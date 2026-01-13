BursaDEX+
Ethereum Merebut Mahkota Bitcoin dalam Perbendaharaan Digital ⋆ ZyCrypto

Penulis: BitcoinEthereumNewsSumber: BitcoinEthereumNews
2026/01/13 09:20
Ethereum (ETH) telah melampaui Bitcoin (BTC) dalam kepemilikan perbendaharaan korporat, menandai pergeseran signifikan dalam alokasi kripto perusahaan. 

Trader kripto Rand melaporkan ETH kini mencakup 4,1% dari pasokan aset digital dalam perbendaharaan perusahaan, melampaui BTC di 3,6%, dengan Solana (SOL) di 2,7%.

Sumber: Rand

Yang menarik, Ethereum memperluas daya tariknya melampaui lingkaran kripto tradisional, menantang dominasi Bitcoin yang telah lama bertahan sebagai "emas digital" di neraca korporat.

Meskipun keunggulan Bitcoin sebagai pelopor, pengakuan global, dan pasokan terbatas 21 juta menjadikannya aset perbendaharaan default, keserbagunaan Ethereum, yang didorong oleh ekosistem smart contract dan kemampuan DeFi, semakin menarik minat institusional.

Jan van Eck, CEO perusahaan investasi global VanEck, baru-baru ini memperkuat tren ini, menyebut Ethereum sebagai "token Wall Street" dan menekankan perannya yang penting dalam menjembatani keuangan tradisional dengan inovasi blockchain.

Mengapa ini penting? Nah, data mencerminkan pergeseran dalam strategi kripto korporat. Meskipun Bitcoin tetap menjadi aset perbendaharaan utama, pangsa Ethereum yang terus tumbuh menandakan meningkatnya kepercayaan pada utilitas jangka panjangnya. 

Perusahaan semakin mencari aset digital yang menggabungkan potensi penyimpan nilai dengan kemampuan yang dapat diprogram, memungkinkan solusi blockchain, produk tertoken, dan aplikasi terdesentralisasi tingkat enterprise.

Pangsa Ethereum yang terus tumbuh dalam perbendaharaan korporat didorong oleh evolusi jaringannya. Peningkatan seperti Ethereum 2.0 dan transisi ke proof-of-stake (PoS) telah meningkatkan skalabilitas, efisiensi energi, dan daya tarik institusional untuk aset digital berkelanjutan yang siap masa depan. 

Solana, yang memegang 2,7% dari pasokan perbendaharaan, membuat terobosan dalam transaksi berkecepatan tinggi dan NFT tetapi masih jauh tertinggal dari para pemimpin. Co-founder Ethereum Vitalik Buterin menyoroti kemajuan teknis jaringan selama setahun terakhir, sambil mencatat bahwa tantangan utamanya tetap mencapai visinya sebagai "komputer dunia."

Oleh karena itu, Ethereum melampaui Bitcoin dalam kepemilikan perbendaharaan korporat menandakan pergeseran dalam strategi kripto perusahaan. Perusahaan semakin menghargai Ethereum bukan hanya sebagai investasi, tetapi sebagai platform serbaguna untuk solusi bisnis berbasis blockchain. Fokusnya bergerak dari dominasi kapitalisasi pasar ke utilitas, keandalan, dan kepercayaan korporat jangka panjang.

Sumber: https://zycrypto.com/ethereum-steals-bitcoins-crown-in-digital-treasuries/

