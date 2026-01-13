GBP/USD bertahan stabil di dekat 1,3475 di tengah kekhawatiran The Fed, CPI AS menjadi fokus

Pasangan GBP/USD naik untuk hari kedua berturut-turut pada hari Selasa dan tampak membangun pemulihan hari sebelumnya dari wilayah 1,3390, atau level terendah tiga minggu. Harga spot saat ini diperdagangkan di sekitar wilayah 1,3475, naik hampir 0,10% untuk hari ini.
Dolar AS (USD) kesulitan menarik pembeli yang berarti di tengah kekhawatiran yang meningkat tentang independensi Federal Reserve AS (Fed), dan ternyata menjadi faktor kunci yang bertindak sebagai angin pendukung bagi pasangan GBP/USD. Faktanya, jaksa membuka penyelidikan kriminal terhadap Ketua Fed Jerome Powell. Dalam sebuah pernyataan langka, Powell mengatakan bahwa ancaman tuduhan kriminal terhadapnya adalah konsekuensi dari bank sentral yang menetapkan suku bunga berdasarkan penilaian terbaik tentang apa yang akan melayani publik, daripada mengikuti preferensi Presiden.
Meskipun perkembangan negatif, penurunan USD tetap terbatas di tengah berkurangnya taruhan untuk pelonggaran kebijakan yang lebih agresif oleh Fed, yang pada gilirannya dapat membatasi keuntungan pasangan GBP/USD. Penurunan Tingkat Pengangguran AS, pada tingkat yang lebih besar, membayangi angka utama Nonfarm Payrolls (NFP) AS yang meleset dan mendukung kasus untuk kebijakan moneter yang berpotensi stagnan di kuartal pertama. Ini, pada gilirannya, menahan bear USD dari menempatkan taruhan agresif saat fokus beralih ke angka inflasi konsumen AS terbaru, yang jatuh tempo hari ini.
Sementara itu, meningkatnya taruhan untuk dua pemotongan suku bunga lagi oleh Bank of England (BoE) pada 2026 dapat bertindak sebagai hambatan bagi Pound Inggris (GBP) dan juga membatasi peningkatan yang berarti bagi pasangan GBP/USD. Trader minggu ini juga akan menghadapi rilis Indeks Harga Produsen AS pada hari Rabu. Selain itu, laporan PDB Inggris bulanan pada hari Kamis akan memberikan dorongan yang berarti bagi pasangan mata uang tersebut.
FAQ Pound Sterling
Pound Sterling (GBP) adalah mata uang tertua di dunia (886 M) dan mata uang resmi Britania Raya. Ini adalah unit yang paling banyak diperdagangkan keempat untuk pertukaran mata uang asing (FX) di dunia, menyumbang 12% dari semua transaksi, rata-rata $630 miliar per hari, menurut data 2022.
Pasangan perdagangan utamanya adalah GBP/USD, juga dikenal sebagai 'Cable', yang menyumbang 11% dari FX, GBP/JPY, atau 'Dragon' seperti yang dikenal oleh trader (3%), dan EUR/GBP (2%). Pound Sterling diterbitkan oleh Bank of England (BoE).
Faktor tunggal terpenting yang mempengaruhi nilai Pound Sterling adalah kebijakan moneter yang diputuskan oleh Bank of England. BoE mendasarkan keputusannya pada apakah telah mencapai tujuan utamanya yaitu "stabilitas harga" – tingkat inflasi yang stabil sekitar 2%. Alat utamanya untuk mencapai hal ini adalah penyesuaian suku bunga.
Ketika inflasi terlalu tinggi, BoE akan mencoba mengendalikannya dengan menaikkan suku bunga, membuat lebih mahal bagi orang dan bisnis untuk mengakses kredit. Ini umumnya positif untuk GBP, karena suku bunga yang lebih tinggi membuat Inggris menjadi tempat yang lebih menarik bagi investor global untuk memarkir uang mereka.
Ketika inflasi turun terlalu rendah, itu adalah tanda pertumbuhan ekonomi melambat. Dalam skenario ini, BoE akan mempertimbangkan untuk menurunkan suku bunga untuk membuat kredit lebih murah sehingga bisnis akan meminjam lebih banyak untuk berinvestasi dalam proyek-proyek yang menghasilkan pertumbuhan.
Rilis data mengukur kesehatan ekonomi dan dapat mempengaruhi nilai Pound Sterling. Indikator seperti PDB, PMI Manufaktur dan Jasa, dan lapangan kerja semuanya dapat mempengaruhi arah GBP.
Ekonomi yang kuat baik untuk Sterling. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing tetapi juga dapat mendorong BoE untuk menaikkan suku bunga, yang akan langsung memperkuat GBP. Jika tidak, jika data ekonomi lemah, Pound Sterling kemungkinan akan turun.
Rilis data signifikan lainnya untuk Pound Sterling adalah Neraca Perdagangan. Indikator ini mengukur perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dan apa yang dibelanjakannya untuk impor selama periode tertentu.
Jika suatu negara menghasilkan ekspor yang sangat dicari, mata uangnya akan mendapat manfaat murni dari permintaan ekstra yang diciptakan dari pembeli asing yang ingin membeli barang-barang ini. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat mata uang dan sebaliknya untuk neraca negatif.
Sumber: https://www.fxstreet.com/news/gbp-usd-holds-steady-around-13475-as-traders-seem-hesitant-ahead-of-us-cpi-report-202601130129