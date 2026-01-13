GBP/USD bertahan stabil di dekat 1,3475 di tengah kekhawatiran The Fed, CPI AS menjadi fokus

Pasangan GBP/USD naik untuk hari kedua berturut-turut pada hari Selasa dan tampak membangun pemulihan hari sebelumnya dari wilayah 1,3390, atau level terendah tiga minggu. Harga spot saat ini diperdagangkan di sekitar wilayah 1,3475, naik hampir 0,10% untuk hari ini.

Dolar AS (USD) kesulitan menarik pembeli yang berarti di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang independensi Federal Reserve AS (Fed), dan ternyata menjadi faktor kunci yang bertindak sebagai angin pendukung bagi pasangan GBP/USD. Faktanya, jaksa membuka penyelidikan kriminal terhadap Ketua Fed Jerome Powell. Dalam sebuah pernyataan langka, Powell mengatakan bahwa ancaman tuduhan kriminal terhadapnya adalah konsekuensi dari bank sentral yang menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik tentang apa yang akan melayani publik, daripada mengikuti preferensi Presiden.

Meskipun perkembangan negatif, penurunan USD tetap terbatas di tengah berkurangnya taruhan untuk pelonggaran kebijakan yang lebih agresif oleh Fed, yang pada gilirannya dapat membatasi keuntungan pasangan GBP/USD. Penurunan Tingkat Pengangguran AS, pada tingkat yang lebih besar, membayangi angka utama Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang meleset dan mendukung kasus untuk kebijakan moneter yang berpotensi stagnan di kuartal pertama. Ini, pada gilirannya, menahan bear USD dari menempatkan taruhan agresif saat fokus beralih ke angka inflasi konsumen AS terbaru, yang jatuh tempo hari ini.

Sementara itu, meningkatnya taruhan untuk dua pemotongan suku bunga lagi oleh Bank of England (BoE) pada 2026 dapat bertindak sebagai hambatan bagi Pound Inggris (GBP) dan juga membatasi peningkatan yang berarti bagi pasangan GBP/USD. Trader minggu ini juga akan menghadapi rilis Indeks Harga Produsen AS pada hari Rabu. Selain itu, laporan PDB Inggris bulanan pada hari Kamis akan memberikan dorongan yang berarti bagi pasangan mata uang tersebut.