aset Anda. Banyak stablecoin terbesar (USDT dan USDC, misalnya) diterbitkan oleh perusahaan terpusat yang dapat membekukan atau memasukkan akun pengguna ke daftar hitam setelah menerima permintaan dari pengadilan, regulator, atau karena alasan internal lainnya. Ketika pengguna memegang jenis aset ini, mereka tidak hanya mempercayai pasak tetapi juga penilaian penerbit dan kewajiban hukum.



Konsentrasi pangsa pasar di ruang stablecoin juga mengkhawatirkan, karena hanya ada sejumlah kecil penerbit yang mendominasi. Akibatnya, jika perusahaan besar harus mengambil tindakan (baik karena alasan hukum, teknis, atau finansial), maka gangguan massal akan terjadi pada semua pengguna dan protokol terkait. Jika penerbit utama diwajibkan untuk membekukan akun, maka dompet banyak pengguna juga akan dibekukan. Itu merusak salah satu daya tarik inti kripto: kontrol dan otonomi.

\ Beberapa orang lebih suka memiliki kemampuan untuk memegang token tanpa harus bergantung pada pihak terpusat yang memiliki kewenangan untuk memblokir atau membekukan aset mereka. Di sisi lain, banyak yang lebih suka mengandalkan perantara, karena ini memberikan tingkat kepatuhan hukum dan memungkinkan likuiditas yang stabil. Pada akhirnya, pilihan adalah antara kenyamanan dan kontrol, dan harus dibuat dengan hati-hati.

Cara Mengurangi Eksposur Risiko

Stablecoin dapat digunakan dengan aman jika Anda mengambil beberapa tindakan pencegahan sederhana untuk memastikan Anda tidak kehilangan modal pada pihak yang lebih berisiko. Langkah pertama adalah mendiversifikasi kepemilikan Anda dengan benar. Jangan investasikan semua dana Anda hanya pada satu penerbit stablecoin—karena jika satu penerbit gagal, Anda berisiko kehilangan semua modal Anda.

\ Kedua, Anda harus selalu memeriksa seberapa transparan dan bertanggung jawab masing-masing penerbit dengan meninjau seberapa sering mereka mempublikasikan cadangan kepada publik, dan apakah mereka bersedia menyerahkan diri untuk verifikasi oleh pihak ketiga independen. Anda juga harus menyimpan sebagian besar tabungan Anda dalam token yang bukan stablecoin terpusat, dan bahkan offline dalam cold wallet, di mana tidak ada yang bisa menyentuhnya kecuali Anda sendiri.

\ Jika Anda ingin menjelajahi sisi kripto yang lebih terdesentralisasi, Anda dapat melihat Obyte. Ini adalah ekosistem lengkap yang menggunakan Directed Acyclic Graph (DAG) alih-alih blockchain, yang berarti tidak ada penambang, "validator", atau jenis perantara apa pun. Anda dapat menggunakan dan membuat token yang disesuaikan di sini tanpa memerlukan otoritas terpusat yang mengarahkan bagaimana aset dibuat atau kapan mereka dibekukan. Token pada jaringan ini dapat menahan sensor dan beradaptasi dengan kebutuhan yang berbeda.



Singkatnya, ingatlah bahwa stablecoin membawa nilai nyata tetapi juga risiko nyata. Dengan memperhatikan desain, regulasi, dan siapa yang memegang kekuasaan, kita dapat menggunakannya dengan lebih aman. Kita tidak harus menyerah pada stabilitas. Kita hanya perlu berhati-hati.

